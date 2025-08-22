G20¤ÎºÄÌ³½èÍý¤Î¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌÏÈÁÈ¤ß¤È³Æ¹ñ¤ÎºÄÌ³´ÉÍýÀïÎ¬¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÂÐÏÃ
Âè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ(TICAD9)¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥Ýー¥È⑧
―G20¤ÎºÄÌ³½èÍý¤Î¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌÏÈÁÈ¤ß¤È³Æ¹ñ¤ÎºÄÌ³´ÉÍýÀïÎ¬¤òµÄÏÀ¤¹¤ë
¥°¥íー¥Ð¥ëÂÐÏÃ―
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤È2025Ç¯8·î21Æü¤Ë¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍÅ¸¼¨¥Ûー¥ëD¤Ë¤Æ¡¢Âè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD9¡Ë¤Î¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖºÄÌ³´ÉÍý¤Ç³«È¯²ÃÂ®¡ª¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤«¤Ä¶¯¿Ù¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡×¤ò¶¦ºÅ¡£¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤ÎºÄÌ³¹ñÀ¯ÉÜ¡¢ºÄ¸¢¹ñ¡¢Ì±´Ö¥»¥¯¥¿ー¡¢Â¿¹ñ´Öµ¡´Ø¤ò´Þ¤à¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬½¸¤¤¡¢ºÄÌ³ÀÈ¼åÀ¤ò´Þ¤à¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î·ÐºÑÅª²ÝÂê¤È¡¢¤½¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñºÝ¶¨Ä´¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó1¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¥¢¥Ù¥Ù¡¦¥¢¥à¥í¡¦¥»¥é¥· ¥¢¥Õ¥ê¥«¶ÉÄ¹¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡¢¡ÖG20¤ÎºÄÌ³½èÍý¤Î¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌÏÈÁÈ¤ß¡Ê¥³¥â¥ó¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡Ë¤Î²¼¤Ç¤Î¥½¥Ö¥ê¥óºÄÌ³ºÆÊÔ¥×¥í¥»¥¹¤«¤é³Ø¤ó¤À¶µ·±¤Èº£¸å¤Î¿Ê¤áÊý¡×¤òÃæ¿´¤ËµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºâÌ³¾Ê »°Â¼ ½ßºâÌ³´±¤Ï¡¢¡Ö¥³¥â¥ó¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ë´ð¤Å¤ºÄÌ³ºÆÊÔ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢IMF¤äÀ¤³¦¶ä¹Ô¡¢ÆüËÜ¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤ÆºÄÌ³´ÉÍýÇ½ÎÏ¤Î¶¯²½¤äÆ©ÌÀÀ¸þ¾å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËºÄÌ³¥Çー¥¿¶¦Í¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤É¡¢¾ðÊó¸ø³«¤òÄÌ¤¸¤¿¿®Íê¹½ÃÛ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºÄÌ³´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·Æ°¸þ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¶¥ó¥Ó¥¢ºâÌ³¾Ê ¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ó¥¯¥ë¥¯¥µºâÌ³´±¤Ï¥¶¥ó¥Ó¥¢¤Î·Ð¸³¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥³¥â¥ó¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Î¤â¤È¤ÇºÄÌ³¤òºÆÊÔ¤·¡¢·ÐºÑ¤ÎÊÑ³×¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¤¢¤ëÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IMF¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤â¤È¤Ç¡¢ºÄÌ³¾õ¶·¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä²þÁ±¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖºÄ¸¢¼Ô¡¦ºÄÌ³¼Ô¤ÎÁÐÊý¤¬¶ÛÌ©¤Ë¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºâÌ³¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½ô²ÝÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Ï²ò·èºö¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¶¨Ä´¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºÄÌ³ºÆÊÔ¥×¥í¥»¥¹¤«¤éÆÀ¤¿¶µ·±¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¥¯¥é¥Ö»öÌ³¶É ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥ëー¥¹¶¦Æ±µÄÄ¹¤Ï¡¢Àè¿Ê¹ñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ê¥¯¥é¥Ö¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢IMF¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¶¯¸Ç¤ÊÊý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢ºÄÌ³¹ñ¡¦ºÄ¸¢¹ñ¤Î¶¨Ä´¤Ë¤è¤êºÄÌ³ºÆÊÔ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¥³¥â¥ó¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£°ìÊý¡¢¡ÖºÄÌ³½èÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥é¥áー¥¿¤ÎÄêµÁ¤Ê¤É¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤Æ¤ª¤ê¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤è¤ë²ÝÂê²ò·è¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÌäÂê°Õ¼±¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿¹ñºÝ¶âÍ»¶¨²ñ ¥½¥Ë¥¢¡¦¥®¥Ö¥¹ ¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£Åª¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Â¿¹ñ´Ö¶¨Ä´¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Åê»ñ²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ©ÌÀÀ¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤Ï¿®Íê¹½ÃÛ¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£³ÊÉÕ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ëIR³èÆ°¤Î¶¯²½¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¤¸õ´ØÏ¢ºÄ¤Ê¤É¿·¤·¤¤¶âÍ»¾¦ÉÊ¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ºÄÌ³¹ñ¤¬ÌÀ³Î¤Ê¥Ý¥ê¥·ー¤òÄó¼¨¤·¡¢»Ô¾ì¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢Åê»ñ´Ä¶¤Î»ëÅÀ¤«¤é°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó2¤Ç¤Ï¡¢ºÄÌ³¤ÎÀÈ¼åÀ¤ËÂÐ½è¤·¡¢¹ñÆâ»ñ¶âÆ°°÷¡ÊDRM¡Ë¤Î¶¯²½¤äºÄÌ³¤ÎÆ©ÌÀÀ¸þ¾å¤ò´Þ¤àºâÀ¯·òÁ´²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥«¥·¥¨¥ë¡¦¥¢¥È¡¦¥Ð¥¢¡¦¥Õ¥©ー¥½¥ó ¥¬ー¥ÊºâÌ³¡¦·ÐºÑ·×²èÂç¿Ã¤Ï¡¢ºÄÌ³´ÉÍý¤Îº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ò¹îÉþ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¬ー¥Ê¤Î¾õ¶·¤ò¶¦Í¡£¡ÖºâÌ³¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢¥ì¥Ýー¥È¤ÎÄó½Ð¡¢ºÄÌ³´ÉÍýÀïÎ¬¤ÎºöÄê¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¥×¥é¥ó¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅö¹ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥³¥â¥ó¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñMOU¤ÎÄù·ë¤Ë¤ÏÄ¹´ü´Ö¤Î¸ò¾Ä¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤â¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤ÏºâÀ¯¤¬°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥×¥í¥»¥¹¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌäÂêÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿À¤³¦¶ä¹Ô ¥Þ¥Ì¥¨¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ ·ÐºÑÀ¯ºö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¡¢À¤³¦¶ä¹Ô¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤ÎÆâÍÆ¤òÊó¹ð¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÎºâÀ¯¾õ¶·¤Ï¸·¤·¤¯¡¢ºÄ¸¢¹ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ò½Å»ë¤·¤Æ¼ÚÆþ¾ò·ï¤ò¸·³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÄÌ³¹ñ¤ÏË¡ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¡¢¾ðÊó¸ø³«¡¢´ÆÆÄµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã´ÊÝÉÕ¤ºÄÌ³¤äºÄ¸¢¹ñÂ¦¤ÎÆ©ÌÀÀÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯¶ä¹Ô¥°¥ëー¥× ¥±¥Ó¥ó¡¦¥¦¥é¥Þ ¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡ÖIMF¡¢À¤³¦¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Îµ¡´Ø¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤ÎºÄÌ³´ÉÍýÇ½ÎÏ¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯¶ä¹Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¡£ºÄÌ³ÀÈ¼åÀ¤ä¼ÚÆþ¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¹ñÆâ»ñ¶â¤ÎÆ°°÷¤Ê¤É¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥±¥Ë¥¢¹ñ¸Ë¾Ê ºÄÌ³´ÉÍý¶É ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ª¥¦¥£¥Î¡¦¥ª¥Æ¥£¥¨¥ÎÄ¹´±¤Ï¡¢ºÄÌ³´ÉÍý¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¿¥±¥Ë¥¢¤Î¸½¾õ¤òÊó¹ð¡£ºÄÌ³¥³¥¹¥È¤Î²ÝÂê¤ØÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¼ÚÆþ¼êÃÊ¤ÎÁªÂò¤äºÐÆþ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì±±Ä²½¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÅý¹çÅª¤Ê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸½ºß¤ÎÅö¹ñ¤Î»Üºö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÄ²ñ¤Î°§»¢¤Ç¤ÏJICA °ÂÆ£Ä¾¼ùÍý»ö¤¬¡¢¡Öº£²ó¤ÎµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎºâÌ³ÀÈ¼åÀ¤ËÂÐ¤·¶ÛµÞ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÄÌ³´ÉÍý¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ»½ÑÅª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀïÎ¬Åª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÄÌ³´ÉÍýÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ºÄÌ³´íµ¡¤ÎºÆÈ¯¤òËÉ¤®¡¢Æ©ÌÀÀ¡¦ÊñÀÝÀ¡¦À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁí³ç¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤è¤ë¶¨ÎÏ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤ÈÊý¸þÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤ÎºÄÌ³»ýÂ³À¤Ë¸þ¤±¤¿¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢Æ©ÌÀÀ¡¢ºÄÌ³´ÉÍýÇ½ÎÏ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¼Ì¿¿
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó1¤ÎÍÍ»Ò
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó2¤ÎÍÍ»Ò
ÊÄ²ñ¤Î°§»¢¡ÊJICA °ÂÆ£Ä¾¼ù ¥·¥Ë¥¢¡¦¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡Ë
¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â ¥¢¥Ù¥Ù¡¦¥¢¥à¥í¡¦¥»¥é¥· ¥¢¥Õ¥ê¥«¶ÉÄ¹
