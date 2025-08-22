Solafune、防衛大臣政務官が本社訪問

株式会社Solafune

Solafune, Inc.（CEO：上地練） は、2025年7月30日に防衛大臣政務官の小林一大氏を東京都千代田区丸の内の本社にお迎えしました。 当日は、当社の注力領域である衛星データ解析プラットフォーム、鉱物資源関連の解析モデル、およびアフリカを中心とした海外展開についてご説明しました。

また、防衛および経済安全保障に関する事業戦略について意見交換を行い、視察団は当社外国籍社員によるディスカッションも見学。Solafuneのグローバルかつ多言語の研究開発体制をご覧いただきました。

双方は、宇宙領域と衛星データの活用が防衛分野で今後一層重要性を増すとの認識で一致。政務官からは、日本のスタートアップ・エコシステムの継続的な成長への期待も示されました。

■ Solafuneについて

Solafuneは「Hack The Planet.」をミッションに、地球上で起こるあらゆる事象を解析することを目的として衛星データ解析技術の開発および提供を行うスタートアップ企業です。当社が運営する衛星データプラットフォーム「Solafune」は世界の約125カ国・地域で利用され、アジア・アフリカ・中東をはじめ世界各国への技術提供を積極的に行なっています。

会社名：株式会社Solafune

代表取締役CEO：上地練

所在地（東京）：東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング 28F

URL：https://company.solafune.com

事業内容：衛星データ解析事業、ソフトウェアライセンス事業、関連サービスの提供

--------------------------------------------

■ 本件に関する問い合わせ先

株式会社Solafune 広報

E-mail: pr@solafune.com