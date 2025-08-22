第一生命ホールディングス株式会社

第一生命ホールディングスは2025年8月18日、「第一生命Well-beingデー」を開催しました。本イベントは、第一生命グループや職場環境、共に働く仲間について、家族やパートナーに知っていただき、仕事への理解を深めてもらうことを目的としています。

また、社員同士・職場メンバーと家族やパートナーとの交流などを通じて相互理解を深めることで、ワーク・ライフ・マネジメントの推進、社員と家族のWell-beingの向上、組織間のコミュニケーション活性化に繋げていきます。

当日は500名近くの社員とその家族・パートナーにご参加いただくなど、大盛況でした。

＜当日の様子＞

１.第一生命保険社長の隅野とのサッカーイベント

サッカー経験者の隅野の発案により、昨年から実施しています。子どもたちが隅野と名刺交換したり、隅野からのパスを受けてゴールを狙うなど、年少の子どもも楽しめる内容としました。最後には参加者一人ひとりと記念撮影を行い、思い出に残るひとときとなりました。

※名刺交換の様子※サッカーの様子

２.ライフサイクルゲームIII～生涯設計のススメ～

弊社作成の消費者教育・金融保険教育教材「ライフサイクルゲームIII～生涯設計のススメ～」は、子どもたちの金融リテラシー向上に寄与するだけでなく、大人も真剣に楽しめる内容となっており、親子で熱心に取り組む様子が見受けられました。

３.新ブランド関連コンテンツ

2026年4月の商号・ブランド変更に先立ち、会場内に新ブランドのロゴをあしらったオブジェを設置し、ブランドの世界観を体感できるフォトスポットを用意しました。家族で記念撮影を楽しむ様子が見られ、思い出づくりの一助となりました。

＜参加者の声＞

・在宅勤務ではない親の姿を子どもたちに見せることができた。

・子どもが自分の仕事に興味を持ってくれた。言葉よりも目で見て体験してもらうことが大切だと感じた。

・ビル街を歩いて会社に行き、たくさんの社員と名刺交換できて、大人になった気分を味わえて楽しそうだった。

