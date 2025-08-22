入場無料！モビリティ関連品に特化したアウトレット販売＆フリーマーケットイベント「Mobility Outlet Market 2025」10月12日（日）にお台場にて初開催！

株式会社芸文社

株式会社芸文社（本社：東京都豊島区東池袋2-45-9）は、クルマやバイクといったモビリティ好きのための新しいフリーマーケットイベント「Mobility Outlet Market 2025」を、2025年10月12日（日）にお台場青海地区NOP区画にて初開催します 。

有るようで無かったクルマ系お買い物イベント！アウトレットとフリマで盛り上がる一日限りのノリモノ系巨大市場がお台場に爆誕

Mobility Outlet Market 2025は、「眠っている資源をみんなで持ちより、必要な人に活用してもらおう」をテーマに、クルマや二輪車をはじめとするモビリティ関連品に特化したアウトレット販売＆フリーマーケットイベントです 。新品・中古を問わず、車のパーツやアクセサリー、ミニカー、関連アパレル商品など、幅広いアイテムが出品されます。イベントは入場無料でこの機会にぜひご来場ください。

多種多様なモビリティ関連品

自動車関連パーツ、洗車グッズ、ミニカー、関連アパレルなど、モビリティに関する様々なアイテムが見つかります 。

掘り出し物に出会えるチャンス

生産終了した希少なパーツや、特定の車種向けのレアグッズなど掘り出し物や、探していたレアなアイテムが見つかるかも！

入場無料

誰でも気軽にお台場の会場を訪れて、イベントを楽しむことができます。

この秋は「Mobility Outlet Market 2025」でお宝探しをしませんか？

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

イベント概要

イベント名: Mobility Outlet Market 2025（webサイト(https://mobima.events/)）

開催日: 2025年10月12日（日）10:00～16:00

会場: お台場青海地区 NOP区画（東京都江東区青海1-1）

主催: 株式会社芸文社

出店について

クルマイベントの聖地・お台場で商品を積んだ車両をそのまま乗り入れて販売できます。モビリティ関連商品が1点以上あれば誰でも出店可能で、不要になったパーツやグッズを次のオーナーへつなぐことができます。（個人で出店ご希望の方は後日ウェブサイトにてご案内予定です）

お問い合わせ

Mobility Outlet Market 事務局（株式会社芸文社 ビジネスプランニング室）

E-mail: g_event@geibunsha.co.jp