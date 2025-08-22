こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
株式会社S トレーディングとAyala Healthcare Holdings,Inc.による戦略的パートナーシップ締結のお知らせ
当社の連結子会社である株式会社S トレーディング（代表取締役社長：山本 剛史）は、フィリピンのマニラに位置するAyala Healthcare Holdings, Inc.（以下、AC Health）と戦略的パートナーシップを締結することで合意しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
■ 背景・目的
当社グループは、関東・中部・関西・北陸信州エリアを中心に約2,300 店舗を展開しています。また、約 5,000 名の薬剤師、約 1,100 名のビューティアドバイザーと約 600 名の管理栄養士を擁する調剤併設型ドラッグストアを強みに、地域の生活者の病気予防・健康管理に生涯にわたって関わり、健康増進に貢献する「トータルヘルスケア戦略」を展開するとともに、地域社会への貢献を経営理念としております。
近年では、日本国内で培った、調剤薬局・ドラッグストアの経営・運営ノウハウや当社グループの自社開発商品を中心とした商品供給力を活かして、日本国内のみならず、アジア地域での事業展開を推進しています。現在18 か国のパートナー企業と取引関係があり、そのうち台湾・マレーシア等をはじめとする11 か国では、現地の有力企業と資本提携または業務提携をしております。提携各国のパートナー企業と強い信頼関係を築くとともに、調剤薬局・ドラッグストアの経営・運営ノウハウを活用した店舗出店や、約1,200SKU の当社グループ自社開発商品を含む、8,000SKU 以上におよぶ取引可能な日本製品の供給など、多くの共同事業を通して高いシナジーを生んでいます。今後も、その他アジア各国でも志を共にする現地の有力企業と協業し、アジア全体の健康増進に貢献できるよう、さらなるネットワーク拡大を目指すとともに、現在までに各国パートナー企業と築き上げてきた事業の拡大・深耕を目指します。
一方、AC Health はフィリピン大手財閥Ayala Corporation（以下、Ayala グループ）の完全子会社です。Ayala グループはフィリピンで最も古く、最大の複合企業のひとつであり、1834 年の創業以来、同国の経済発展を牽引している企業です。多岐にわたる分野で事業展開をしており、中核事業である不動産開発、金融、通信、再生可能エネルギーの分野で大きな存在感を示し、2025 年ASEAN コーポレート・ガバナンス会議およびアワードにおいて、コーポレート・ガバナンスに優れた企業として、ASEAN地域の上場企業トップ50、フィリピンではトップ5 に選ばれました。Ayala グループはフィリピン社会の発展に貢献する企業活動を通じて、同国を代表するリーディングカンパニーとしての地位を確立しています。
その中でAC Health はヘルスケア事業の中核として位置づけられている企業です。フィリピン全土に、約250 施設の病院およびクリニック、全国約800 店舗の薬局およびドラッグストアを展開しています。「すべてのフィリピン国民がアクセスしやすく、手頃な価格で質の高い医療サービスを受けられること」を経営理念に掲げ、医薬品、病院・クリニック、デジタルヘルスという3 つの柱を通して、フィリピン国内の地域の患者様のためにシームレスで統合されたヘルスケア・エコシステムを構築するなど、フィリピンのヘルスケア市場における独自のポジションを確立しています。
今回の提携は、当社グループにとってフィリピンにおける初の戦略的パートナーシップとなり、フィリピンの消費者に対し、当社グループの自社ブランドや先進的なウェルネスソリューションを提供することを目的としています。今後、当社グループから供給される商品は、AC Health が展開するSt. Joseph Drug および Generika 薬局計800 店舗を通じて販売される予定です。両社は、日本の高品質かつ手頃な医薬品をより多くのフィリピン家庭に届けたいという共通の志を有しており、ACHealth が進める包括的なヘルスケア・エコシステムの構築を強力に支援し、フィリピン国民の健康増進に貢献してまいります。
■ 当事会社の概要について
【Ayala Healthcare Holdings,Inc.の概要】
会 社 名: Ayala Healthcare Holdings,Inc.
設 立 : 2015 年
所 在 地: 3F Makati Stock Exchange Building, 6767 Ayala Avenue, Makati City 1226,
Metro Manila, Philippines
代 表 者: President and CEO Paolo Borromeo
U R L : https://www.achealth.com.ph
事業内容: 小売事業
【株式会社S トレーディングの概要】
会 社 名: 株式会社S トレーディング
設 立: 2020 年
所 在 地: 東京都千代田区鍛冶町1 丁目7 番地6 号 ヒルトップ神田ビル4 階
代 表 者: 代表取締役社長 山本 剛史
U R L : https://www.strading.co.jp/
事業内容: 貿易事業（医薬品・健康食品・化粧品・日用品などの輸出入）／国内卸売事業／リテール
サポート事業／越境EC 事業
本件に関するお問合わせ先
スギホールディングス株式会社
執行役員 経営企画・財務担当 笠井 真
電話: 0562-45-2744
