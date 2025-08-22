大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『PLAMATEA SIREN 須田恭也 プラモデル』を、現在ご案内中です。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■PLAMATEA SIREN 須田恭也 プラモデル

【製品情報】

□参考価格：7,600円(税込)

□発売日：2026年4月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【サイズ】全高：約150mm(ノンスケール)

原型制作：POLY-TOYS

どうあがいても、絶望―――

2000年代の名作ホラーゲーム『SIREN』より、「須田恭也」がPLAMATEAシリーズでプラモデル化！

・全高約150mm。各関節可動、交換手首各種付属。

・頭部は通常時の顔と、戦う覚悟を決めた表情の2種を選択し取り付け可能。

表情はUVプリントによりリアルな質感を再現。

・手持ち可能な付属品として、劇中で使用していた「焔薙」「宇理炎(盾)」「火かき棒」「懐中電灯」が付属。

さらにボーナスパーツとして「宇理炎(盾)」と対になる「宇理炎(剣)」も付属。

・左胸のポケットは銃で撃たれた際の弾痕の有無を選択可能。

・脚部の可動域を広げるための、翻ったシャツパーツが付属し交換可能。

・塗装仕上げ用に、未塗装の頭部および目デカールが付属。

・各成形色、彩色済みパーツにより、組み立てるだけでイメージに近い色分けを再現。

・可動支柱付き台座付属。

※画像は組み立てて塗装した見本です。実際の商品とは異なる場合があります。

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。

(C)2003 Sony Interactive Entertainment Inc. Siren is a trademark of Sony Interactive Entertainment.

【店舗情報】

