イラストレーター『井口病院』×『オリラボマーケット』コラボグッズ第4弾が発売開始!!
オリジナルラボ株式会社が運営するオリラボマーケット（https://market.orilab.jp/）は、イラストレーター『井口病院』さんの素敵なイラストを使用したTシャツ・スマホケースなど、計9種のオリジナルグッズを2025年8月22日（金）にオリラボマーケット内にて販売開始しました！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327773&id=bodyimage1】
『井口病院』さん販売ページはこちら：https://market.orilab.jp/user/611b6a8181d0e
■『井口病院』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計9点）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327773&id=bodyimage2】
＜「LET’S DRIVE」Tシャツ＞
販売価格：\2,970（税込）
https://market.orilab.jp/item/684a5156ada21
＜「WE LIKE APPLES」キャンバスマリントート＞
販売価格：\2,695（税込）
https://market.orilab.jp/item/683e885d500f9
＜「Lemon」スマホケース＞
販売価格：\1,859～（税込）
https://market.orilab.jp/item/6838143c40624
＜「WE LIKE APPLES」アクリルコースター ＞
販売価格：\1,650（税込）
https://market.orilab.jp/item/685cbaf81dc29
＜「LET’S DRIVE」ステッカー＞
販売価格：\1,144（税込）
https://market.orilab.jp/item/68a28e1c3a038
※2025年9月22日（月）までの受注生産
＜「WE LIKE APPLES」缶マグネット57mm 2個セット＞
販売価格：\1,397（税込）
https://market.orilab.jp/item/68a28f6e06bd4
※2025年9月22日（月）までの受注生産
＜「Lemon」レトログラス＞
販売価格 : ：\4,037（税込）
https://market.orilab.jp/item/68a28f208f2b7
※2025年9月22日（月）までの受注生産
＜「TOMATO」アクリルアンブレラマーカー＞
販売価格 : ：\1,474（税込）
https://market.orilab.jp/item/68a28edd44870
※2025年9月22日（月）までの受注生産
＜「TOMATO」メッシュポケットクリアミニポーチ＞
販売価格 : ：\2,640（税込）
https://market.orilab.jp/item/683e7321ee06a
■イラストレーター『井口病院』さんからのコメント
井口病院と申します！
またオリラボマーケット様とのコラボグッズを
出させていただくことになりました。
今回は夏らしいフルーツ柄を中心に展開させていただきました
新しいアイテムもあるのでチェックしていただけると嬉しいです！
▼イラストレーター『井口病院』さん
X（旧Twitter）：https://x.com/ichthy0stega
■グッズを作成・販売したいクリエイターの方へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327773&id=bodyimage4】
■オリラボマーケット公式サイト
https://market.orilab.jp/
■会員登録はこちら
https://market.orilab.jp/register
------------------------------------------------------------
公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/orilab_market
公式インスタアカウント：https://www.instagram.com/orilab_official/
公式Pinterestアカウント：https://www.pinterest.jp/orilab_market/
------------------------------------------------------------
■【オリラボの主なサービス】
オリジナルグッズ販売プラットフォーム オリラボマーケット
https://market.orilab.jp/
オリジナルTシャツ作成 TMIX
https://tmix.jp/
オリジナルスマホケース作成 スマホラボ
https://original-smaphocase.com/
オリジナルグッズ作成 グッズラボ
https://original-goods.orilab.jp/
ノベルティ・販促品作成 ノベルティラボ
https://novelty.orilab.jp/
■【オリジナルラボ株式会社の概要】
・商 号：オリジナルラボ株式会社
・本社所在地：東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル4F
・設立：2007年5月7日
・会社URL：https://original-lab.jp/
配信元企業：オリジナルラボ株式会社
プレスリリース詳細へ