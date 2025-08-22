【JPIセミナー】「洋上・陸上風力発電の開発プロジェクトの法的留意点」9月2日(火)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、長島・大野・常松法律事務所 パートナー・弁護士 渡邉 啓久 氏を招聘し、洋上・陸上風力発電の開発プロジェクトの法的留意点について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

国内外の案件を多数手がける渡邉弁護士が、実務の核心を徹底解説

洋上・陸上風力発電の開発プロジェクトの法的留意点

～再エネ開発と地域共生 再エネ海域利用法の改正とEEZ プロジェクトファイナンス～

〔開催日時〕

2025年09月02日(火) 16:30 - 18:30

〔講師〕

長島・大野・常松法律事務所

パートナー・弁護士

渡邉 啓久 氏

〔講義概要〕

本セミナーでは、国内外の風力発電プロジェクトに多数携わってきた講師が、陸上風力と洋上風力に関する最新の法務の状況を概説します。国内で陸上風力・洋上風力プロジェクトを推進するに際し、事業者の観点で特に留意すべき許認可の観点、契約実務、制度的ポイントを、裁判例や近時の実務的論点も交えつつ、法務の観点から概説いたします。

〔講義項目〕

1. はじめに～再エネ開発事業の流れ～

2. 国内陸上風力プロジェクトの留意点

(1) 陸上風力プロジェクトの近時の論点

(2) 規制面の概論

(3) 農地法・農振法・森林法上の論点

(4) 地域との共生（裁判例も踏まえて）

(5) 環境アセスと温対法・農村漁村再エネ法

3. 国内洋上風力プロジェクトの留意点

(1) 再エネ海域利用法改正と一般海域・EEZにおける制度理解

(2) 漁業との共生（裁判例も踏まえて）

(3) 公募上の留意点

4. 風力プロジェクトの契約実務

(1) 株主間契約

(2) タービン供給契約/EPC/O&M契約

(3) プロジェクトファイナンス

(4) 船舶関連契約

(5) コーポレートPPA

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

～ 法律事務所ご所属の方の聴講はご遠慮願います～

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,400円（税込）

2名以降：32,400円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

