飲むモンブランが登場！東京湾を一望する地上165mのレストランで贅沢な景色とともに味わう秋の味覚秋限定「栗×キャラメル アフタヌーンティー」

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント（本社：東京都中央区、代表取締役社長：杉山亮）が運営する「三井ガーデンホテル豊洲プレミア」（所在地：東京都江東区豊洲2-2-1）では、2025年9月1日（月）から11月30日（日）の期間、36階のイタリアンダイニング「THE PENTHOUSE with weekend terrace」にて、秋の味覚を贅沢に堪能できる「栗×キャラメル アフタヌーンティー」をご提供いたします。飲むモンブランをはじめとした旬の栗の上品な甘みとキャラメルのほろ苦さが絶妙に調和したスイーツや、豊洲直送の鮮魚や旬野菜を使用したセイボリーをご用意。地上165メートル、36階の東京湾を一望できる開放的な空間で、非日常感あふれるティータイムをお届けします。

【栗×キャラメル アフタヌーンティー】メニュー詳細

■飲むモンブラン

秋スイーツの代表格であるモンブランを、ひと口ごとに新鮮な驚きを感じられる“飲む”スタイルでご提供します。なめらかなクリームは口当たりが軽く、それでいてコク深い味わい。さらにカシスの爽やかな酸味を加えることで、甘さに奥行きが生まれます。従来のモンブランとは異なる食感と風味が楽しめるため、スイーツ好きの方はもちろん、軽やかなデザートを求める方にもおすすめです。



■栗のマカロン

サクッとした外側としっとりした内側の食感が魅力のマカロンに、濃厚な栗クリームをたっぷりと挟みました。ひと口かじると、マカロン特有の香ばしさと栗本来の優しい甘みが広がります。大人のティータイムにはもちろん、お子様にも喜ばれる味わいです。上質な素材と丁寧な仕上げによって、シンプルながら奥深い風味をお楽しみいただけます。



■キャラメルフィナンシェ

バターとアーモンドの香りが広がるフィナンシェに、ほろ苦さを効かせたキャラメルクリームを合わせた一品です。しっとりとした生地は、丁寧な焼き上げによる上品な口当たり。甘さの中に大人らしい苦味が感じられ、コーヒーや紅茶との相性も抜群です。食後のデザートや午後のひとときに、ゆったりと味わいたくなる味わいです。

飲むモンブラン栗マカロン／キャラメルフィナンシェセイボリー

＜メニュー＞

スイーツ

１.飲むモンブラン ２.栗のマカロン ３.キャラメルポワール ４.キャラメルフィナンシェ

５.キャラメルマロンケーキ ６.リンゴのシブースト ７.スイートポテトタルト

８.レーズンスコーン ９.ぶどうゼリー １０.紅茶ロールケーキ 無花果ソース

１１.マスカルポーネと無花果ジャム

セイボリー

１.いずみだいのカルパッチョ 洋梨とバニラのサルサ

２.南瓜とブルーチーズ ブリニ仕立て

３.小柱とキノコのアーリオオーリオ

４.葡萄と生ハム モッツアレラチーズのカプレーゼ

５.シャルキュトリー3種（鴨ハム、イタリアンサラミ、モルタデラ）

フリーフロー（ドリンク一例）

・ワイン（スパークリング／赤／白）

・クラシックティー（ロンネフェルト）：ウバ・ハイランズ、クイーンズティー、アッサムバリ

・フレーバーティー（ロンネフェルト）：アールグレイ、モルゲンタウ、バニラチャイ、ストロベリーフィールズ、アイリッシュウイスキークリーム、クイーンオブチェリー

・ハーブティー（ロンネフェルト／ノンカフェイン）：ソフトピーチ、ルイボスレモン、バイタルグレープフルーツ

・カフェ：コーヒー（ホット／アイス）

※メニューは仕入れ状況により変更となる場合がございます。

＜開催概要＞

販売期間：2025年9月1日（月）～11月30日（日）

提供時間：14:00～17:00（最終入店 15:00）

販売料金：平日4,800円／土日祝5,000円（税サ込）

内 容：スイーツ10種、スコーン1種、セイボリー5種、アルコール3種、紅茶11種、カフェ各種

※ご予約いただいたお時間より2時間制です

■平日ディナータイム限定ハイティー

平日ディナータイム限定で、国産牛フィレ肉や季節感あふれるスイーツを贅沢に楽しめる特別なハイティープランをご用意しています。乾杯にはスパークリングワインが付き、豊洲36階の開放感あふれる空間でゆったりとお過ごしいただけます。お仕事帰りやご友人との集まりにも最適で、メイン料理とパスタを選べるほか、ロンネフェルトの紅茶やワイン、カクテルなど多彩なドリンクから2杯をお選びいただけます。贅沢な夜のひとときをお届けします。

＜開催概要＞

提供時間：17:30～（最終入店 20:30）

販売料金：8,000円（税サ込）

メニュー：

（乾杯酒）季節のスパークリングワインカクテル又は 季節のスパークリングワインのモクテル、アシェットディゼール（キャラメルマロンムース）（注1）、アフタヌーンティー（注2）、国産牛フィレ肉のタリアータ、パスタ（ボロネーゼ／キノコクリーム／ハーフラザニアより1品）

選べるドリンク2杯※以下より2杯お選びいただけます。

セットドリンク（ロンネフェルトの紅茶12種／生ビール／スパークリングワイン／ワイン（赤・白）／カクテル30種）

詳 細： https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/22073/442378

（注1）アシェットデセール：皿盛りデザート

（注2）アフタヌーンメニューより右記3点を除く。スイーツ８.、１１.、セイボリー２.

■店舗概要

THE PENTHOUSE with weekend terrace（ザ ペントハウス ウィズ ウィークエンド テラス） は、豊洲直送の旬の野菜や魚介を活かしたダイナミックな前菜やメインディッシュを提供するイタリアンダイニングです。店内中央にはピザ窯があり、焼き立ての香ばしいピザも楽しめます。36階から広がる都心の絶景を望む半個室や、開放感あふれるテラス席をご用意。記念日や女子会、ご家族でのお食事など、幅広いシーンに対応します。

東京湾を一望できる開放的なダイニングで特別な時間を

所在地：東京都江東区豊洲2-2-1 三井ガーデンホテル豊洲プレミア36階

公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/toyosu-premier/restaurant/(https://www.gardenhotels.co.jp/toyosu-premier/restaurant/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=toyosu&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

■三井ガーデンホテル豊洲プレミア 概要

地上約165m、東京の海と空を見晴らす、天空のホテルならではのパノラミックな眺望。舞浜駅までは約20分、銀座からはわずか10分、豊洲駅直結という抜群のアクセスを誇りながら、33階以上の高層階に配された客室からは息を呑むような東京ベイエリアの絶景が広がります。36階の大浴場で湾岸の夜景を眺めながら至福のひとときを過ごし、地元の新鮮な食材を活かした朝食で一日をスタート。「海中から天空へと誘う旅」というデザインテーマが織りなす、都心にいながらの特別な滞在体験をお約束いたします。

所在地：〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-1

客室数：225室

チェックイン：15:00／チェックアウト：11:00

アクセス：東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 直結

URL：https://www.gardenhotels.co.jp/toyosu-baysidecross/(https://www.gardenhotels.co.jp/toyosu-baysidecross/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=toyosu&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

公式SNS：@mitsuigardenhotels #三井ガーデンホテル豊洲プレミア

窓一面に広がる東京ベイエリアの景色を楽しめる高層階客室。記念日ステイにも最適36階ロビーラウンジから望む、都心の絶景と開放的な空間天空の大浴場から眺める東京湾のパノラマビュー。癒やしのひとときを[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Kmeyg7tebfg ]■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル

三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。