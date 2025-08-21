「Rakuten Content Central」、「Disney　ツイステッドテール ～もしもの物語～」シリーズを国内初となる縦読みデジタルコミック化し「R-TOON」ほかで8月21日（木）より配信

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）でIP（知的財産権）開発からコンテンツの包括的なプロデュースまでを行うコンテンツレーベル「Rakuten Content Central」（楽天コンテンツセントラル）は、「Disney ツイステッドテール ～もしもの物語～」シリーズを、国内初となる縦読みデジタルコミック化し、楽天が提供するデジタルコミック配信サービス「R-TOON」ほかで2025年8月21日（木）より配信します。

本シリーズは、全米で累計発行部数250万部を超えるYA（ヤングアダルト）向け小説シリーズ「ディズニー ツイステッドテール」を原作とし、ディズニー名作のどこかがゆがめられた“もしも”の物語を描いています。第1弾に決定した『アラジン編 ≪ホール・ニュー・ワールド≫』は、「もしもアラジンが魔法のランプを手にすることがなかったら―。」をテーマにした物語です。本シリーズでは今後、『塔の上のラプンツェル編 ≪ワンス・ワズ・マイン≫』『シンデレラ編 ≪ソー・ディス・イズ・ラブ≫』『白雪姫編 ≪ミラー、ミラー≫』といった作品も順次配信を予定しています。なお本シリーズは、楽天と株式会社トゥーンクラッカーが共同で制作し、「Rakuten Content Central」オリジナルシリーズとして展開します。

また、「R-TOON」では本シリーズの配信を記念して、「対象作品を読んで楽天ポイント10ポイントプレゼント」キャンペーンを8月21日（木）から9月3日（水）まで実施します。キャンペーン期間中に楽天IDでログインのうえ、「R-TOON」で本シリーズを１話以上読んだユーザーを対象に「楽天ポイント」10ポイントを進呈します（注）。

「Rakuten Content Central」は、今後もより一層IPコンテンツの開発および活用の強化を図り、これまでコンテンツビジネスで蓄積した知見を生かしながら、IPコンテンツが生み出す多様なサービス提供を目指してまいります。

（注）進呈するポイントは期間限定ポイントです。

■「Disney ツイステッドテール ～もしもの物語～」概要

・配信日： 2025年8月21日（木）

・特設サイトURL： https://www.rakuten-ipcontent.com/atwistedtale/

・あらすじ：

ディズニー名作のどこかがゆがめられた”もしも”の物語を描く「ディズニー ツイステッドテール」シリーズ。

もし、アラジンが魔法のランプを手にいれることができなかったら？

ラプンツェルの魔法の髪に命を奪う力が宿っていたら？

シンデレラが再びガラスの靴を履けなかったら？

白雪姫の代わりに王子が毒林檎を食べさせられたら？

運命がねじれた世界で、彼女たちはどんな選択をするのか。これは、新たに紡がれる、もう一つのディズニーストーリー。

・制作： TOON CRACKER、Rakuten Content Central

・脚本： 中島 直俊、小野寺 ひかり、荻 安理紗

・キャラクターデザイン： nito

・作画協力： CAT-CreativeGroup

■『アラジン編 ≪ホール・ニュー・ワールド≫』作品概要

・あらすじ：

だれもが知る「アラジン」のどこかがゆがめられた”もしも”の物語。

もしもアラジンが魔法のランプを手にすることがなかったら―。

アラジンの代わりに魔法のランプを手に入れたジャファーはジーニーの力を使って世界最強の魔術師へと変貌を遂げた。

王女ジャスミンとアラジンは、王都奪還を誓い、反乱組織を結成する。

魔法もランプも持たぬ若者たちは、知恵と信念を武器にジャファーの支配に挑むのだった。

ランプの奇跡がなくとも、真の奇跡は人の中にある。

アラジンとジャスミンの戦いが、アグラバーの運命を変える―！

■「対象作品を読んで楽天ポイント10ポイントプレゼント」 キャンペーン概要

・内容： キャンペーン期間中に楽天IDでログインのうえ、「R-TOON」で本シリーズを1話以上読んだユーザーを対象に、「楽天ポイント」10ポイントを進呈するキャンペーン

・キャンペーン期間： 2025年8月21日（木）0:00～2025年9月3日（水）23:59

・特典： 「楽天ポイント」10ポイント

※詳細は「R-TOON」アプリ内のバナーより確認することが可能です。

※進呈するポイントは期間限定ポイントです。

■「Rakuten Content Central」概要

2022年9月に設立した「Rakuten Content Central」（楽天コンテンツセントラル）は、IP開発からコンテンツの包括的なプロデュースまでを行うコンテンツレーベルです。マンガ、映画／ドラマ、キャラクター、スポーツにおけるIP（知的財産権）の企画、制作、配給、販売までを楽天グループが展開する70以上のサービスとメンバーシップを有機的に結び付け、多様なエンターテインメント体験をユーザーへ提供します。

■「R-TOON」概要

「R-TOON」は、楽天グループが提供する、縦読みデジタルコミックのオリジナル作品など様々なデジタルコミックを読むことができるサービスです。本サービスでは作品を毎日無料で読める機能および、話単位でコミックを購入できる機能を提供しています。

アプリ：

iOS： https://apps.apple.com/jp/app/id6458691155?mt=8

Android(TM)︎： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rakuten.rtoon.android

※iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※Androidは、Google LLC.の商標です。

■株式会社トゥーンクラッカー概要

2022年4月に創業し、縦読みデジタルコミックの制作の自社制作、受託制作業務、プロデュース業務ならび、グローバル展開のためのローカライズ業務まで幅広く行っています。

住所： 東京都目黒区青葉台4-4-12 THE N3 303

URL： https://www.tooncracker.co.jp/

以 上