どうあがいても、絶望―――2000年代の名作ホラーゲーム『SIREN』より、「須田恭也」がPLAMATEAシリーズでプラモデル化。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『PLAMATEA SIREN 須田恭也 プラモデル』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●PLAMATEA SIREN 須田恭也 プラモデル(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190278&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■PLAMATEA SIREN 須田恭也 プラモデル
【製品情報】
□参考価格：7,600円(税込)
□発売日：2026年4月予定
□ブランド：グッドスマイルカンパニー
【サイズ】全高：約150mm(ノンスケール)
原型制作：POLY-TOYS
どうあがいても、絶望―――
2000年代の名作ホラーゲーム『SIREN』より、「須田恭也」がPLAMATEAシリーズでプラモデル化！
・全高約150mm。各関節可動、交換手首各種付属。
・頭部は通常時の顔と、戦う覚悟を決めた表情の2種を選択し取り付け可能。
表情はUVプリントによりリアルな質感を再現。
・手持ち可能な付属品として、劇中で使用していた「焔薙」「宇理炎(盾)」「火かき棒」「懐中電灯」が付属。
さらにボーナスパーツとして「宇理炎(盾)」と対になる「宇理炎(剣)」も付属。
・左胸のポケットは銃で撃たれた際の弾痕の有無を選択可能。
・脚部の可動域を広げるための、翻ったシャツパーツが付属し交換可能。
・塗装仕上げ用に、未塗装の頭部および目デカールが付属。
・各成形色、彩色済みパーツにより、組み立てるだけでイメージに近い色分けを再現。
・可動支柱付き台座付属。
※画像は組み立てて塗装した見本です。実際の商品とは異なる場合があります。
※画像は塗装仕上げによる完成見本です。
製品ページはこちら：
●PLAMATEA SIREN 須田恭也 プラモデル(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190278&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)2003 Sony Interactive Entertainment Inc. Siren is a trademark of Sony Interactive Entertainment.
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)