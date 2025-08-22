≪新発売≫プレミアムキャットフード専門店・通販「tama（たまのおねだり）」 『tama 療法食 腎臓ケア フレッシュチキン』 ―tamaから初のドライフードタイプの療法食が新登場―
マーケティングパートナー株式会社（社長：権田真司、本社：東京都新宿区）が運営するプレミアムキャットフード通販「tama（たまのおねだり）」のオリジナルブランド「tama」は、腎臓ケアを必要とする猫のためのドライフード『tama 療法食 腎臓ケア フレッシュチキン』を８月22日より発売開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327914&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327914&id=bodyimage2】
『tama 療法食 腎臓ケア フレッシュチキン』は、獣医師監修の下、腎臓の健康に役立つ原材料を厳選。腎臓の健康に影響するタンパク質やリン、ナトリウムを制限しながら、脂質をバランスよく配合し、必要なエネルギーを速やかに摂取できるよう設計しています。
また、腎臓の機能低下に関連することの多い症状にも配慮し、様々な症状をケアする機能性成分を配合した、ドライフードタイプの療法食です。
■低リン*1・低タンパク*2・低ナトリウム*3
腎臓の働きが低下すると、リンの排出が十分に行えなくなるほか、摂取したタンパク質を代謝する過程で生じる老廃物（尿素窒素・BUN）が腎臓に負担をかけます。そのため、慢性腎臓病の治療には、特定の栄養素を制限した食事療法が必要となります。『tama 療法食 腎臓ケア フレッシュチキン』は、腎臓の健康に影響する成分を制限し、低リン（0.3％）、低タンパク（25％）低ナトリウム（0.22％）に仕上げました。
※「tama ボナペティ チキン＆シュリンプ」と比較して、*1：約62.5％減、*2：約23％減、*3：約63.3％減
■高カロリー*4【398kcal（100gあたり）】
食欲が低下して摂取カロリーが減少すると、生物は体内の筋肉などのタンパク質を分解し、エネルギーを産生しようとします。これは体内でタンパク質をつくっている状態となり、せっかく食事からタンパク質を制限してもほとんど意味をなさなくなってしまいます。腎臓に負担をかけないためには、少量でも必要なエネルギーを摂取できる高カロリーな食事が必要です。『tama 療法食 腎臓ケア フレッシュチキン』は、【398kcal（100gあたり）】と、高カロリー設計となっています。
*4 「tama ボナペティ チキン＆シュリンプ」と比較して、*4：約119.5％増
■スピードチャージ「中鎖脂肪酸（MCTオイル）」配合
少量で必要なカロリーを得るためには、良質な脂質を使った食事が推奨されます。『tama 療法食 腎臓ケア フレッシュチキン』は、体内に速やかに取り込まれエネルギーとなる《中鎖脂肪酸（MCTオイル）》をエネルギー源として配合。《中鎖脂肪酸（MCTオイル）》は、一般的な油（長鎖脂肪酸）より分子の長さが短く、口に入れた後の消化（分解）・吸収の工程が異なるため、一般的な油より約４倍程早くエネルギーとして活用することができます。その特徴から《中鎖脂肪酸（MCTオイル）》は、人間の医療現場でも慢性腎臓病の食事に取り入れられている成分です。
■吸着や除去、排出
『tama 療法食 腎臓ケア フレッシュチキン』は、体内の老廃物の排出に役立つ成分を配合。 ・ゼオライト：フードに含まれるリンやナトリウムなど腎臓の健康に影響を与える成分や毒素の元になるアンモニアに吸着して、体外へ排出する働きがあります。ゼオライト自体は体内に吸収されず排出されます。
■腸内環境の健康をサポート・腸腎連関
腸内環境と腎臓の機能との関係が近年明らかになりつつあります。慢性腎臓病になると、腸内環境が変化し、この変化によって腎臓に悪影響を及ぼす《尿素窒素・BUN》が増加するなど、腸内環境と腎臓の健康は深く関わっています。『tama 療法食 腎臓ケア フレッシュチキン』は、腸内の健康維持に役立つ成分も配合しています。
