ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』より、「デュランダル」が勝負服「Chevalier fidele」を纏い、堂々と構える姿で立体化。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ファット・カンパニー」より、『ウマ娘 プリティーダービー デュランダル 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●ウマ娘 プリティーダービー デュランダル 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190017&utm_source=prtimes&ut)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■ウマ娘 プリティーダービー デュランダル 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：26,800円(税込)
□発売日：2026年6月予定
□ブランド：ファット・カンパニー
【スケール】1/7
【サイズ】全高約260mm
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：間崎祐介
彩色：いもむ
ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』より「デュランダル」を1/7スケールでフィギュア化。
勝負服「Chevalier fidele」を纏い、堂々と構える姿で立体化しました。
忠義の騎士を想わせる勝負服に身を包み、華やかで凛々しく構える姿はまさに気品と風格の象徴。
動きと気迫をもたらす風を受けたように広がる髪と尻尾の流れ、肩周りを彩る黄金の肩章や飾緒、特徴的な左右非対称のブーツ、そして各所に施された細やかなフリルの縁取りに至るまで、徹底的に作り込まれた造形美と彩色美が光ります。
また、オプションパーツとして「きめ顔」および「聖剣」が付属いたしますので、デュランダルの「素」の一面を垣間見ることも可能です。
騎士道精神に溢れ、礼節を重んじるデュランダルを主君として是非お迎えください！
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
【今回ご紹介した製品を含む、『ウマ娘 プリティーダービー』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=19245&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C) Cygames, Inc.
【店舗情報】
