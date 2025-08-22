推しを指名できる！安心のスタッフ指名オプション - ホットストレッチ 池袋店
【店舗概要】
ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）
住所：東京都豊島区東池袋１丁目３-６ 三治ビル 7階
この度、ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）では、お客様のご希望に合わせて スタッフをご指名いただける「スタッフ指名オプション」 をご用意しました。
お気に入りのスタッフ、技術を信頼しているスタッフなど、「推し」を指名することで、安心感と満足度の高い施術を受けていただけます。
初めての方からリピーターの方まで、より快適にご利用いただけるサービスです。
■料金
スタッフ指名 \3,300（税込）
「自分に合った施術者にお願いしたい」「毎回同じスタッフに担当してほしい」という方におすすめです。
ぜひホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）で、安心の指名施術をご体験ください。
【店舗情報】
店 舗 名：ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）
所 在 地：東京都豊島区東池袋１丁目３-６ 三治ビル 7階
営業時間：11：00～23：00（22：00） 年中無休
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）
住所：東京都豊島区東池袋１丁目３-６ 三治ビル 7階
この度、ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）では、お客様のご希望に合わせて スタッフをご指名いただける「スタッフ指名オプション」 をご用意しました。
お気に入りのスタッフ、技術を信頼しているスタッフなど、「推し」を指名することで、安心感と満足度の高い施術を受けていただけます。
初めての方からリピーターの方まで、より快適にご利用いただけるサービスです。
■料金
スタッフ指名 \3,300（税込）
「自分に合った施術者にお願いしたい」「毎回同じスタッフに担当してほしい」という方におすすめです。
ぜひホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）で、安心の指名施術をご体験ください。
【店舗情報】
店 舗 名：ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）
所 在 地：東京都豊島区東池袋１丁目３-６ 三治ビル 7階
営業時間：11：00～23：00（22：00） 年中無休
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
プレスリリース詳細へ