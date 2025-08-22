「ミュージアム運営のためのアクセシビリティ研修」を開始～全国のミュージアムを対象に、eラーニングを基本とし、希望団体には対面研修も実施第1期受講団体は9月1日より募集開始～

