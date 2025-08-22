手づくりの食を楽しむコンテンツ『ひとさじのときめき時間』8月22日（金）公開

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム連合会（本部：新宿区大久保、理事長：渋澤温之）は8月22日（金）、パルシステムのレシピサイト「だいどこログ」で、新コンテンツ「ひとさじのときめき時間」をリリースします。季節ごとに味わいたい食材のレシピや保存食、自家製調味料からおやつまで、手づくりの食を楽しむ時間を提案します。

調理シーンをイメージできるコラム風のレシピ

新コンテンツは、季節ごとのおすすめレシピの工程写真を入れ、ポイントを分かりやすく紹介します。月1、2回の更新を予定し、レシピを調理して食べるシーンを想像できるよう、コラムのように紹介します。

レシピは「季節の手づくり」「保存・発酵食」など5つのカテゴリで分類しています。「#りんご」「#電子レンジでできる」など、旬の食材や調理法から検索できるハッシュタグも設置し、作りたいレシピをすぐに見つけられるよう案内します。

ネットショップと連携しスムーズに準備

『ひとさじのときめき時間』は、パルシステムのレシピサイト『だいどこログ(https://daidokolog.pal-system.co.jp/)』内で公開します。インターネット注文サイトや注文アプリでは、新規レシピを公開した週に「今週のPickUpレシピ」コーナーで掲載し、その週注文できる商品とともに表示します。作りたいレシピがあれば、そのまま必要な材料を買い物カゴに入れ、旬の手づくりの準備が整います。

▼『ひとさじのときめき時間』はこちら

https://daidokolog.pal-system.co.jp/special/tokimeki-jikan/

