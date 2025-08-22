JICA¤ÈAUDA-NEPAD¤¬Âè5¼¡¶¨ÎÏ³Ð½ñ(MOC)¤òÄù·ë―¥¢¥¸¥§¥ó¥À2063¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüËÜ¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÁÏ¤ò¿ä¿Ê―
Âè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ(TICAD9)¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥Ýー¥È⑦
JICA¤ÈAUDA-NEPAD¤¬Âè5¼¡¶¨ÎÏ³Ð½ñ(MOC)¤òÄù·ë ―¥¢¥¸¥§¥ó¥À2063¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüËÜ¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÁÏ¤ò¿ä¿Ê―
¡¡ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤Ï2025Ç¯8·î21Æü¡¢¥è¥³¥Ï¥Þ ¥°¥é¥ó¥É¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤ÇÂè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD9¡Ë¤Î¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè5¼¡¶¨ÎÏ³Ð½ñ¡ÊMOC¡Ë½ðÌ¾¼°¤ª¤è¤Ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«Ï¢¹ç³«È¯Ä£¡ÊAUDA-NEPAD¡Ë¤È¶¦ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡JICA¤ÈAUDA-NEPAD¤Ï2004Ç¯¤Ë¶¨ÎÏ¤ò³«»Ï¤·¡¢2014Ç¯¤ËºÇ½é¤ÎMOC¤òÄù·ë¤·¤Æ°ÊÍè¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°èÅý¹ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥«¥¤¥¼¥ó¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊAKI¡Ë¡¢¿©¤È±ÉÍÜ¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊIFNA¡Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¸½ÃÏ´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç»ö¶È¡ÊHome Grown Solutions HGS¡¡¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¸¦µæ¡ÊPolicy Bridge Tank¡ËÅù¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¨ÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó½ðÌ¾¤µ¤ì¤¿Âè5¼¡MOC¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î5¤Ä¤Î¶¨ÎÏÊ¬Ìî¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢12¤Î¥µ¥Ö¥Æー¥Þ¤¬¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Ï¢¹ç¤¬·Ç¤²¤ëÄ¹´ü³«È¯·×²è¡Ö¥¢¥¸¥§¥ó¥À2063¡×¤Ë±è¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¶¯¿Ù¤Ê¼Ò²ñ¤ò¡¡¶¦¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î¶¨ÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¸½ÃÏ´ë¶È¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ë²ÝÂê²ò·è¤ä»º¶È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÏ¢·È¤ÎÊý¸þÀ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢JICA ÅÄÃæÌÀÉ§Íý»öÄ¹¤ª¤è¤ÓAUDA-NEPAD¥Ê¥ë¥É¥¹¡¦¥Ù¥±¥ì¡á¥Èー¥Þ¥¹Ä¹´±¤¬³«²ñ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢Î¾µ¡´Ø¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Î¿¼²½¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæÌÀÉ§Íý»öÄ¹¤ÏÎ¾µ¡´Ø¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤È¶¨ÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÊ¬ÃÇ¤¬¿Ê¤àÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬³×¿·¤È¶¯¿ÙÀ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤È¤â¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈJICA¤Î»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¶¦Í¡£¥Ê¥ë¥É¥¹¡¦¥Ù¥±¥ì¡á¥Èー¥Þ¥¹Ä¹´±¤Ï¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤Î²ò·è¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÈË±É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ä¿©ÎÁ¡¦±ÉÍÜ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¶¯²½¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏJICA¤òÃæ¿´¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÎØ¤ò³È¤²¡¢ASEAN½ô¹ñ¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤«¤é¥¢¥Õ¥ê¥«¤â³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤âÆüËÜ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£MOC¤¬¡¡¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ò·èºö¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¡¢¥¢¥¸¥§¥ó¥À2063¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤ëÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£JICA¤ÈAUDA-NEPAD¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Î¾¼Ô¤Ë¤è¤ëÂè5¼¡MOC¤Î½ðÌ¾¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢½ðÌ¾¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÇ°»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¿·¤¿¤Ê°ì¾Ï¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ðÌ¾¼°¤ËÂ³¤¡¢AUDA-NEPADËÜ´ÖÅ°Ä¹´±¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡ÊJICA¹ñºÝ¶¨ÎÏÀìÌç°÷¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö10Ç¯Ä¶¤Ë¤ï¤¿¤ëAUDA-NEPAD¤ÈJICA¤Î¶¨ÎÏ¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ðÄ´¹Ö±é¤ò¡¡¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤ÎMOC¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢¥¢¥¸¥§¥ó¥À2063¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëÊ¬Ìî¤â¡¢ÃÏ°èÅý¹ç¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¡¢ËÇ°×±ß³ê²½¡Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥«¥¤¥¼¥ó¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊAKI¡Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¿©ÎÁ¡¦±ÉÍÜ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊIFNA¡Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ø¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ÎHome Grown Solutions¡ÊHGS¡Ë¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Policy Bridge Tank¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¸¦µæ¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤Ø¤È³ÈÂç¡£¶¦ÁÏ¤ÎÀ®²Ì¤ÏÂ¾¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤Ë¤â¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè5¼¡MOC¤Ë¤è¤ê¡¢¶¦ÁÏÎÎ°è¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¾µ¡´Ø¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¶¨ÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ÜºÙ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡ÖHGS¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¾Ò²ð±ÇÁü¡Êhttps://www.nepad.org/microsite/home-grown-solutions-hgs-accelerator-pandemic-resilience-africa¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î·Ð¸³¤«¤é¶¯²½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤È¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¶¨ÎÏ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¿Íºà°éÀ®¤ä¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤Ê¤É¤ÎÀ®²Ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë4Ì¾¤Î¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤¬¡¡ÅÐÃÅ¡£AUDA-NEPAD¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ´ÖÄ¹´±¡¡¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡¢AUDA-NEPAD ¥¢¥ß¥ó¡¦¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¢¥É¥à·ÐºÑÃ´Åö¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖJICA¤ÈAUDA-NEPAD¤Î¶¦ÁÏ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥§¥ó¥À2063¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¹©¶È²½¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤Î¶¦ÁÏ¤ÏÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤òÉ¾²Á¡£Â³¤¤¤Æ¥±¥Ë¥¢¤ÎRevital Healthcare¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ïー¥·¥å¡¦¥áー¥¿¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤á¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤ò³È¤²¡¢¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¿ÇÃÇÌô¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¿ô¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î°åÎÅ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢HGS¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿»Ù±ç´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥á¥ëー¥ó¤ÎMaKo Industries SA¤ò¶¦Æ±ÀßÎ©¤·¤¿¥®¥Ç¡¦¥¯¥¢¥Á¥å¤µ¤ó¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥«¥¤¥¼¥ó¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤ÎÆ³Æþ¸ú²Ì¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥«¥¤¥¼¥ó¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾åÉôÌç¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢¹×¸¥¤·¤¿¿Íºà¤ÎÉ½¾´¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¸ú²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÀ¯ºö¸¦µæÂç³Ø±¡Âç³Ø ÂçÌîÀôÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¤È³ÆÅÐÃÅ¼Ô¤ÎÈ¯É½¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¶¦ÁÏ»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤Ê¤É¤Î¸ÇÍ¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¥á¥¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â¿Ê¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£TICAD9¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÊÃÏÀ¯³ØÅª¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤äASEAN¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è¤â´¬¤¹þ¤à¿·¤¿¤ÊÂ¿¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤Î·Àµ¡¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¡¢³Ø½ÑÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÈ¯¸À¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¡ÖÂè5¼¡MOC¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¹©¶È²½¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò´¿·Þ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÇ°×¤Î³ÈÂç¡¢Åê»ñ¤Î³È½¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«Î¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¢¥ß¥ó¡¦¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¢¥É¥à¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ïº£¸å¡¢À½ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°è¤Ç¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤â¶¯¿Ù²½¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£JICA¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Ïー¥·¥å¡¦¥áー¥¿¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥«¥¤¥¼¥óÊ¸²½¤Ï¼ÒÆâ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÒÆâ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥ëー¥ó¤Ë¤â¥«¥¤¥¼¥ó¤ÎÊ¸²½¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥®¥Ç¡¦¥¯¥¢¥Á¥å¤µ¤ó¡Ë¤È¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢º£¸å¤Î¶¨ÎÏ¤ÎÊý¸þÀ¤ò¶¦Í¤¹¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÊÄ²ñ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤·¤ÆAUDA-NEPAD ¥Ê¥ë¥É¥¹¡¦¥Ù¥±¥ì¡á¥Èー¥Þ¥¹Ä¹´±¤¬¶¦ÁÏ¤ÎÀº¿À¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡¢Êý¿Ë¤äÀïÎ¬¤ò°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¡¢JICA °ÂÆ£Ä¾¼ùÍý»ö¤¬´Ø·¸³Æ¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î½ðÌ¾¼°¤È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬¡Ö¥¢¥¸¥§¥ó¥À2063¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¦¤ËÊâ¤àÆ»¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£JICA¤Ï°ú¤Â³¤¡¢AUDA-NEPAD¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò¼´¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ÈÆü¥¢¥Õ¥ê¥«´Ö¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼Ì¿¿
Âè5¼¡¶¨ÎÏ³Ð½ñ½ðÌ¾¼°
JICA ÅÄÃæÌÀÉ§Íý»öÄ¹
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¸å¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿
»ö¸å¥ì¥Ýー¥ÈÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È°ìÍ÷
8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥Ýー¥È①¡Û
¢¢¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë⼈´Ö¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È·ÐºÑ³«È¯¡§Â¿¸µÅª¤Ê²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È2030Ç¯°Ê¹ß¤ÎÌ¤Íè
¢¢Æü»þ¡§8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë10:30～12:10
¢¢¾ì½ê¡§²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ B2F¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¥º¥Ûー¥ë¥ëー¥àB¡×
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡Ú¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥Ýー¥È②¡Û
¢¢¥¿¥¤¥È¥ë¡§ABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡¦TOMONI Africa´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡§ABE¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é～¹¹¤Ê¤ë²Í¤±¶¶¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ～
¢¢Æü»þ¡§8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë11:00-13:00
¢¢¾ì½ê¡§JICA²£ÉÍ¥»¥ó¥¿ー 4F¡¡¡Ö¤«¤â¤á¡×
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡Ú¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥Ýー¥È③¡Û
¢¢¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÆüËÜ¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«´Ö¤Î³¤¤ò±Û¤¨¤¿Âç³Ø´Ö¸òÎ®¡¦Ï¢·È¤Î·Ð¸³¤ª¤è¤ÓÅ¸Ë¾
¢¢Æü»þ¡§8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë12:10-14:00
¢¢¾ì½ê¡§¥è¥³¥Ï¥Þ ¥°¥é¥ó¥É ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë 1F¡Ö¥Ñー¥ë¡×
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡Ú¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥Ýー¥È④¡Û
¢¢¥¿¥¤¥È¥ë¡§¹âÀì¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¶¦ÁÏÎÏ¡¡～¥¢¥Õ¥ê¥«¡ßÆüËÜ¡¦10Âå¤«¤é¤Î³«È¯²ÝÂê²ò·è～
¢¢Æü»þ¡§8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë14:00-16:00
¢¢¾ì½ê¡§JICA²£ÉÍ¥»¥ó¥¿ー 4F¡Ö¤«¤â¤á¡×
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡Ú¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥Ýー¥È⑤¡Û
¢¢¥¿¥¤¥È¥ë¡§¼ã¼Ô¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Âó¤¯Ì¤Íè¡¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤Î±ýÍè¤«¤é-¡ÊTOMONI Africa¡Ë
¢¢Æü»þ¡§8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë15:00-16:40
¢¢¾ì½ê¡§¥è¥³¥Ï¥Þ ¥°¥é¥ó¥É ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë 1F¡Ö¥Ñー¥ë¡×
8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥Ýー¥È⑥¡Û
¢¢¥¿¥¤¥È¥ë¡§JICA¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¥µ¥ß¥Ã¥È ～¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤Ä¤Ê¤´¤¦～
¢¢Æü»þ¡§8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë09:00-11:00
¢¢¾ì½ê¡§²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ B2F¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¥º¥Ûー¥ë¥ëー¥àB¡×
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡Ú¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥Ýー¥È⑦¡Û
¢¢¥¿¥¤¥È¥ë¡§¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«Ï¢¹ç³«È¯Ä£¡ÊAUDA-NEPAD¡ËÂè5¼¡¶¨ÎÏ³Ð½ñ¡ÊMOC¡Ë½ðÌ¾¼°¤ª¤è¤Ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¥¢¥¸¥§¥ó¥À2063¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüËÜ¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÁÏ¡×
¢¢Æü»þ¡§8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:30-14:20
¢¢¾ì½ê¡§¥è¥³¥Ï¥Þ ¥°¥é¥ó¥É ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë 1F¡Ö¥Ñー¥ë¡×
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡Ú¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥Ýー¥È⑧¡Û
¢¢¥¿¥¤¥È¥ë¡§ºÄÌ³´ÉÍý¤Ç³«È¯²ÃÂ®¡ª¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤«¤Ä¶¯¿Ù¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ
¢¢Æü»þ¡§8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:20-16:50
¢¢¾ì½ê¡§¥è¥³¥Ï¥Þ ¥°¥é¥ó¥É ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë 1F¡Ö¥Ñー¥ë¡×
8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥Ýー¥È⑨¡Û
¢¢¥¿¥¤¥È¥ë¡§¿·¶½¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¶¨ÎÏ
¢¢Æü»þ¡§8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë09:00-10:40
¢¢¾ì½ê¡§¥è¥³¥Ï¥Þ ¥°¥é¥ó¥É ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë 1F¡Ö¥·¥ë¥¯¡×
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡Ú¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥Ýー¥È⑩¡Û
¢¢¥¿¥¤¥È¥ë¡§Africa¡ßCulture¥·¥êー¥º¡Ö°ä¤¹¤³¤È¡¢À¸¤¤ë¤³¤È －¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½°ä»º¤¬¸ì¤ëÌ¤Íè－¡×
¢¢Æü»þ¡§8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë10:00-11:30
¢¢¾ì½ê¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡¡Å¸¼¨¥Ûー¥ëD
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡Ú¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥Ýー¥È⑪¡Û
¢¢¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¶¦¤ËÁÏ¤ëÌ¤Íè¼Ò²ñ¡§SDGsÃ£À®¤È¤½¤ÎÀè¤Ø
¢¢Æü»þ¡§8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë12:30-14:30
¢¢¾ì½ê¡§¥è¥³¥Ï¥Þ ¥°¥é¥ó¥É ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë 1F¡Ö¥·¥ë¥¯¡×
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡Ú¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥Ýー¥È⑫¡Û
¢¢¥¿¥¤¥È¥ë¡§Africa¡ßCulture¥·¥êー¥º¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤òÊÔ¤à －¥¢ー¥È¤È¼ê»Å»ö¤¬¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñ¤Î¤«¤¿¤Á－¡×
¢¢Æü»þ¡§8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë12:40-14:10
¢¢¾ì½ê¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡¡Å¸¼¨¥Ûー¥ëD
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡Ú¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥ì¥Ýー¥È⑬¡Û
¢¢¥¿¥¤¥È¥ë¡§Africa¡ßCulture¥·¥êー¥º¡Ö²»³Ú¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×
¢¢Æü»þ¡§8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë16:00-17:30
¢¢¾ì½ê¡§²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ B2F¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¥º¥Ûー¥ë¥ëー¥àB¡×
¢¨³Æ¥Æー¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://ticad9event.jica.go.jp/