【店舗概要】
ホットストレッチ　池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）
住所：東京都豊島区東池袋１丁目３-６ 三治ビル 7階

この度、ホットストレッチ　池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）では、お客様のご希望に合わせて スタッフをご指名いただける「スタッフ指名オプション」 をご用意しました。

お気に入りのスタッフ、技術を信頼しているスタッフなど、「推し」を指名することで、安心感と満足度の高い施術を受けていただけます。
初めての方からリピーターの方まで、より快適にご利用いただけるサービスです。

■料金
スタッフ指名　\3,300（税込）

「自分に合った施術者にお願いしたい」「毎回同じスタッフに担当してほしい」という方におすすめです。
ぜひホットストレッチ　池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）で、安心の指名施術をご体験ください。

【店舗情報】
店 舗 名：ホットストレッチ　池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）
所 在 地：東京都豊島区東池袋１丁目３-６ 三治ビル 7階
営業時間：11：00～23：00（22：00）　年中無休

配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
プレスリリース詳細へ