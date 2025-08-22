【日本初※】低FODMAPの乳酸菌飲料「マイ・フローラフリー」発売！

野村乳業株式会社

「おなかを育てる」腸活専門メーカーの野村乳業株式会社(本社:広島県安芸郡府中町、代表取締役:野村和弘)は、「マイ・フローラ」ブランドより、新商品「マイ・フローラ フリー」を販売開始いたします。「マイ・フローラ フリー」はデリケートなおなかにやさしい「FODMAP Friendly認証」を日本で初めて乳酸菌飲料カテゴリーにおいて取得しました。野村乳業のECサイト「工場直送できたて便」https://myflora.jp/等にて2025年9月1日より販売を開始することをお知らせいたします。

※オーストラリアの FODMAP Friendly認証を乳酸菌飲料カテゴリーとして日本初取得

●開発背景

野村乳業は、「マイ・フローラ」ブランドを通じて多くの“おなか悩み”を抱えるお客様に長年寄り添ってきました。シンバイオティクス マイ・フローラは“便秘気味の方の便通改善”の機能性表示食品として、多くのお客様に『実感力』でご好評いただいております。しかし“おなか悩み”は便秘だけでなく、多岐にわたります。デリケートなおなかの悩みを抱える方々にも、心から安心して続けられる腸活習慣をお届けしたいという想いから、日本で初めて低FODMAP設計の乳酸菌飲料、「マイ・フローラ フリー」を開発いたしました。

● 腸活の新常識「FODMAP」とは?

じつは、ヨーグルト・きのこ・納豆・さつまいもなど、おなかにいいイメージのある食材には、 人によって「ギュルギュル」を引き起こす原因である「特定の糖質(FODMAP)」を多く含む食品であるといわれています。

●「マイ・フローラフリー」3つの特長

【おなかにやさしい理由１.】おなかがゴロゴロしやすい“特定の糖質（FODMAP）”をカット！【おなかにやさしい理由２.】世界でもっとも臨床的に研究された（※1）LP299Vを日本独占使用！（※2）

1杯100mlに生きた植物乳酸菌（※3）100億個。

国内でこの乳酸菌を使用できるのは野村乳業だけ！

※1 プロビ社調べ

※2 乳酸菌飲料として

※3 Lactiplantibacillus plantarum 299V(R)株

【からだにうれしい】マイ・フローラ フリーは砂糖不使用！

●原料に広島県産米を採用！

本製品の主原料であるお米の一部には、製造拠点のある広島県産米を採用しています。地域に根差した製品づくりを通して、お米の新たな価値創造にも貢献してまいります。

⚫︎野村乳業株式会社について

1897年（明治30年）創業、「おなかを育てる」をコンセプトにしている乳業メーカー。かつては一般的な乳業メーカー同様、牛乳・ヨーグルト・プリンなどの乳製品を中心に幅広く商品を製造。しかし、90年代から牛乳・ヨーグルトがコモディティ化し、価格競争が激化。価格ではなく価値でお客様に満足いただける商品を目指し、2010年頃より経営資源を発酵技術と腸内環境研究に集中。現在は世界的にもめずらしい植物乳酸菌の高濃度発酵技術を応用した事業に特化。主にプラントベースの乳酸菌飲料「マイ・フローラ」を製造・販売している。乳業でありながら、牛乳を製造していない。海外では乳業メーカー向けに発酵の技術指導と発酵原料を提供。また、植物乳酸菌のヒト臨床試験や腸内フローラ分析等を積極的に行い、腸活専門メーカーを目指している。

⚫︎植物乳酸菌発酵飲料「シンバイオティクス マイ・フローラ」とは

「シンバイオティクス マイ・フローラ」【機能性表示食品】は、「おなかを育てる」をコンセプトにしている野村乳業（1897年創業）が培ってきた独自の発酵技術を用い、広島大学との共同研究から生まれた新しい乳酸菌飲料です。一般的な乳酸菌飲料が牛乳を動物乳酸菌で発酵させているのに対し、「マイ・フローラ」は生命力の強い“植物乳酸菌”で野菜を発酵させています。にんじんの自然な甘さに乳酸菌が醸す酸味がマッチしたさわやかな味です。

【届出番号】 H1085

【届出表示】 本品には生きた乳酸菌 Lactiplantibacillus plantarum SN13T株とイソマルトオリゴ糖が含まれているので、生きて腸まで届くことで、便秘気味の方の便通を改善して、おなかの調子を整えます。

●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

●本品は国の許可を受けたものではありません。

