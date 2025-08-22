～映画『８番出口』公開記念～名古屋市営地下鉄×映画『８番出口』異変探しラリー
名古屋市営地下鉄×映画『８番出口』異変探しラリーを開催
地下通路が舞台の“異変”探し無限ループゲームを実写映画化した映画『８番出口』が
８月２９日（金）に公開されるのを記念して、８月２３日（土）～９月１５日（月・祝）に「名古屋市営地下鉄×映画『８番出口』異変探しラリー」を開催します！
本イベントでは、６駅８か所（※）に掲出した異変ポスターから“異変”を探し、見つけた“異変”の数に応じて映画『８番出口』オリジナル待ち受け画像や映画『８番出口』無限ループトイレットペーパーを抽選でプレゼントいたします！
（※）実際に「８番出入口」のある栄駅・伏見駅・上前津駅・桜山駅に各１か所、今池駅・御器所駅に各２か所の６駅８か所に掲出。
映画コラボポスター (一部加工)
映画『8番出口』無限トイレットペーパー（非売品）
１ 名称
名古屋市営地下鉄×映画『８番出口』異変探しラリー
２ 開催期間
令和７年８月２３日（土）から９月１５日（月・祝）まで
３ 参加方法
１. 地下鉄各駅に掲出した映画コラボポスターの二次元コードからＬＩＮＥの友だち登録を行う。
（＊プレイにはＥＳＣＡＰＥ.ＩＤへの登録が必要です。）
↓
２. 映画コラボポスター記載のキーワードをＬＩＮＥで入力すると「異変ポスター」掲出駅と画像が表示される。
↓
３. 異変ポスターのある地下鉄６駅８か所（※）を巡り、異変ポスターと２.で表示された画像とを見比べて、“異変”（＝違い）を見つけ、ＬＩＮＥで入力
↓
４. 見つけた“異変”の数に応じて特典をプレゼント
＊異変ポスター掲出場所（実際に８番出入口のある以下の駅）
・栄駅・伏見駅・上前津駅・桜山駅：８番出入口付近の各１か所
・今池駅・御器所駅：８番出入口付近と改札内の各２か所
＊参加費は無料ですが、スマートフォン等の利用に係る通信費や駅間移動に係る交通費等はお客様のご負担となります。
４ 特典
（１）４か所クリア（８か所中４か所の“異変”を見つけた方）
映画『８番出口』オリジナル待ち受け画像をプレゼント
（２）８か所クリア（８か所中８か所の“異変”を見つけた方）
名古屋市営地下鉄×映画『８番出口』コラボ待ち受け画像をプレゼント
（３）脱出成功チャンス（８か所クリアの方の中から抽選で２０名様）
映画『８番出口』無限ループトイレットペーパー（非売品）をプレゼント
【ゴールポイント（抽選場所）】 d garden名古屋栄店
（サカエチカ大同特殊鋼Ｐｈｅｎｉｘスクエア前（クリスタル広場））
＊引換期間：令和７年８月２３日（土）～９月１５日（月・祝）
＊引換時間：１０：００～２０：００
＊引換方法：「（２）」の待ち受け画像を店内のスタッフに提示しその場で抽選
（景品がなくなり次第終了）
d garden名古屋栄店に“異変”発生
d garden名古屋栄店に“異変”が！店内の休憩コーナーが映画『8番出口』仕様に！「脱出成功チャンス」の抽選場所でもあるd garden名古屋栄店にて、店内の休憩コーナーの装飾と二宮和也さん演じる“迷う男”の劇中衣装を8/23(土)～8/31(日)の間、店頭にて展示いたします。
また、店内でアンケートを答えた先着10名様へ、映画『８番出口』ご案内ToDoメモのプレゼントも行っておりますので、ラリーの参加と合わせて是非お立ち寄りください！
映画『8番出口』ご案内ToDoメモ（非売品）
(参考)映画『8番出口』について
全世界で大ヒット中の【異変】探し無限ループゲーム『8番出口』実写映画化!
地下鉄の改札を出て白い地下通路を歩いていく。天井には【出口8】の看板。だがいつまでも出口に辿り着くことができない。何度もすれ違う同じ男に違和感を感じ、やがて自分が同じ通路を繰り返し歩いていることに気付く。そして壁に掲示されている、謎めいた【ご案内】を見つける。次々と現れる不可解な異変を見つけ、絶望的にループする無限回廊から抜け出すことができるのか?
二宮和也が主演を務め、第 78 回カンヌ国際映画祭ミッドナイト・スクリーニング部門へ選出された。映画『8番出口』---それは無限ループに迷い込む、95 分間の劇場サバイバル体験。
<作品概要>
■タイトル: 8番出口
■原作: KOTAKE CREATE「8番出口」
■配給: 東宝
■監督: 川村元気
■脚本: 平瀬謙太朗、川村元気
■音楽: Yasutaka Nakata (CAPSULE)、網守将平
■脚本協力: 二宮和也
■公開日: 8月29日(金)
■キャスト: 二宮和也、河内大和、浅沼成、花瀬琴音、小松菜奈
(C)２０２５ 映画「８番出口」製作委員会