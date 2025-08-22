ファッションショーステージ争奪戦 in@JAM EXPO 2025 supported by UP-T結果発表！

丸井織物株式会社

株式会社丸井グループが特別協賛する国内最大級のアイドルフェスティバル「＠JAM EXPO 2025 supported by UP-T」（2025年8月30日～31日、横浜アリーナにて開催）において、ファッションショーステージへの出演権をかけた特別企画「＠JAM EXPO 2025 ファッションショーステージ争奪戦」の結果が発表されました。

本企画を通じて、アイドルたちの個性あふれるクリエイティブな一面が発揮されました。UP-Tは、今後もアーティストやアイドルの活動をサポートし、ファンとの架け橋となる取り組みを積極的に展開してまいります。

【結果発表】

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用