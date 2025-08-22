「かわいいだけじゃだめですか？」のFRUITS ZIPPER登場！！鎮西寿々歌　突如一発ギャグを振られ…

そんなFRUITS ZIPPERの5人を深掘りすべく「原宿で50人に聞いた FRUITS ZIPPER妄想ランキング」を実施。「ライブの時に1番緊張しなさそうな人は？」というお題で街の若者のリアルな声をランキング形式で発表する。







結果を前に鎮西は「世間のイメージとしてはノエちゃん。最年少だけれど冷静だから」などと1位を予想するが、そんな鎮西に街頭からは「ライブ前に一発ギャグをしそう」という声が…。そこで、まさかの一発ギャグを披露する展開に！また1位予想のノエルには予想外のイメージが付いていることが判明。一体どのようなイメージなのか!?