「長崎の変」（クリエイティブプロデューサー：福山雅治氏）のキャラクター「にゃーが」の着ぐるみが完成！

「長崎の変」（クリエイティブプロデューサー：福山雅治氏）

猫のキャラクター「にゃーが」の着ぐるみが完成！

～プロジェクト始動から４年半、ついに「にゃーが」が動きます！～

「長崎の変」プロジェクトの猫のキャラクター「にゃーが」の着ぐるみが完成し、お披露目会を8月22日金曜日（にゃんにゃんの日）長崎県庁8階展望室で開催しました。

会には地元の保育園児も参加し、「にゃーが」と一緒にダンスを踊るなど楽しい時間を過ごしました。

2021年3月に「長崎の変」プロジェクトがスタートしてから約4年半、2次元のキャラクターだった「にゃーが」の着ぐるみが登場することにより、活躍の場が広がりました。

今後は着ぐるみを活用しながら、ＳＮＳやイベントなどで「にゃーが」が長崎の魅力をさらに発信していきます。

お披露目会の概要

【日 時】2025年8月22日（金）10:30～（20分程度）

【場 所】長崎県庁8階展望室

【ゲスト】大浦保育園園児

※5月22日に稲佐山展望台で行った「にゃーが」オブジェのお披露目式にもゲスト参加

【次 第】（１）概要説明

（２）「にゃーが」登場

（３）「にゃーが」あいさつ（司会者代読）

（４）保育園児とダンス（犬のおまわりさん）

※5月22日に園児からプレゼントされた曲のお返しにコラボしてダンス

（５）記念撮影

今後の活動予定

（１）ＳＮＳ（Instagram、Ｘ）で長崎県の魅力を発信するとともに、様々なことにもチャレンジしていきます。特に、高い発信力があるInstagramを積極的に活用していく予定です（フォロワー数4.8万人は全国のキャラクターのアカウントの中でもトップクラス）。

（２）県内外のイベント等に登場

例：世界キャラクターさみっとin羽生2025（令和7年11月15～16日、埼玉県羽生市で開催）

※その他のイベントについては現在調整中です（情報についてはＳＮＳで随時お知らせする予定）。

「長崎の変」の取組

「長崎の変」とは、長崎県の関係人口の創出・拡大につながるよう、長崎に興味・関心を持ってもらうことを目的に、長崎出身である福山雅治さんがクリエイティブプロデューサーとなり、新しい変化やチャレンジを応援し、その魅力を発信するプロジェクトで、2021年3月からスタートしています。

「にゃーが」は本プロジェクトのキャラクターで、長崎のことがとっても大好きな猫。「長崎の変」を起こすことを呼びかけ、魅力発信のお手伝いをしています。シロ、サバトラ、トラ、クロ、ミケの5つのバージョンがあり、一般公募により命名された、「にゃーが・さき・にゃいす・チェンジ・せにゃ・スマイル・きらり・ココ・がんばるにゃん」という長～い本名があります。この名前には「長崎ナイス！チェンジせにゃ！スマイルをきらりとさせて、ここで、がんばろう！」というメッセージが込められています。

これまでに、福山雅治さんをはじめとする長崎にゆかりのある著名人が長崎の猫になって県内外に「長崎の変」を呼びかける動画を制作したり、公式ＷｅｂサイトやＳＮＳ（Instagram、Ｘ）で「にゃーが」が新たな挑戦や長崎の魅力を発信するなどの取り組みを行っています。

各種取り組みは、下記のリンクからご覧いただけます。

リンク

公式Webサイト：https://nagasakinohen.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCyAyikZr96NhSESajS66dXA

Instagram：https://www.instagram.com/nagasakinohen/

Ｘ：https://twitter.com/nagasakinohen