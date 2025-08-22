福岡県鞍手町教育委員会と「プラスチックごみ削減の推進に関する協定」を締結

ウォータースタンド株式会社

浄水型ウォーターサーバーのレンタル事業を行うウォータースタンド株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：本多 均、以下当社）は、2025年6月10日（火）に福岡県鞍手町教育委員会（教育長：外園 哲也）と「プラスチックごみ削減の推進に関する協定」を締結したことをお知らせいたします。

鞍手町立剣南小学校に設置したウォータースタンド

■協定の概要

本協定は鞍手町教育委員会と当社が連携・協力し、町立小・中学校でマイボトル等を利用できる環境を整備することで、地球規模での海洋汚染をもたらしているプラスチックごみなどの環境問題への理解を深め、町内の使い捨てプラスチック削減を目的として締結するものです。

学校内にマイボトル用給水機として浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」を設置し、高温時の水分補給やプラスチックごみ削減の重要性を啓発するとともに、マイボトルの普及活動を行います。

■鞍手町におけるプラスチックごみ削減に向けた取り組み

鞍手町では、「脱炭素化推進戦略」と「地球温暖化対策実行計画」に基づき、ペットボトルごみの資源化などにより使い捨てプラスチックの排出抑制が図られています。住民と事業者が積極的に協働し、毎年５月の「町内一斉清掃デー」では道路や河川のポイ捨てプラスチックを回収し、美化と流出防止を徹底しているほか、福岡県の「ふくおかプラごみ削減協力店」制度には町内企業が登録し、職場でのマイボトル・マイカップ利用を促進するなど、地域住民だけでなく町を訪れる人へもリデュース行動の呼びかけが行われています。

2023年（令和５年）度の環境意識調査では、町民の約６割が既にマイボトル等を実践しており、町はその自発的行動を後押しする情報発信を継続しており、プラスチックごみの総量削減とリサイクル率向上に向けた着実な取組が実施されています。

■ウォータースタンドについて

浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」は、ボトル不要でいつでもおいしい飲料水が使える利便性の高さと、運搬や使い捨て容器を必要としないエコな給水システムが支持され、子育て世帯を中心とした個人宅や、SDGs達成に取組む法人、大学などに支持されています。

・当社の使い捨てプラスチックボトル削減に向けた取組

当社は使い捨てプラスチックボトル30億本の削減をミッションに掲げ、鞍手町教育委員会を含め全国の地方公共団体・教育委員会と「ボトルフリープロジェクト」を推進しています。当社の「ボトルフリープロジェクト」は、誰もがアクセスできる水道水を活用し環境負荷が少ない給水スタンドを整備し、マイボトル活用を推進するものです。

本活動を通じて、使い捨てプラスチック削減・CO2排出抑制による地球温暖化の緩和と、水分補給による熱中症などの被害・健康増進による気候変動への適応の両立を実現します。この取組への協力を様々な組織・団体等に呼びかけながら、同様の取組を日本全国に拡大していきます。

・当社の取組の事例掲載・受賞・補助事業への採択一覧

・公益財団法人さいたま市産業創造財団 デジタル技術活用新ビジネス・新サービス開発補助金

・かわさきSDGs大賞2023 特別賞「川崎市地球温暖化防止活動推進センター賞」

・令和４年度彩の国埼玉環境大賞「優秀賞」

・脱炭素チャレンジカップ2022 「オルタナ最優秀ストーリー賞」

・令和3年度「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」受賞

・2021年度日本子育て支援大賞

・農林水産省・消費者庁・環境省連携 サステナアワード2020 伝えたい日本の"サステナブル" サステナアワードルーキー賞

・経済産業省関東経済産業局 中小企業のSDGs取組事例

・国立環境研究所気候変動適応センター 気候変動適応情報プラットフォーム

■自治体との協定締結実績一覧

【ウォータースタンド株式会社 概要】

代表取締役社長：本多 均（ほんだ ひとし）

本社：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-463（全国68拠点 2025年７月末）

設立：1969年3月 資本金：5,000万円

事業内容：浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」・空気清浄機レンタル

コーポレートサイト https://waterstand.co.jp/

サービスサイト https://waterstand.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d45090-210-8d8c954192564af8b2f18825d63f5406.pdf