【9月のおすすめセミナー】AIエージェント時代の生成AI活用と現場定着セミナー

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）の子会社で、AIエージェント・生成AIリスキリング支援を提供する株式会社AI Shift（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米山結人）は、企業における生成AI活用の定着と推進をテーマに、全3回のオンラインセミナーを開催いたします。

セミナーの開催背景

近年、生成AI導入に向けたPoCが多く進められていますが、実際には「PoCの段階で止まってしまう」「現場活用のイメージが持てない」「人材育成が追いつかない」といった課題も多く聞かれます。

そこでAI Shiftでは、AIエージェント時代に必要な知識と実践イメージを短時間で習得いただける場として本セミナーを企画しました。

AIエージェントありきで考える業務フローの再設計やAIエージェントの構築プロセス、さらには営業組織における活用のヒントまで、幅広いテーマでお届けします。

セミナーの概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/55962/table/181_1_f76692616685ef03250a1bc53d4084b7.jpg?v=202508220427 ]

過去のAIエージェントセミナーもアーカイブ配信中

過去に開催したものの一部をアーカイブ配信しています。

最新のAIエージェント活用事例や生成AIリスキリングに関心のある方は、ぜひこちらもご覧ください。

＞＞過去のアーカイブ配信を見る＜＜ :https://www.aiworker.jp/documents_contents/fihPxX1W



