ÇÐÍ¥¡¦¸¤»ôµ®¾æ¡É¥®¥ã¥ë¹¥¤¡É¤ò¹ðÇò¡ª¡©Ì¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ ÎëÌÚÊ¡¡ÖÁê¼ê¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¡Ä¡×¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡ªÞÕ¿È¤Î¡È»Ò¸¤·Ï¼Õºá¡É¤âÈäÏª¡Ã¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6 Âè7ÏÃ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×»ëÄ°¿ô2.5²¯¤ÎÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¿·ºî¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡Ù¤ÎÂè7ÏÃ¤ò¡¢2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë10»þ¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¤Æ2025Ç¯8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°0»þ¤«¤é¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡Ù¤ÎÁ´ÏÃ¤ò°ìµóÌµÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡Ù¤È¤Ï¡©
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢³»¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡È¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡É¡¦¥Õ¥£¥¸ー¤Î2¤Ä¤ÎÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅªÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¤ë¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÖËèÆüÉ¬¤º¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤È¡È¥Ö¥ëー¡É¤Î2 ¤Ä¤ÎÅç¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¡Ë¡É¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Î¤â¤È¡¢Åç´Ö¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤·¤Ê¤¬¤éËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤Ç¤¹¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÍßË¾¤È¼»ÅÊ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤¯»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÎÂçÃÀ¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Îø°¦ÌÏÍÍ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×»ëÄ°¿ô¤Ï2.5²¯¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡ÖABEMA¡×¤Î¡È²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡É¤È¤â¸À¤¨¤ëÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈMC¤ÏÁ°¥·ー¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢¡È¤æ¤¤Ý¤è¡É¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚÂ¼Í´õ¤¬Â³Åê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¡ÈÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çーMC½éÄ©Àï¡É¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¤¬¿·¤¿¤ËÈÖÁÈMC¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡Ù¤ÎÂè7 ÏÃ¤ÈÍâ½µÊüÁ÷¤ÎºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè8 ÏÃ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸¤»ôµ®¾æ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¸¤»ô¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°¥·ー¥º¥ó¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡Ù¤Ç¤âÂè7ÏÃ¡¦Âè8ÏÃ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£MC¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤¬¡ÖµîÇ¯¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥®¥ã¥ë¤¤¤¤¤«¤â¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¿¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¸¤»ô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁí¤¸¤Æ¥®¥ã¥ë¤ÎÊý¤Ã¤Æ´¶¾ðÉ½¸½¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢Ê÷´ß¤µ¤ó¤¬¡Öº£²ó¤Î¥®¥ã¥ëÏÈ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¸¤»ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥£ー¥Ê¤µ¤ó¤Î¡Ê¤«¤Ä¤è¤·¡Ë°ìËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¤·¤ó¤¬¥À¥ó¥µー¤Î¤Þ¤¤¤«¤ÈµÞÂ®¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤Ë¡£¤·¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¸¤»ô¤µ¤ó¤¬¡Ö¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¡¢ÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¡£¡×¡Ö¡ÊÁê¼ê¤¬¡ËÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤·¤ó¤¯¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥°¥¤¥°¥¤¤¤¤±¤ë¼«¿®¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¾®°Ëâageha¡Ù¥â¥Ç¥ë¤Î¤â¤â¤¬¡Ö¤ß¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ë¸«¤¨¤¿¤±¤É²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÂç³ØÀ¸¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¤À¤¤¤¹¤±¤ËÊ¹¤¡¢¤À¤¤¤¹¤±¤¬¡Ö¥¥¹¤·¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¥·ー¥ó¤ÎÏÃ¤Ë¡£¸¤»ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ìー¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ÕÉ½¤ò¤Ä¤«¤»¤Æ»Ò¸¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤ò¤·¤ÆÆñ¤òÆ¨¤ì¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£¸«¤Æ¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¾Ð¤ï¤»¤ë¤ÎºÇ¶¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È²°Éß¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ¡¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¸¤¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡¢¸¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡×¤ÈÌµÃã¿¶¤ê¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡È»Ò¸¤·Ï¼Õºá¡É¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿Ê÷´ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö»÷¹ç¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊ÷´ß¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¸þ¤³¤¦¤¬¼Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Á¤ã¤¦¤ÈÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÜ¤êÂ³¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¸þ¤³¤¦¤¬¼Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬ÀÞ¤ì¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ï¥°¤È¤«¥Á¥åー¤È¤«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¡Øº£¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤Æ¡¢¾Ð¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èºÇ¸å¤Î¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤¬È¯Æ°¡£²Ì¤¿¤·¤Æ»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¤Î±¿Ì¿¤Ï¡Ä¡©¤¤¤è¤¤¤è¹ðÇò¥¿¥¤¥à¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¤ÎÎøÌÏÍÍ¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿Âè7ÏÃ¤È¡¢¥·¥êー¥º»Ë¾åºÇÂ¿»ëÄ°¼Ô¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ～Âè3ÏÃ¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ¸½ºß¤âÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¤Æ2025Ç¯8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°0»þ¤«¤é¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡Ù¤ÎÁ´ÏÃ¤ò°ìµóÌµÎÁÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¹¾¤ÎÅç³¤¿åÍá¾ì¤ÎÀ¾ÉÍ¤ÈÅìÉÍ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É³¤¤Î²ÈSupported by C1000¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨À¾ÉÍ¤Ï2025Ç¯9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ËÈÖÁÈ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×
¡ãÂè7ÏÃ¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë10»þ～
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/video/episode/90-1887_s60_p7
