バーバリー ビューティから新プライマー誕生 ― 潤いと艶を叶える、洗練のベースメイク

コティジャパン合同会社バーバリー ビヨンド ウェア ラディアンス プライマー 6,700円（税込7,370円）全1種 30ml

バーバリー ビヨンド ウェア から待望の新作プライマーが登場

バーバリー ビューティのベースメイク「ビヨンド ウェア」シリーズより、待望の新製品「バーバリー ビヨンド ウェア ラディアンス プライマー」が登場。「バーバリー ビヨンド ラディアンス ルミナス プライマー」がトレンチ プロテクト テクノロジーを搭載し、新しい下地へと生まれ変わりました。どんな肌色にも自然に馴染み、潤いと艶を長時間保ち、くずれにくいロングラスティング効果にも優れています。瞬時に肌に潤いと洗練された艶と上質感与え、時間が経ってもくすみを感じさせない美しい仕上がりを叶えます。

ビヨンド ウェア シリーズは、169年にわたるバーバリーの伝統を受け継ぎ、ブランドを象徴するアイコニックなトレンチコートの革新的な生地から着想を得て開発されました。バーバリーならではの品格と洗練を宿し、大人の女性の肌をより美しく、上質に引き立てます。アイコニックなギャバジンに着想を得たキャップ、透明ガラスのボトル、ゴールドのロゴをあしらったバーバリー ビヨンド ウェア クラシック グラスボトルで登場。洗練されたデザインが、製品の上質感を一層引き立てます。

TRENCH PROTECT TECHNOLOGY

トレンチ プロテクト テクノロジー

このフォーミュラは、高いウォーターレジスタントと、軽く快適な付け心地の両方を兼ね備えた薄いフィルムで構成されています。肌にぴたっと密着した薄い層が快適さと潤いを保つと同時に、水や湿気、汗、熱から皮膚を守る保護膜を形成します。

ACTIVE WEAR

・バーバリーのアイコニックなトレンチコートの革新的な生地に着想を得て開発されたトレンチプロテクトテクノロジーは、水や湿気、汗、熱への高い耐久性と、快適な付け心地の両方を叶えるウェザープロテクションを提供します。薄くて通気性のあるフィルムで、長時間マットで潤いのある肌を持続します。

ACTIVE CARE

・ローザダマスケナ(*1)とダージリン茶葉エキス(*2)配合、すこやかな肌へ導きます。

WEATHER PROTECTION (*3)

・水、湿気、汗、熱などから肌を保護します。

*1ダマスクバラ花エキス（整肌成分）

2 チャ葉エキス（整肌成分）3 ウェザープロテクション:水や湿気、汗、熱の耐久性のこと。

FORMULA:

・ビヨンド ラディアンス プライマーの処方を受け継いだウォーターベースのテクスチャーを持つ軽いプライマーは、肌に潤いベールをつくり長時間肌に潤いを与えます。

・塗布直後から肌に輝きを与え、くすみを感じさせず美しさが一日中続きます。

・メイクアップ効果により肌のくすみをカバーし明るく均一で透明感のある肌を演出します。

APPLICATIONTIPS:

バーバリー ビヨンド ウェア ラディアンス プライマーは、さまざまな方法で適用して、簡単で多彩なルックをつくることができます。

・単独で着用するだけで、ナチュラルでフレッシュな輝きを演出します。

・ファンデーション前の最初のステップであるメイクアップベースとして使用すると、肌に明るさと潤いを与えます。

・バーバリービヨンドシリーズのファンデーションと一緒に使用することで、カスタマイズされた輝きを実現します。

・頬骨や鼻筋を強調するハイライトとして使用します。

SHADE

BARE GLOW

・どんなスキントーンにもマッチする、イルミネーションシェードは、あらゆる肌のトーンを引き立てます。

ABOUT BURBERRY BEAUTY

バーバリービューティは、品格のある伝統的なスタイルと機能性を追求したイノベーションに、ブランドが持つパイオニアの精神が注ぎ込まれています。フェイス、リップ、アイのラインナップで構成される、美しいメイクアップコレクションです。英国の洗練されたエフォートレスな美しさからインスピレーションを受け誕生したバーバリーメイクアップコレクションは、肌を乾燥から守り、保湿ケア効果が長時間持続、同時に一日中快適な付け心地を叶える、高品質の製品を提供します。

バーバリービューティで、洗練された品格のある女性へ。