こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「神戸コロッケ」の冷凍シリーズに、渾身の新商品＆映えるギフトが登場！
レンジ調理の揚げ物メニューがさらに美味しく。日常の食卓、贈り物にも使いやすく。
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する「神戸コロッケ」の冷凍シリーズでは、2025年9月1日（月）より新商品2品、10月中旬よりギフト商品2種を販売します。
「神戸コロッケ」は1989年4月、「安心・安全で本当においしいコロッケを食卓に届けたい」という想いから誕生したブランドです。製法にこだわり、素材本来のおいしさを引き出した商品を店頭に取り揃え、ブランド創設から現在まで、多くのお客様にご支持をいただいています。
コロッケに懸ける想いは「神戸コロッケ」の冷凍シリーズも同じ。製法へのこだわりはそのままに、レンジ調理で簡単・手軽に、しかも衣もサクサクでおいしくお召し上がりいただける商品に仕上げています。
この秋登場するのは、「神戸コロッケ」の冷凍シリーズにおいて大黒柱に育てたい定番2商品と、パッケージを見るだけで笑みがこぼれそうなギフト商品2種。揚げ物メニューをさらに充実させ、日常の食卓にも、大切な方へのギフトにもお使いいただける幅広い品ぞろえで、お客様のニーズに対応していきます。
■2025秋季新商品
※価格はオンラインショップのもの。メニューの写真及びパッケージ画像はイメージです。
【神戸コロッケ】シンプルなじゃがいもコロッケ 3個入り 497円（税込）/1パック ＜内容量195g＞
野菜の甘みを活かしたブイヨンや、ソテーした玉ねぎを合わせ、じゃがいもの風味を最大限に引き出しました。やさしくほんのり甘い味わいは、お子様からご年配の方まで、幅広い年代のお客様に喜んでいただけるおいしさです。
【神戸コロッケ】旨みに感動 ビーフコロッケ 3個入り 594円（税込）/1パック ＜内容量180g＞
牛肉を炒めて旨みを引き出し、ほくほくのじゃがいもを合わせた甘辛仕立てのコロッケ。肉の食べ応えを存分に感じられる味わいです。ぜひ食卓の主役として使っていただきたい、神戸コロッケの自信作です。
取扱店舗
・ロック・フィールドオンラインショップ https://members.rockfield.co.jp/shop/c/crol/
※購入には「ロック・フィールドメンバーズ」への登録が必要です
・食品スーパー 一部店舗
【神戸コロッケ】
王道の味わい！コロッケ・カツ詰め合わせ 9個入り 4,320円（税込）/1セット ＜総重量 包材込み1,110g＞
王道の味わい！コロッケ・カツ詰め合わせ 12個入り 5,400円（税込）/1セット ＜総重量 包材込み1,300g＞
冷凍の神戸コロッケ人気メニュー3品（黒毛和牛のビーフコロッケ、海老と帆立のカツ、トマトソースで味わう 蟹クリームコロッケ）を、受け取った方が思わず笑顔になるような可愛らしいパッケージの個包装にして詰め合わせました。
１個ずつ使えて、電子レンジで温めるだけでサクッと揚げたてのようなおいしさが手軽に味わえるので、1人暮らしの方へのギフトにもおすすめです。
※9個入りは3品を3個ずつ、12個入りは3品を4個ずつ詰め合わせています。
取扱店舗
・ロック・フィールドオンラインショップ https://members.rockfield.co.jp/shop/c/crol/
※購入には「ロック・フィールドメンバーズ」への登録が必要です
・百貨店等 カタログ・ECギフト
■公式キャラクター にゃお吉が「冷凍にゃんバサダー」に就任！
神戸コロッケ公式キャラクター 招喜家（まねきけ）の父・にゃお吉が「冷凍にゃんバサダー」に就任しました！期間限定で、冷凍ケースなどでPRを実施。新商品発売を盛り上げていきます。
写真右）冷凍ケースイメージ
■お知らせ ～「第2回 全国冷凍野菜アワード」最高金賞を受賞しました！～
野菜ソムリエが選ぶ「第2回 全国冷凍野菜アワード」（主催：日本野菜ソムリエ協会 後援：冷凍食品PR連盟）の調理冷凍食品部門において、当社冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」の「ドフィノワ じゃがいもグラタン」が、最高金賞を受賞しました。
審査委員長の西川 剛史氏からは「スライスしたじゃがいもを丁寧に手作業で重ねることで、層になったじゃがいもの食感が楽しい」「ホワイトソースがとてもおいしく、ワンランク上の冷凍グラタン」「国産じゃがいもを活かし、高級感を演出できている商品」との評価をいただきました。
今回の受賞を励みに、これからもお客様や社会に貢献できる冷凍食品をお届けしていきます。
参照：野菜ソムリエが選ぶ「第2回 全国冷凍野菜アワード」受賞商品決定！冷凍食品PR連盟株式会社のプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000147977.html
「神戸コロッケ」について
素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。全国に34店舗を展開（2025年7月末現在）。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
「RFFF（ルフフフ）」について
2022年11月に誕生した、ロック・フィールドの冷凍食品ブランド。「Rock Field Frozen Foods」の頭文字をとり「るふふふ」と笑みのこぼれるご褒美時間の喜びを表現しています。本格的なレストラン品質の料理の中から冷凍食品として最適なメニューを厳選し、豊富なラインナップを展開。日々の食卓を囲む時間を豊かにする「ごちそう」をお届けします。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/rfff/
