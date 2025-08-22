「温泉むすめ」が大阪・関西万博『宿フェス in 万博』ステージに出演決定！

株式会社ALiNKインターネット

株式会社ALiNKインターネット(本社：東京都豊島区／代表取締役CEO 池田洋人／以下、当社)は、当社子会社の株式会社エンバウンド（本社：東京都豊島区／代表取締役 橋本竜／以下、エンバウンド）がコンテンツプロデュースを行う「温泉むすめ」が2025年9月20日（土）に開催される『宿フェス in Osaka EXPO 2025 “ONSEN” Summit』（以下「宿フェス in 万博」）にステージ出演することをお知らせいたします。

◆出演概要

・ イベント名：宿フェス in Osaka EXPO 2025 “ONSEN” Summit

・ ステージ名：「温泉むすめ トークイベント 宿フェス in 万博」

・ 出演 ：白浜帆南美 役 谷口夢奈、榊原伊都 役 香里有佐 （敬称略）

・ 開催日時：2025年9月20日（土）11:00～12:00（予定）

・ 会場 ： 大阪・関西万博 EXPOアリーナ「Matsuri」

・ 観覧 ：ステージ観覧は無料（※大阪・関西万博への入場料は別途必要）

（写真左から）白浜帆南美、担当声優の谷口夢奈、榊原伊都、担当声優の香里有佐

◆本ステージの見どころ

・ 「温泉むすめ」で温泉地の魅力をグローバルに発信

万博という国際的な舞台で、全国の温泉地をキャラクター化した「温泉むすめ」の魅力を国内外に向けて発信します。日本の温泉文化を世界に知ってもらうためのステージとなります。

・ 地元・大阪出身キャストが関西を盛り上げる

大阪出身キャストによる軽快なトークで、関西地域の来場者の皆様に親近感と楽しさをお届けします。地元ならではの視点から、イベントをさらに盛り上げていきます。

・ 万博を通じて日本の温泉文化をPR

日本の観光コンテンツとして成長を続ける「温泉むすめ」が、万博を舞台に日本の温泉文化をアピールします。本イベントを通じて、国内外の観光客を日本の温泉地に呼び込むことに貢献します。

◆「温泉むすめ」プロジェクトとは

「温泉むすめ」プロジェクトは、アニメや漫画、キャラクターや声優などのIP（IP：Intellectual Property）を通じて、日本全国の温泉地や地方都市の魅力を国内外に発信するために作られた地域活性化プロジェクトです。全国の各温泉地をモチーフとした二次元キャラクター「温泉むすめ」を制作し、コミックやノベル、ゲームやアニメーションなど多面的なメディア展開を実施しており、全国の温泉地でキャラクターを利活用（温泉地がキャラクターを使う場合はロイヤリティ＆ライセンスフリー）いただきながら、キャラクターを演じる声優による現地ロケやトークイベントを温泉地で開催することで地域を“聖地化（観光名所化）”します。

温泉むすめ 公式サイト：https://onsen-musume.jp/

当社及びエンバウンドは、「温泉むすめ」を活用した地域活性化プロジェクトを推進し、地域社会への発展に貢献してまいります。

【株式会社エンバウンド 概要】

社名：株式会社エンバウンド（Enbound, Inc.）

代表者：橋本 竜

所在地：東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4F

事業内容：キャラクターコンテンツのプロデュース、キャラクターグッズの企画・制作、

イベント企画・制作、各種コンサルティング

URL：https://onsen-musume.jp/company/

【株式会社ALiNKインターネット 概要】

社名：株式会社ALiNKインターネット

代表者：池田洋人

本社所在地：東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4F

URL：https://www.alink.ne.jp/