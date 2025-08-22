「AI博覧会 Summer 2025」まもなく開幕！AI活用で日本経済を活性化させる、注目の出展社をご紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327746&id=bodyimage1】
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、AI・人工知能に焦点を当て、日本国内のAI関連企業や専門家が集まる最先端の展示会「AI博覧会 Summer 2025」を2025年8月27日（水）～28日（木）の2日間、東京国際フォーラム ホールEで開催します。本プレスリリースでは、今まさに注目すべき、AIの「活用最前線」を担う注目の出展社をご紹介します。
「AI博覧会」は過去4回の開催で累計15,510人を動員しており、5回目の開催となる今回は、過去最大規模の100社以上が出展します。業務効率化に貢献するAIツールから、マーケティングを変革するAIプラットフォーム、製造現場を高度化するAIシステムまで、具体的な課題解決に繋がる多種多様なソリューションが集結します。「自社に最適なAIは何か？」 「どうすれば効果的に導入できるのか？」といった疑問をお持ちの方へ、最新のAI製品や技術の展示を通じて、ビジネスの未来を拡大するための具体的な活用方法を提供します。
また、生成AIをはじめとした最先端のトレンド情報やAI導入の事例をカンファレンスにて紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327746&id=bodyimage2】
＜過去開催の様子＞
今回のAI博覧会のキャッチコピーは「AIで甦る、日本の底力！導入加速で社会・経済に新風を」。2025年は、日本にとって象徴的な年でもあります。大阪・関西万博の開催を迎え、1970年の万博が高度経済成長期を象徴したように、今こそ再び、技術と活力によって日本を甦らせるべき時期だと私たちは考えています。その鍵を握るのが、まさにAIです。少子高齢化や労働力不足といった現代日本が抱える課題に対し、AIは生産性の向上や社会構造の変革をもたらす可能性を秘めています。AIを活用することで日本の持つ強みを再発見し、社会や経済に再び勢いを取り戻したいという想いを込めています。
国内のAI関連企業100社以上が出展！
AIエージェント・業務効率化・生成AIなど、実務で使えるAIソリューションが集結！
さらに、AI導入の課題解決、活用法を学べるカンファレンスも多数開！
◆注目の出展◆
AIエージェントや業務支援ツール、マーケティング領域のDXを推進するAIプラットフォーム、製造現場の高度化を支えるAIシステムなど、現場での課題解決を後押しする実践的なソリューションが一堂に会します。
【株式会社セールスフォース・ジャパン／Sales Cloud】
Salesforceは、世界No.1のクラウド型CRMを提供する企業で、AIやデータを活用した営業・マーケ・カスタマーサービスの高度化を支援します。人とAIエージェントが描く新しい成功のカタチで企業の成長と変革を加速します。
【株式会社サテライトオフィス／サテライトAI】
サテライト環境で企業様をビジネス支援するサービスを展開しています。Google社@Google Workspace、マイクロソフト社＠Microsoft 365 、LINE WORKS 、Dropbox Business 、Facebook社＠Workplace by Facebook などのクラウドコンピューティングに特化し、SaaS型サービスのビジネス支援を展開しています。また、オフショア拠点として、ベトナムに、現地100％子会社（サテライトオフィス・ベトナム）を設立し、オフショア開発の業務を推進！近年は、AI（ChatGPT関連）・ロボット・IoTビジネスも拡大中です。
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、AI・人工知能に焦点を当て、日本国内のAI関連企業や専門家が集まる最先端の展示会「AI博覧会 Summer 2025」を2025年8月27日（水）～28日（木）の2日間、東京国際フォーラム ホールEで開催します。本プレスリリースでは、今まさに注目すべき、AIの「活用最前線」を担う注目の出展社をご紹介します。
「AI博覧会」は過去4回の開催で累計15,510人を動員しており、5回目の開催となる今回は、過去最大規模の100社以上が出展します。業務効率化に貢献するAIツールから、マーケティングを変革するAIプラットフォーム、製造現場を高度化するAIシステムまで、具体的な課題解決に繋がる多種多様なソリューションが集結します。「自社に最適なAIは何か？」 「どうすれば効果的に導入できるのか？」といった疑問をお持ちの方へ、最新のAI製品や技術の展示を通じて、ビジネスの未来を拡大するための具体的な活用方法を提供します。
また、生成AIをはじめとした最先端のトレンド情報やAI導入の事例をカンファレンスにて紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327746&id=bodyimage2】
＜過去開催の様子＞
今回のAI博覧会のキャッチコピーは「AIで甦る、日本の底力！導入加速で社会・経済に新風を」。2025年は、日本にとって象徴的な年でもあります。大阪・関西万博の開催を迎え、1970年の万博が高度経済成長期を象徴したように、今こそ再び、技術と活力によって日本を甦らせるべき時期だと私たちは考えています。その鍵を握るのが、まさにAIです。少子高齢化や労働力不足といった現代日本が抱える課題に対し、AIは生産性の向上や社会構造の変革をもたらす可能性を秘めています。AIを活用することで日本の持つ強みを再発見し、社会や経済に再び勢いを取り戻したいという想いを込めています。
国内のAI関連企業100社以上が出展！
AIエージェント・業務効率化・生成AIなど、実務で使えるAIソリューションが集結！
さらに、AI導入の課題解決、活用法を学べるカンファレンスも多数開！
◆注目の出展◆
AIエージェントや業務支援ツール、マーケティング領域のDXを推進するAIプラットフォーム、製造現場の高度化を支えるAIシステムなど、現場での課題解決を後押しする実践的なソリューションが一堂に会します。
【株式会社セールスフォース・ジャパン／Sales Cloud】
Salesforceは、世界No.1のクラウド型CRMを提供する企業で、AIやデータを活用した営業・マーケ・カスタマーサービスの高度化を支援します。人とAIエージェントが描く新しい成功のカタチで企業の成長と変革を加速します。
【株式会社サテライトオフィス／サテライトAI】
サテライト環境で企業様をビジネス支援するサービスを展開しています。Google社@Google Workspace、マイクロソフト社＠Microsoft 365 、LINE WORKS 、Dropbox Business 、Facebook社＠Workplace by Facebook などのクラウドコンピューティングに特化し、SaaS型サービスのビジネス支援を展開しています。また、オフショア拠点として、ベトナムに、現地100％子会社（サテライトオフィス・ベトナム）を設立し、オフショア開発の業務を推進！近年は、AI（ChatGPT関連）・ロボット・IoTビジネスも拡大中です。