ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』より、「デュランダル」が勝負服「Chevalier fidele」を纏い、堂々と構える姿で立体化。あみあみにて予約受付中。

■ウマ娘 プリティーダービー デュランダル 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：26,800円(税込)


□発売日：2026年6月予定


□ブランド：ファット・カンパニー


【スケール】1/7


【サイズ】全高約260mm


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：間崎祐介


彩色：いもむ

























ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』より「デュランダル」を1/7スケールでフィギュア化。


勝負服「Chevalier fidele」を纏い、堂々と構える姿で立体化しました。



忠義の騎士を想わせる勝負服に身を包み、華やかで凛々しく構える姿はまさに気品と風格の象徴。



動きと気迫をもたらす風を受けたように広がる髪と尻尾の流れ、肩周りを彩る黄金の肩章や飾緒、特徴的な左右非対称のブーツ、そして各所に施された細やかなフリルの縁取りに至るまで、徹底的に作り込まれた造形美と彩色美が光ります。



また、オプションパーツとして「きめ顔」および「聖剣」が付属いたしますので、デュランダルの「素」の一面を垣間見ることも可能です。



騎士道精神に溢れ、礼節を重んじるデュランダルを主君として是非お迎えください！



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C) Cygames, Inc.



