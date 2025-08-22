jinjer、代表取締役社長 CEOの冨永健が「BOXIL EXPO 人事・総務展 2025 夏」に登壇

jinjer株式会社

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長CEO：冨永 健）は、2025年8月26日（火）～2025年8月29日（金）に開催予定の、スマートキャンプ株式会社主催の「BOXIL EXPO 人事・総務展 2025 夏」に、代表取締役社長 CEOの冨永が登壇することをお知らせします。

「BOXIL EXPO 人事・総務展 2025 夏」とは

「BOXIL EXPO」は、「正しく」「シンプル」な情報を提供し、非効率の解消や生産性の向上をサポートするオンラインイベントです。「BOXIL EXPO 人事・総務展 2025 夏」では、経営者や人事・労務、総務部門で働く方々を対象に、人材の採用育成や組織づくり、業務効率化に繋がる講演をはじめ、様々な非効率を解消するサービスが紹介されるセミナーや、サービスを比較できる機会を提供します。

jinjerからは代表取締役社長 CEOの冨永が登壇します。

jinjerが登壇するセミナーの内容について

▶テーマ

“正しい”人事データが組織の未来を変える ─ 人事データ活用の実態とあるべき姿

▶セミナー内容

人的資本経営が注目を集める中で、人事データに対する重要性が高まり、多くの企業が人事データの活用に取り組み始めています。しかし「データが散らばっていて活用できる状態でない」「情報が古くて信頼できない」といったデータ整備に課題を抱える企業も多くなっているのではないでしょうか。

本セミナーでは、人事データの基盤をどのように構築すべきか、そして人事データの質が「戦略的な意思決定」や「組織の成長」にいかに直結するかを紐解いていきます。人事データを“単なる記録”ではなく、組織を成長させる“”強力な資産”へと昇華させるための実践的な視点とノウハウをお届けします。

登壇者

冨永 健

jinjer株式会社 代表取締役社長 CEO

1998年、シスコシステムズ合同会社に入社。大手企業顧客担当営業本部長として、エンタープライズ市場における営業戦略の立案と実行を担当。2013年、アマゾンウェブサービス株式会社に転じ、大手企業のクラウドマイグレーションを推進。営業組織の育成とマネジメントにも注力し、ビジネスの拡大に貢献。2017年、デル・テクノロジーズ株式会社のVirtustream部門にて事業本部長に就任。日本市場での事業立ち上げ、ビジネスモデルの策定、組織構築、顧客開拓をリード。2021年、株式会社Zendeskの社長に就任し、日本市場全体のビジネス統括とカスタマーエクスペリエンスの向上を実現。2025年5月、jinjer株式会社の代表取締役社長 CEOに就任。企業全体のビジョン策定と経営判断を担い、組織の牽引を担当。

セミナー概要

開催日時：2025年8月27日（水）11:20～11:40

主催：スマートキャンプ株式会社

開催場所：オンライン配信

参加費：無料

参加お申込み：https://event-page.jp/boxil_expo/hr-2025-summer/session/b-iU5B1u

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」について

ジンジャーは、人事労務、勤怠管理、給与計算、人事評価、サーベイ、データ分析といった幅広い人事業務をカバーするアプリケーションと、それらすべてと連動する統合型人事データベースを持つ人事労務システムです。

これにより、企業は「正しい人事データ」を収集・管理・活用し、単なる記録ではなく組織の成長を支える資産として活用できます。

ジンジャーは、人事業務の効率化と、組織の意思決定の質・スピード向上を支援します。

正しい人事データで、組織の"勘"を"確信"に変える。

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」

https://hcm-jinjer.com/

会社概要

会社名：jinjer株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿

代表者：代表取締役社長CEO 冨永 健

コーポレートサイト：https://jinjer.co.jp/

最新の求人一覧：https://jobs.jinjer.co.jp/position/