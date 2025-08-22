世界で活躍するOSCAL、夏末ビッグセールをAmazonで開催！人気スマホ4機種が最大35％OFF
世界で活躍するスマートデバイスブランドOSCALは、2025年8月28日（水）まで、Amazonにて「OSCAL 夏末ビッグセール」を開催。
OSCALは、日常生活をより便利で快適にするため、スマートでスタイリッシュ、かつタフなデバイスを提供する次世代テクノロジーブランドです。革新を追求しつつも手に取りやすい価格で高性能を実現しており、デザイン性と機能性の両立を重視。トップクラスのR&Dチームと業界経験豊富な専門家によって開発され、世界各国のサプライヤーと連携しながら安定した高品質の製品を届けています。2021年には「最も潜在力のあるハイテクブランド」に選ばれ、スマートフォン、タフネススマホ、タブレット、ウェアラブル、ポータブル電源など、多彩な製品ラインアップを展開しています。
以下、対象製品や割引額などをまとめて紹介していきます。
■ OSCAL Flat2C
日常使いに最適なエントリーモデルOSCAL Flat2Cは、薄型で軽量ながら、6GB RAM + 64GB ROM（最大2TBまで拡張可能）の性能を搭載。さらに5000mAhバッテリーと10W急速充電により、外出時も安心して使える一台。
通常価格：15,900円
セール価格：10,350円
割引率：35％OFF
商品ページはこちら：https://geni.us/Flat2C-amazon
■ OSCAL Flat2
Android 15搭載のOSCAL Flat2は、12GB RAM + 128GB ROMの余裕ある性能に加え、8コアCPUと90Hzのリフレッシュレート対応で、滑らかな操作感を実現。顔認証・指紋認証に対応し、3.5mmヘッドフォンジャックも備えた高コスパモデル。
通常価格：19,900円
セール価格：12,900円
割引率：35％OFF
商品ページはこちら：https://geni.us/Flat2-amazon
■ OSCAL Tiger13
ハイパフォーマンスを求めるユーザーには、デュアル5G対応のフラッグシップスマホOSCAL Tiger13がおすすめです。24GB RAM + 256GB ROM（2TBまで拡張可能）を搭載し、50MP AIカメラと90Hz大画面で、動画やゲームも快適に楽しめます。ビジネスにもエンタメにも万能のハイスペックモデル。
通常価格：32,900円
セール価格：24,900円
割引率：24％OFF
商品ページはこちら：https://geni.us/Tiger13-amazon
■ OSCAL Marine2
アウトドアやハードな環境に最適なタフネススマホ。IP68/IP69K規格に準拠し、防水防塵・耐衝撃性能を備えています。11000mAhの大容量バッテリーは長時間の使用にも安心。冒険や現場作業のお供にぴったりの一台。
通常価格：22,900円
セール価格：28,900円
割引率：21％OFF
商品ページはこちら：https://geni.us/Marine2-amazon
今回のセールでは、普段使いに便利なエントリーモデルから、5G対応の最新機種、さらにタフネススマホまで、お客様のライフスタイルに合わせて選べる4機種をご用意いたしました。「OSCAL 夏末ビッグセール」を通じて、多くのお客様に新しいスマートライフをお届けできれば幸いです。
- OSCALについて
OSCALは、スマートでスタイリッシュ、かつタフなデバイスを提供する次世代テクノロジーブランドです。トップクラスのR&Dチームと業界経験豊富な専門家によって開発され、世界各国のサプライヤーと連携しながら、安定した高品質の製品を提供しています。スマートフォン、タフネススマホ、タブレット、ウェアラブル、ポータブル電源など、多彩な製品ラインアップで、日常生活からアウトドアまで幅広く対応しています。
「Oscal 公式サイト」
https://www.oscal.hk/
「X(旧Twitter)]
https://x.com/OscalJapan