「九十九里町町制施行70周年記念宿泊プラン」のご案内

一般財団法人 千葉県観光公社国民宿舎サンライズ九十九里外観と雄大な九十九里浜

国民宿舎サンライズ九十九里（所在地：山武郡九十九里町真亀4908、支配人 柴田 健次）は、九十九里町の町制施行70周年を記念し、地域への感謝を込めた特別宿泊プラン「九十九里町町制施行70周年記念宿泊プラン」を、2025年9月1日（月）～12月23日（火）の期間限定で販売いたします。

昭和30年3月31日、片貝町、豊海町、鳴浜村の一部である作田地区が合併して誕生した九十九里町は、長年にわたり美しい海岸線と温暖な気候に恵まれた観光地として発展し、当館はその一翼を担い、地域の魅力を全国へ発信してまいりました。

このたび、70周年の節目を祝し、ご宿泊のお客様に通常50種類の料理をご提供している 「サンライズディナーブッフェ」を、期間限定で“70種類”へグレードアップいたします。

本企画は、日頃のご愛顧への感謝と、地元・九十九里町の節目を祝う特別な取り組みとして、地元食材をふんだんに使用した新メニュー20品を加えた内容でお届けいたします。海の幸や地元農産物の魅力を存分にご堪能いただける内容となっております。

このほか、地元食材をふんだんに使った特別会席や豪華特典を含むお得なプランもご用意しました。

【期 間】2025年9月1日(月)～2025年12月23日(火) ※予定

【プラン】 ⑴千葉県三大食材を使った「千葉極味（きわみ）会席」 ～九十九里70年の恵み～

⑵7のつく日！ラッキーセブンDAYプラン～7大特典付～

⑶九十九里町町制施行70周年記念宿泊プラン～3大特典付～

⑴千葉県三大食材を使った千葉極味（きわみ）会席 ～九十九里70年の恵み～

おかげさまで、九十九里町は令和7年3月31日に、町制施行70周年を迎えました。

町制施行70周年を記念し、千葉県三大食材を使った「千葉極味（きわみ）会席」をご用意しました。

総料理長が腕を振るう本会席では、千葉県の誇るブランド牛「かずさ和牛」や豪華な伊勢海老、濃厚な旨みの鮑、そして地元・九十九里浜で獲れた新鮮な蛤など房総の海と大地の恵みを余すことなくご堪能いただけます。お料理の質とお客様ひとりひとりへのおもてなしにこだわり、1日限定2組様にてご提供いたします。

記念日やご夫婦の旅、特別なご会食などにふさわしい、優雅なひとときをお過ごしください。

■ 期 間 2025年9月1日（月）～12月23日（火）【※1日限定2組】

■ 料 金 １泊２食付 ２名７０,０００円（税込）※1名35,000円

■ お部屋タイプ 和洋室

■ 特 典 ⑴ロビーラウンジにてウェルカムドリンク

⑵ご夕食時、スパークリングワイン（ハーフ）プレゼント

⑶売店お買物3,000円券プレゼント（1部屋毎）

【千葉極味（きわみ）会席】【和洋室】房州産伊勢海老姿造り九十九里産蛤酒蒸し千葉県産鮑の踊り焼きかずさ和牛ステーキ

～お品書き～

食前酒／Aperitif

前 菜／ Appetizer 7kinds

金目鯛棒寿司 源平豆腐 鰯の胡麻漬 ながらみ旨煮

鴨ロース 海老キャビア 姫栄螺黄金焼

お造り／Sashimi

房州産伊勢海老姿造り

中トロ 平政 鰯 白身 妻いろいろ

蒸し物／Steamed dish

九十九里産蛤酒蒸し

焼 物／Grilled dish

かずさ和牛ステーキ 季節野菜を添えて 自家製卸しポン酢

強肴／Simmered dish

千葉県産鮑の踊り焼き

お食事／Rice

花鯛御飯

留め碗／Miso soup

鰯つみれ汁

香の物／Pickles 3kinds

季節の三種盛り

デザート／Dessert

本日のデザート

⑵7のつく日！ラッキーセブンDAYプラン～7大特典付～【1日限定7組】

町制施行70周年の節目を祝して、感謝の気持ちを込めた特別プランをご用意しました！

その名も「ラッキーセブンDAYプラン」。

夕食は地産食材を使った、和洋中全70種類のお料理を楽しめるほか、出来立てのお料理を味わえるライブキッチンをご賞味いただけます。

また、ご宿泊いただいた皆さまに、九十九里産焼蛤や売店700円券など7つの豪華特典をご用意しました。

この機会にぜひ、海辺のリゾート「サンライズ九十九里」でゆったりとしたひとときをお過ごしください。

■ 期 間 9月7日(日)・17日(水)

10月7日(火)・17日(金)・27日(月)

11月7日(金)・17日(月)・27日(木)

12月7日(日)・17日(水)

■ 料 金 １泊２食付 17,270円～18,920円（税込）【※1日限定7組】

■ お部屋タイプ ⑴洋室（ツイン）バストイレ付

⑵和室10畳（トイレ付）

■ 特 典

⑴九十九里産焼蛤（1人につき2個）サービス

⑵売店700円券プレゼント

⑶ロビーラウンジにてウェルカムドリンク

⑷ご夕食時、ワンドリンクサービス

⑸アーリーチェックイン14:00

⑹レイトチェックアウト11:00

⑺彩り浴衣無料貸し出し ※女性限定

【洋 室】【和 室】【サンライズディナーブッフェ】【和洋中70種ディナーブッフェ】【九十九里郷土料理コーナー】

⑶九十九里町町制施行70周年記念宿泊プラン～三大特典付～【1日限定7組】

町制施行70周年の節目を祝して、感謝の気持ちを込めた特別プラン「九十九里町町制施行70周年記念宿泊プラン」をご用意しました！

夕食は地産食材を使った、和洋中全70種類のお料理を楽しめるほか、出来立てのお料理を味わえるライブキッチンをご賞味いただけます。

また、ご宿泊いただいた皆さまに、3つのお得な特典をご用意しました。

この機会にぜひ、海辺のリゾート「サンライズ九十九里」でゆったりとしたひとときをお過ごしください。

■ 期 間 2025年9月1日(月)～12月23日(火)

※7のつく日・土曜休前日は対象外

■ 料 金 １泊２食付 17,270円～18,920円（税込）【※1日限定7組】

■ お部屋タイプ ⑴洋室（ツイン）バストイレ付

⑵和室10畳（トイレ付）

■ 特 典

⑴九十九里産焼蛤（1人につき2個）サービス

⑵ご夕食時、ワンドリンクサービス

⑶彩り浴衣無料貸し出し ※女性限定

【洋 室】【和 室】【サンライズディナーブッフェ】【和洋中70種ディナーブッフェ】【九十九里郷土料理コーナー】

国民宿舎サンライズ九十九里

(本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先）

一般財団法人 千葉県観光公社 国民宿舎サンライズ九十九里

〒283-0114 千葉県山武郡九十九里町真亀4908

TEL 0475-76-4151 FAX 0475-76-4908

【公式HP】 https://www.sunrise99.jp

営業推進課 山岸 E-mail: yamagishi_m@welcomechiba.jp