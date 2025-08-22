報連相、会議、プレゼン、営業トーク、交渉、自己紹介『きちんと伝わる説明の「型」と「コツ」 アナウンサーが教える「言葉の力」を磨く技術』著者阿部恵が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年８月５日に『きちんと伝わる説明の「型」と「コツ」 アナウンサーが教える「言葉の力」を磨く技術』著者阿部恵が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『きちんと伝わる説明の「型」と「コツ」 アナウンサーが教える「言葉の力」を磨く技術』著者阿部恵
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3Jkp04t
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4oIVVjm
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100404100
◎説明とは「相手が知りたいこと」を届けること
・「もう一度説明して」と言われる…
・説明の途中で相手がイライラし始める…
・「で、何が言いたいの？」と聞き返される…
・こちらの意図が正しく伝わらなくて、モヤモヤ…
あなたは「説明」でこんな悔しい思いをしたこと、ありませんか？
「説明力」の有無は、仕事の成果に直結します。
にもかかわらず、これまできちんと学ぶ機会がなく、
多くの人が試行錯誤を続けてきました。
そこで本書は、
著者自身の経験とコンサルの現場で得た知見をもとに、説明力のエッセンスをぎゅっと凝縮！
まず「型」を知り、実践を通して「コツ」をつかむことで、あなたの説明力を確実に伸ばします。
報連相、会議、プレゼン、営業トーク、交渉、自己紹介…
明日からのビジネスで即役立つスキルと知識が満載です！
◎元ＣＢＣアナウンサー直伝、６，０００人が変わった最強メソッド！
・説明上手は「トップニュース」から伝え、説明下手は「話したい順番」で伝える
・説明上手は「話の地図」を描くが、説明下手は「話のメモ」を広げる
・説明上手は「ＢＯＸ思考で論点整理」をするが、説明下手は「詳細」から話す
・説明上手は「事実と見解」を分け、説明下手は「感情」も混在
・説明上手は「緩急」を使い分け、説明下手は「一定のリズム」で話す
・説明上手は「すぐに本題に入る」が、説明下手は「やたらと前置きが長い」
・説明上手は「質問」することで相手の思考を促すが、説明下手は「一方通行」で話す…他
【読者購入特典！ 著者による解説動画付】この１冊で、今日からあなたも説明上手！！
■目次
・はじめに─―「説明」で悔しい思いをしてきたあなたへ
・第１章 説明は「相手ファースト」
・第２章 説明のうまい下手は「説明前の準備」で決まる
・第３章 誰でも説明上手になれる「話の型」
・第４章 きちんと伝わる「表現力UP」トレーニング
・第５章 つい「話が長くなる」はこれで解決！
・第６章 説明上手が実践している「完璧に伝わる」技術
・おわりに――人は誰でも、いつからでも「説明力」を身につけられる！
■著者 阿部恵（あべ・めぐみ）
スピーチコンサルタント、元TBS系列中部日本放送アナウンサー、元国会議員政策担当秘書
神奈川県川崎市出身。中部日本放送（CBC）にアナウンサーとして入社。
CBC「サンデードラゴンズ」キャスター、TBS「おはようクジラ」中継キャスター等を歴任。
芸能・スポーツ界をはじめ、これまでインタビューした人の数は１万人以上。
TBS系列28局の中で最も優れたアナウンサーに与えられる「アノンシスト賞・最優秀賞」ほか、数々の賞を受賞。
その後、フリーアナウンサーとして活動したのち、出産を経て、キャリアチェンジ。
国会議員政策担当秘書資格を取得し、政財界のトップリーダー、
■『きちんと伝わる説明の「型」と「コツ」 アナウンサーが教える「言葉の力」を磨く技術』著者阿部恵
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3Jkp04t
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4oIVVjm
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100404100
◎説明とは「相手が知りたいこと」を届けること
・「もう一度説明して」と言われる…
・説明の途中で相手がイライラし始める…
・「で、何が言いたいの？」と聞き返される…
・こちらの意図が正しく伝わらなくて、モヤモヤ…
あなたは「説明」でこんな悔しい思いをしたこと、ありませんか？
「説明力」の有無は、仕事の成果に直結します。
にもかかわらず、これまできちんと学ぶ機会がなく、
多くの人が試行錯誤を続けてきました。
そこで本書は、
著者自身の経験とコンサルの現場で得た知見をもとに、説明力のエッセンスをぎゅっと凝縮！
まず「型」を知り、実践を通して「コツ」をつかむことで、あなたの説明力を確実に伸ばします。
報連相、会議、プレゼン、営業トーク、交渉、自己紹介…
明日からのビジネスで即役立つスキルと知識が満載です！
◎元ＣＢＣアナウンサー直伝、６，０００人が変わった最強メソッド！
・説明上手は「トップニュース」から伝え、説明下手は「話したい順番」で伝える
・説明上手は「話の地図」を描くが、説明下手は「話のメモ」を広げる
・説明上手は「ＢＯＸ思考で論点整理」をするが、説明下手は「詳細」から話す
・説明上手は「事実と見解」を分け、説明下手は「感情」も混在
・説明上手は「緩急」を使い分け、説明下手は「一定のリズム」で話す
・説明上手は「すぐに本題に入る」が、説明下手は「やたらと前置きが長い」
・説明上手は「質問」することで相手の思考を促すが、説明下手は「一方通行」で話す…他
【読者購入特典！ 著者による解説動画付】この１冊で、今日からあなたも説明上手！！
■目次
・はじめに─―「説明」で悔しい思いをしてきたあなたへ
・第１章 説明は「相手ファースト」
・第２章 説明のうまい下手は「説明前の準備」で決まる
・第３章 誰でも説明上手になれる「話の型」
・第４章 きちんと伝わる「表現力UP」トレーニング
・第５章 つい「話が長くなる」はこれで解決！
・第６章 説明上手が実践している「完璧に伝わる」技術
・おわりに――人は誰でも、いつからでも「説明力」を身につけられる！
■著者 阿部恵（あべ・めぐみ）
スピーチコンサルタント、元TBS系列中部日本放送アナウンサー、元国会議員政策担当秘書
神奈川県川崎市出身。中部日本放送（CBC）にアナウンサーとして入社。
CBC「サンデードラゴンズ」キャスター、TBS「おはようクジラ」中継キャスター等を歴任。
芸能・スポーツ界をはじめ、これまでインタビューした人の数は１万人以上。
TBS系列28局の中で最も優れたアナウンサーに与えられる「アノンシスト賞・最優秀賞」ほか、数々の賞を受賞。
その後、フリーアナウンサーとして活動したのち、出産を経て、キャリアチェンジ。
国会議員政策担当秘書資格を取得し、政財界のトップリーダー、