Kodak Mini Shot ERA/RETRO 発売のお知らせ

株式会社SAEDA

株式会社SAEDA（代表取締役 佐衛田 章浩)は、Kodak インスタントカメラ Mini Shot シリーズ と専用インクカートリッジを8月下旬より順次発売いたします。

「 Kodak Mini Shot ERA / RETRO 」は、撮ったその場でプリントができ、スマートフォンで撮影した写真も、専用アプリを使用すれば簡単にプリントできる2-in-1モデルです。

プリント方式は昇華型熱転写方式を採用しており、インクとプリント用紙が一体となった専用インクカートリッジを使用。出力プリントサイズは Mini Shot 2（54×86mm）Mini Shot 3（76×76mm）の2サイズ。コダック独自の4PASS(TM)テクノロジーを搭載し、イエロー、マゼンタ、シアン、保護層の4層を順番に重ねて印刷することで、より豊かな色彩表現を実現しています。

カメラ本体での撮影はもちろん、スマートフォンで撮影した思い出の写真もプリントすることができ、日常のあらゆるシーンや、誕生日や記念日、卒業祝いなど、大切な方へのギフトとして活用いただけます。デジタルとアナログの利点を融合した革新的なインスタントカメラです。

製品特徴

1. フレキシブルなプリントスタイル

フチありとフチなしプリントを用途に応じて選択可能

2. プレビュー機能で安心撮影

撮影した画像をLCD画面で確認可能。プリント前の画像確認で失敗を防止

3. スマートフォン連携

アプリで簡単操作スマートフォン内の画像を直接プリント

4. セルフィーミラー搭載

フロントパネルに高精度ミラーを搭載。最適な距離感でセルフポートレートを撮影

5. 簡単メンテナンス

ワンタッチで交換できるインクカートリッジ

6. USBタイプC充電

外出先でも手軽に充電可能

●株式会社SAEDA 公式サイト https://www.saeda.co.jp/

●株式会社SAEDA Kodak インスタントカメラ https://www.saeda.co.jp/brand/kodak-camera/