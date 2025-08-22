スタートアップエコシステム構築のさらなる加速を目指す。コミュニティスペース「GUILD VALLEY」をグランドオープン

株式会社ヒトカラメディア

株式会社ヒトカラメディア（本社：東京都世田谷区、代表取締役：高井 淳一郎、以下 ヒトカラメディア）が、内装デザインおよび施設運営を手掛ける、スタートアップ支援の拠点となるコミュニティスペース「GUILD VALLEY（ギルドバレー）」が2025年8月22日にグランドオープンを迎えたことをお知らせいたします。東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明、以下 東急不動産）が保有する渋谷・道玄坂のビル1階にオープンするこの施設は、ベンチャーキャピタル（VC）、大手企業、行政機関、学術機関等の仲間が集積し、スタートアップの事業拡大や人材採用等における支援の輪を広げることで、広域渋谷圏（※）全体でスタートアップエコシステムの構築を加速してまいります。

※ 広域渋谷圏：東急グループが渋谷まちづくり戦略において定めた、渋谷駅から半径約2.5km圏内のエリア。

■「GUILD VALLEY」とは？

この度開業を迎える「GUILD VALLEY」は、東急不動産が出資・事業連携するVCやテナント企業、行政機関、学術機関等からの紹介でつながりを得たスタートアップのための拠点です。コワーキングやイベント開催の場としての活用はもちろん、同じ成長フェーズや課題を持つスタートアップ同士の出会いや情報交換、支援者（=GUILDサポーター）との交流等を通じて、協業や資金調達等のチャンスが生まれ続ける場所を目指していきます。

■コミュニティをあたためながら、スタートアップの成長を支援する

ヒトカラメディアは、これまで数多くのスタートアップのオフィス移転支援や働く場を起点とした不動産開発を行ってきた実績などを活かし、「GUILD VALLEY」の施設運営とコミュニティ醸成を手掛けます。会員向けのイベントサポートや外部発信サポート等も行い、広域渋谷圏という日本屈指のカルチャー・ビジネスの集積地において、スタートアップがより成長し、世界に通用するためのプラットフォームとしての役割を担っていきます。

なお、開業時における施設の内装デザインも弊社のプランニング事業部が担当しました。会員同士のコミュニケーションを図るだけでなく、その賑わいが外からも感じられるバーカウンターをエントランス付近に配置。さまざまな規模や目的のMTG・イベントに柔軟に対応するため、フレキシブルさを徹底的に考慮して設計、家具選定を行いました。

■プレ期間中から、業界/企業の垣根を越えた出会いや連携が日常的に発生

「GUILD VALLEY」は昨年から試験的に運用を開始しており、現在もすでに数多くのスタートアップ（※2025年8月現在、43社が登録）が日常的に利用し、今後も会員数を拡大していく予定です。

ワークスペースとしての利用のほか、VC主催の勉強会やスタートアップの全社オフサイトイベント等、多様な使われ方がなされています。

プレ期間には、スタートアップ会員である「UMAMI UNITED JAPAN株式会社」の発案で、シンガポールからフードテックスタートアップを日本へ招き、日本の食のトレンドや技術を知ってもらうイベントを実施しました。

代替卵をはじめとするプラントベース食品を展開するスタートアップ「UMAMI UNITED JAPAN株式会社」のイベント時の様子

[UMAMI UNITED JAPAN株式会社のコメント]

山崎寛斗 氏（CEO）

渋谷というアクセス抜群の立地に加え、「GUILD VALLEY」の豊かなネットワークによって、業界や企業の垣根を越えた出会いや連携が日常的に生まれています。海外ゲストとの商談やイベントにも最適な場で、私たちもオフサイトミーティングなど幅広く活用しています。「世界に通用するスタートアップ輩出」というミッションに共感し、今後も海外とのハブとして積極的に活用していきたいと考えています。

安藤由佳 氏（HR/PRマネージャー）

スタートアップにとって、限られた資金や人的リソースの中で走り続けることは、刺激的である一方、シビアな一面も存在します。社内ミーティングやワークスペースにとどまらず、新たなつながりを生む交流の場として活用できることは、挑戦を支えるエコシステムの一部であり、同志たちから得られる気づきや刺激も、この場所の大きな魅力のひとつです。

また、「困ったときにまず相談してみよう」と思えるような伴走者がいることも、スタートアップにとって大きな財産です。今後も「GUILD VALLEY」が、スタートアップの可能性を広げるビジネスハブとして進化し続けることを願うとともに、私たちもその一員として、共に成長していきたいと考えています。

■スタートアップの成長を支援する「GUILDサポーター」募集

本施設のグランドオープンに伴い、スタートアップの成長を多面的に支援する「GUILDサポーター」を広く募集いたします。「GUILDサポーター」は、財務・法務・人事といった実務支援をはじめ、イベントや勉強会の開催、ピッチ機会の提供などを通じてスタートアップの成長支援に関わり、彼らが直面する多様な課題の解決に寄り添っていただきます。プレ期間中にはすでに、VC、事業会社など15社が登録。スタートアップとの事業連携や出資、共同開発の機会を求めて活発な活動が始まっています。

■施設概要

▪️会社概要

「『都市』も『地方』も『働く』も『暮らす』も、もっとオモシロくできる！」をビジョンに掲げ、企業のオフィス移転支援、不動産・エリア開発支援、地域活性化プロジェクトの企画・推進などを行う場づくりの会社です。

【会社概要】

商号： 株式会社ヒトカラメディア

代表者： 代表取締役 高井 淳一郎

所在地（本社）： 東京都世田谷区北沢2-5-2 下北沢ビッグベンビルB１F

設立： 2013年5月

事業内容： オフィス移転支援、不動産・エリア開発支援、地域活性化プロジェクトの企画・推進など

宅地建物取引業免許： 東京都知事（1）第105551号

建設業免許 ： 東京都知事許可 (般-3) 第153700号

資本金： 3,000,000円

公式サイト： https://hitokara.co.jp