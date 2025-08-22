新型Cervélo S5にも採用、空力性能を極めた最新ホイール Reserve「57/64 Turbulent Aero」日本国内展開10月より開始
米国発プレミアムホイールブランド Reserve Wheels Japan（日本総代理店：ウインクレル株式会社） は、最新の空力解析技術を駆使した、特に高速域の巡行やスプリントなど全力疾走において最高のパフォーマンスが得られる新型ロードホイール 「57/64 Turbulent Aero」 の日本国内展開を開始いたします。
従来の52|63TAを進化させた本モデルは、フロント57mm、リア64mmの最適化されたリムハイトにより、空力性能を8.2％向上させました。素材の改善・形状の見直しで重量を維持することに成功しつつ、Reserveの特徴である高剛性も損なわれていません。プロ選手から一般サイクリストまで、誰もが「速さとコントロール性」を体感できるホイールとなっています。
リム内幅はFront 25.4mm / Rear 24.4mm、外幅はFront 34.3mm / Rear 32.5mmで、700x29c以上のタイヤに対応しており、クリンチャー運用も可能なチューブレスレディリムとなっています。ハブはDT Swissの180 DICUT、240、350を採用、スポークは全グレードのホイールでSapim CX-Rayストレートプルを使用し、堅牢性とメンテナンス性の高さを実現しています。また、製品開発はCervéloの新型S5を基準としており、同モデルとの組み合わせはこれまで以上に高いパフォーマンスが発揮されるようになっています。
▼製品仕様「57/64 Turbulent Aero」
・ リムハイト：フロント 57mm / リア 64mm
・ リム内幅：フロント 25.4mm / リア 24.4mm
・ リム外幅：フロント 34.3mm / リア 32.5mm
・ 推奨タイヤサイズ：700x29c～40c
・ 重量：DT 180DICUT - 1554g、DT 240 - 1574、DT 350 - 1634g（メーカー公称値）
・ ハブ：DT Swiss 180DICUT / 240 / 350
・ スポーク：Sapim CX-Ray Aero Spokeストレートプル
・ 特徴：Turbulent Aero Testing に基づく空力設計、横風安定性、チューブレス対応
入荷予定：2025年10月中旬頃（※変更の可能性あり）
ご注文・問い合わせ先：全国正規ディーラーおよび公式オンラインストア「Sports-W」
＜Visma-Lease a Bike の勝利を支える「Turbulent Aero」＞
今シーズン、Reserve Wheels は世界最強チームのひとつ Visma-Lease a Bike にこの最新ホイール「57/64 Turbulent Aero」を供給し、チームの輝かしい戦績を支えています。チームはツール・ド・フランスを含むグランツールやクラシックで数々の勝利を挙げ、2025年のツール・ド・フランス・ファムでは総合優勝という歴史的快挙を達成しました。
これらの勝利は、選手たちの卓越した走りを支える Reserve Wheels の革新的ホイールによってもたらされたものであり、「Turbulent Aero」シリーズは空力性能と安定性を高次元で両立し、チームの挑戦を勝利へと導く信頼の武器となっています。
＜Reserve Wheels ブランド紹介＞
Reserve Wheels は、米国を拠点に世界最高峰のホイールを手掛けるブランドで、プロロードレースやグラベル、MTBなど世界トップレベルのレースで培われた技術とノウハウを製品に反映しています。最先端の空力解析技術と高剛性・軽量設計を組み合わせ、優れた速度性能と安定性を両立したホイールを提供しています。
