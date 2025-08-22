アニメ『葬送のフリーレン』より、魔法使い「フェルン」をヴィネット調でフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『葬送のフリーレン フェルン～追憶のひととき～ 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●葬送のフリーレン フェルン～追憶のひととき～ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190081&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■葬送のフリーレン フェルン～追憶のひととき～ 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：22,000円(税込)

□発売日：2026年8月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約240mm(台座含む) 約230mm(台座含まない)

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：ポット

彩色：アンドウケンジ

制作協力：GSC制作部

ディレクター：市橋卓也

アニメ『葬送のフリーレン』より、魔法使い「フェルン」をヴィネット調でフィギュア化。

指先にとまる幻想的な蝶に大切な人との記憶を重ねて―。

蝶を見つめる穏やかな表情に、彼女らしい優しさと柔らかな魅力をにじませました。風を受けてふわりと広がるローブや繊細な長い髪、澄んだ水面や水辺の草花が織りなすヴィネット台座が調和することで、静かな情景を演出。造形の魅力を引き立てる熟練の塗装技術により、台座をはじめ衣装の素材感や杖の木肌の温もり、銀装飾の上品な輝きをリアルな質感で再現。ヴィネットフィギュアとしてのまとまりはもちろんのこと、ポイントごとにフォーカスしても楽しめる見応えのあるフィギュアに仕上がりました。シーンを切り取ったかのような美しい情景と細部に込められたこだわりを、ぜひお手に取ってお確かめください。

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

【今回ご紹介した製品を含む、『葬送のフリーレン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=26707&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C) 山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

