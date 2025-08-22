こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【とらや】もしもの備えに「ご自宅用 小形羊羹 30本入」
和菓子のとらやから、「もしも」の時にもおすすめの「ご自宅用 小形羊羹 30本入」をご紹介します。
9月1日は防災の日。年に一度、非常時の持ち物を見直す良い機会です。もしもに備え、この機会に常備食として小形羊羹をアイテムに加えてはいかがでしょうか。
■商品情報
小形羊羹『夜の梅』『おもかげ』『新緑』『はちみつ』『和紅茶』各6本を、簡易箱に詰め合わせました。羊羹を日常的に召しあがる方や、普段の食品を少し多めに備蓄しながら消費するローリングストックとして活用されたい方におすすめです。環境に配慮し、緩衝材やテープを使わず梱包しました。内側の簡易箱のまま保管いただけます。
もしもの備えに「ご自宅用 小形羊羹 30本入」
【販売店舗】オンラインショップ限定
【販売期間】通年 ※品切れとなる場合がございます
【賞味期限】製造から1年
【価 格】9,720円（税込）
【 サ イ ズ 】縦25.0㎝×横15.8㎝×奥行5.0㎝
■非常時に小形羊羹がおすすめの理由
・常温で長期保存できる
賞味期限は未開封で製造から1年。賞味期限後も1年はお召しあがりいただけます。
・エネルギー補給に
低脂質で高糖質という特徴があり、効率的なエネルギー補給におすすめです。
・環境の変化に強い
砂糖が多く含まれているので、寒くても凍らず、炎天下でも溶けません。
・食べやすい
開封しやすく、切る手間もない小形羊羹。手を汚さずお召しあがりいただけます。
・携帯しやすい
小形羊羹は、携帯に便利な50 gの食べきりサイズです。
・いつものおいしさ
非常時だからこそ、ほっと安らげる味を。「備え」としての役目を終えた後も、おやつとしてお楽しみください。
このほか、当セットの羊羹は主に砂糖、小豆、寒天などの植物性の素材でおつくりしており、アレルゲン（特定原材料等28品目）を含む原材料は使用しておりません。
※『はちみつ』には蜂蜜を使用しております。1歳未満の乳児は、蜂蜜や蜂蜜を含む食品を摂取すると、乳児ボツリヌス症を発症するおそれがあるため、 1歳未満の乳児には食べさせないようご注意ください。
小形羊羹
【販売店舗】 全店（取り扱いのない店舗もございます）
【販売期間】 通年
【賞味期限】 製造から1年
【価 格】 1本 324円、5本入 1,782円～（いずれも税込）
※オンラインショップでは、詰め合わせのみのご用意です。
本件に関するお問合わせ先
㈱虎屋 マーケティング部 広報担当：馬場 由香里
電話：03-3408-4128 MAIL：pr@toraya-group.co.jp
本件に関するお問合わせ先
㈱虎屋 マーケティング部 広報担当：馬場 由香里
電話：03-3408-4128 MAIL：pr@toraya-group.co.jp
