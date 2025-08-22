毒蝮三太夫さんが席亭をつとめる「第20回マムちゃん寄席」

株式会社TBSグロウディア

株式会社TBSグロウディア（東京都港区、代表取締役:園田憲）は、第20回マムちゃん寄席の製作を担当し、開催を決定しました。

放送57年目に突入するTBSラジオの名物番組「ミュージックプレゼント」のパーソナリティ、ご存じ“マムちゃん”こと毒蝮三太夫！半世紀以上に渡って中継に走り回り、来年3月には卒寿（90歳）を迎えます。

その“マムちゃん”が席亭をつとめ、各地で好評を博す「マムちゃん寄席」が、記念すべき20回目の開催！

再び皆さんに爆笑イベントをプレゼントします。マムちゃんと親交の深い落語家や芸人他の皆さんによる大爆笑の寄席です。

特別ゲストも登場？！お楽しみに！

出演 （順不同）：三遊亭小遊三（落語）、ナイツ（漫才）、春風亭一之輔（落語）、

松元ヒロ（漫談）、林家二楽（紙切り）、玉袋筋太郎（対談）、

ラッキィ池田（司会）、外山惠理（司会）、毒蝮三太夫（席亭）



日時：2025年10月29日（水）17:30開場 18:00開演



会場：銀座ブロッサム・中央会館



チケット料金：7,000円（税込・20回記念オリジナルクリアファイル付・全席指定）



チケット発売：2025年8月23日（土）10:00～



販売：ローソンチケット Ｌコード：33516

https://l-tike.com/mamuchan/

備考：

※未就学児童のご入場はできません。

※公演中止の場合を除き、お客様のご都合や体調不良および新型コロナウィルス感染によるチケットの払い戻しは致しません。

チケットご購入の際には、ご自身の体調や環境をふまえご判断下さいますようお願いします。

※車いすスペースには限りがございます。満席の際はご利用が出来ません。予めご了承下さい。車いすスペースの空き状況については、事前にグロウディア事務局にお問い合わせください。

※車いすスペースの空き状況をご確認の上、車いすでご来場されるお客様は、チケット購入後に

１.お越しになる方の氏名・人数

２.座席番号

３.付き添いの方（チケット必要）の有無

を10月10日までに必ずグロウディア事務局までご連絡ください。

※会場内ではなるべくマスクの着用にご協力ください。



主 催： TBSラジオ

製 作： TBSグロウディア

協 力： まむしプロダクション



問い合せ先：グロウディア事務局（090-8035-4373）<平日10:00～17:00>



株式会社TBSグロウディア 概要

本社所在地：〒107-6112 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル12階

代表取締役社長：園田憲

設立：2018年6月29日

事業内容：デジタル技術、ITサービス、映像企画制作、コンテンツ販売、TVショッピング、EC、ショップ運営、ラジオ番組制作、イベント企画制作、広告営業、展覧会ほか主催事業

https://www.tbsglowdia.co.jp/