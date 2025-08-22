「神戸コロッケ」の冷凍シリーズに、渾身の新商品＆映えるギフトが登場！



















■お知らせ ～「第2回 全国冷凍野菜アワード」最高金賞を受賞しました！～野菜ソムリエが選ぶ「第2回 全国冷凍野菜アワード」（主催：日本野菜ソムリエ協会 後援：冷凍食品PR連盟）の調理冷凍食品部門において、当社冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」の「ドフィノワ じゃがいもグラタン」が、最高金賞を受賞しました。審査委員長の西川 剛史氏からは「スライスしたじゃがいもを丁寧に手作業で重ねることで、層になったじゃがいもの食感が楽しい」「ホワイトソースがとてもおいしく、ワンランク上の冷凍グラタン」「国産じゃがいもを活かし、高級感を演出できている商品」との評価をいただきました。今回の受賞を励みに、これからもお客様や社会に貢献できる冷凍食品をお届けしていきます。参照：野菜ソムリエが選ぶ「第2回 全国冷凍野菜アワード」受賞商品決定！冷凍食品PR連盟株式会社のプレスリリースhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000147977.html「神戸コロッケ」について素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。全国に34店舗を展開（2025年7月末現在）。ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/「RFFF（ルフフフ）」について2022年11月に誕生した、ロック・フィールドの冷凍食品ブランド。「Rock Field Frozen Foods」の頭文字をとり「るふふふ」と笑みのこぼれるご褒美時間の喜びを表現しています。本格的なレストラン品質の料理の中から冷凍食品として最適なメニューを厳選し、豊富なラインナップを展開。日々の食卓を囲む時間を豊かにする「ごちそう」をお届けします。ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/rfff/