世界で活躍するOSCAL、夏末ビッグセールをAmazonで開催！人気スマホ4機種が最大35％OFF

世界で活躍するスマートデバイスブランドOSCALは、2025年8月28日（水）まで、Amazonにて「OSCAL 夏末ビッグセール」を開催。

OSCALは、日常生活をより便利で快適にするため、スマートでスタイリッシュ、かつタフなデバイスを提供する次世代テクノロジーブランドです。革新を追求しつつも手に取りやすい価格で高性能を実現しており、デザイン性と機能性の両立を重視。トップクラスのR&Dチームと業界経験豊富な専門家によって開発され、世界各国のサプライヤーと連携しながら安定した高品質の製品を届けています。2021年には「最も潜在力のあるハイテクブランド」に選ばれ、スマートフォン、タフネススマホ、タブレット、ウェアラブル、ポータブル電源など、多彩な製品ラインアップを展開しています。





■ OSCAL Flat2C

今回の「OSCAL 夏末ビッグセール」では、薄型軽量のエントリーモデルから、最新の5G対応スマホ、さらにアウトドア対応のタフネススマホまで、幅広いニーズに対応する人気の4機種が登場。最大35％OFFの特別価格で購入できるこの機会は、秋の行楽やアウトドアシーズンにぴったりのスマートフォンを手に入れる絶好のチャンス。以下、対象製品や割引額などをまとめて紹介していきます。

日常使いに最適なエントリーモデルOSCAL Flat2Cは、薄型で軽量ながら、6GB RAM + 64GB ROM（最大2TBまで拡張可能）の性能を搭載。さらに5000mAhバッテリーと10W急速充電により、外出時も安心して使える一台。

通常価格：15,900円

セール価格：10,350円

割引率：35％OFF

商品ページはこちら：https://geni.us/Flat2C-amazon

■ OSCAL Flat2

Android 15搭載のOSCAL Flat2は、12GB RAM + 128GB ROMの余裕ある性能に加え、8コアCPUと90Hzのリフレッシュレート対応で、滑らかな操作感を実現。顔認証・指紋認証に対応し、3.5mmヘッドフォンジャックも備えた高コスパモデル。

通常価格：19,900円

セール価格：12,900円

割引率：35％OFF

商品ページはこちら：https://geni.us/Flat2-amazon

■ OSCAL Tiger13

ハイパフォーマンスを求めるユーザーには、デュアル5G対応のフラッグシップスマホOSCAL Tiger13がおすすめです。24GB RAM + 256GB ROM（2TBまで拡張可能）を搭載し、50MP AIカメラと90Hz大画面で、動画やゲームも快適に楽しめます。ビジネスにもエンタメにも万能のハイスペックモデル。

通常価格：32,900円

セール価格：24,900円

割引率：24％OFF

商品ページはこちら：https://geni.us/Tiger13-amazon

■ OSCAL Marine2

アウトドアやハードな環境に最適なタフネススマホ。IP68/IP69K規格に準拠し、防水防塵・耐衝撃性能を備えています。11000mAhの大容量バッテリーは長時間の使用にも安心。冒険や現場作業のお供にぴったりの一台。

通常価格：22,900円

セール価格：28,900円

割引率：21％OFF

商品ページはこちら：https://geni.us/Marine2-amazon

今回のセールでは、普段使いに便利なエントリーモデルから、5G対応の最新機種、さらにタフネススマホまで、お客様のライフスタイルに合わせて選べる4機種をご用意いたしました。「OSCAL 夏末ビッグセール」を通じて、多くのお客様に新しいスマートライフをお届けできれば幸いです。

- OSCALについて

