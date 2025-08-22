【Webサイトリニューアル】SEO対策（国内・海外）の専門会社のアドマノ株式会社は公式サービスサイト「東京SEOメーカー」においてTOPページを刷新 ― ブランド動画と新デザインでユーザー体験を強化
SEO対策（国内・海外）の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカー」において、TOPページに新しいブランド動画を導入し、ヘッダーとデザインを一新しました。
ブランド動画と新デザインでユーザー体験を強化し、より直感的で「確かな戦略コンサルで企業収益を最大化」するという弊社のミッションと世界観を伝えるWebサイトへと刷新しました。
■リニューアルの背景
東京SEOメーカーは、国内と海外のSEOコンサルティング事業を展開しています。企業ブランドの発信力とオンラインでの顧客接点を強化する目的でリニューアルいたしました。
■リニューアルのポイント
今回のリニューアルでは、KPI達成のため以下の改善を実施しました。
TOPページにブランド動画を設置
└ 企業のビジョンとサービスを直感的に伝える動画を新たに作成。2つのストーリー構成で「確かな戦略コンサルで企業収益を最大化」する物語を描いています。戦略コンサルのブランドを印象づけています。
ヘッダー・TOPデザインの刷新
└ シンプルで見やすく、ユーザーが求める情報にアクセスしやすいデザインに変更。モバイルでも最適化。
ブランドの世界観を強化
└ 海外SEOやWebマーケティングの専門性を打ち出し、グローバルな視点を反映したデザインへ。
■今後の展開
今後も東京SEOメーカーは、公式サイトを通じて最新のSEOノウハウや事例紹介、動画コンテンツを積極的に発信していきます。ユーザーにとって価値のある情報源となり、国内と海外のSEOパートナーとして企業の成長を支援していきます。
■代表コメント
「今回のTOPリニューアルは、私たちのサービスや強みをよりわかりやすく伝えるための第一歩です。動画と新しいデザインを通じて、国内外のお客様に東京SEOメーカーの世界観を体感いただければと思います。」
■東京SEOメーカーのご紹介
SEO専門会社として14年の実績があります。国内・海外のSEO対策を2000社以上手掛けてきました。そのため、他社にはない高度なSEO技術と知見を持ち合わせています。特に、他社のSEO会社と違う点は、国内SEOはもちろん、海外SEOと海外WEBマーケティングにも強い点です。
アメリカ人、ドイツ人、フランス人,タイ人のSEOコンサルタントが日本人コンサルタント共に在籍しています。難易度の高い大規模サイト（ECサイト、求人サイト、不動産サイト、各種検索サイト）のSEOも得意領域としております。Googleコアアップデートで下落したSEOランキングの復活サポートも行っております。実績を評価いただき、世界各国に展開している大手グローバル企業様からも、ご依頼を多数いただいております。
◎書籍
https://www.switchitmaker2.com/books/
◎SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/seoconsulting/
◎［5分でわかるSEO講座シリーズ］
https://www.youtube.com/@tokyoSEOmaker
■アドマノ株式会社の概要
アドマノ 株式会社は、SEO専門会社として、SEOコンサルティングやデジタルマーケティング支援、オウンドメディア運営を行っているデジタルマーケティングカンパニーです。長年のGoogleアルゴリズム研究により高いSEO技術と知見を有しています。海外SEOから国内SEOまで、幅広くSEOのサポートを実施しております。
■会社概要
アドマノ株式会社
公式メディアサイト：https://www.switchitmaker2.com/
コーポレートサイト：https://admano.co.jp/
事業内容：SEO事業、Webコンサルティング、オウンドメディア運営、広告事業、
住所:東京都豊島区巣鴨1丁目14-7 青葉ビル7階
電話：03-5981-9788
■English Language Contact
（81）（0）3-5980-8022
oversea@admano.jp
paveena suphawet
