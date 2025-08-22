MC井上咲楽の故郷、栃木県益子町からお届けする1時間スペシャル！25歳独身・井上が、高校時代の同級生カップルの赤裸々新婚トークで結婚観が変化！？ さらにまさかの人物からのサプライズに井上号泣！

