どうあがいても、絶望―――2000年代の名作ホラーゲーム『SIREN』より、「須田恭也」がPLAMATEAシリーズでプラモデル化。

写真拡大 (全17枚)

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『PLAMATEA SIREN 須田恭也 プラモデル』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●PLAMATEA SIREN 須田恭也 プラモデル(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190278&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■PLAMATEA SIREN 須田恭也 プラモデル




【製品情報】


□参考価格：7,600円(税込)


□発売日：2026年4月予定


□ブランド：グッドスマイルカンパニー


【サイズ】全高：約150mm(ノンスケール)



原型制作：POLY-TOYS




























どうあがいても、絶望―――


2000年代の名作ホラーゲーム『SIREN』より、「須田恭也」がPLAMATEAシリーズでプラモデル化！



・全高約150mm。各関節可動、交換手首各種付属。


・頭部は通常時の顔と、戦う覚悟を決めた表情の2種を選択し取り付け可能。


表情はUVプリントによりリアルな質感を再現。


・手持ち可能な付属品として、劇中で使用していた「焔薙」「宇理炎(盾)」「火かき棒」「懐中電灯」が付属。


さらにボーナスパーツとして「宇理炎(盾)」と対になる「宇理炎(剣)」も付属。


・左胸のポケットは銃で撃たれた際の弾痕の有無を選択可能。


・脚部の可動域を広げるための、翻ったシャツパーツが付属し交換可能。


・塗装仕上げ用に、未塗装の頭部および目デカールが付属。


・各成形色、彩色済みパーツにより、組み立てるだけでイメージに近い色分けを再現。


・可動支柱付き台座付属。



※画像は組み立てて塗装した見本です。実際の商品とは異なる場合があります。


※画像は塗装仕上げによる完成見本です。



製品ページはこちら：


●PLAMATEA SIREN 須田恭也 プラモデル(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190278&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



(C)2003 Sony Interactive Entertainment Inc. Siren is a trademark of Sony Interactive Entertainment.



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)