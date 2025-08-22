ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』より、「デュランダル」が勝負服「Chevalier fidele」を纏い、堂々と構える姿で立体化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ファット・カンパニー」より、『ウマ娘 プリティーダービー デュランダル 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

●ウマ娘 プリティーダービー デュランダル 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190017&utm_source=prtimes&ut)

■ウマ娘 プリティーダービー デュランダル 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：26,800円(税込)

□発売日：2026年6月予定

□ブランド：ファット・カンパニー

【スケール】1/7

【サイズ】全高約260mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座



原型制作：間崎祐介

彩色：いもむ

ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』より「デュランダル」を1/7スケールでフィギュア化。

勝負服「Chevalier fidele」を纏い、堂々と構える姿で立体化しました。

忠義の騎士を想わせる勝負服に身を包み、華やかで凛々しく構える姿はまさに気品と風格の象徴。

動きと気迫をもたらす風を受けたように広がる髪と尻尾の流れ、肩周りを彩る黄金の肩章や飾緒、特徴的な左右非対称のブーツ、そして各所に施された細やかなフリルの縁取りに至るまで、徹底的に作り込まれた造形美と彩色美が光ります。

また、オプションパーツとして「きめ顔」および「聖剣」が付属いたしますので、デュランダルの「素」の一面を垣間見ることも可能です。

騎士道精神に溢れ、礼節を重んじるデュランダルを主君として是非お迎えください！

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

【今回ご紹介した製品を含む、『ウマ娘 プリティーダービー』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=19245&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C) Cygames, Inc.

