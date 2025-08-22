サービス準備中のPCオンラインダンスゲーム『Club M Star（クラブ・エム・スター）』8月29日より先着1,000名様限定のクローズドβテストを実施

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明 (シン・ジェミョン)]は、2025年下半期に正式サービス開始を予定しているPC向けオンラインダンスゲーム『Club M Star』（以下、クラブ・エム・スター）において、2025年8月29日（金）15時よりクローズドβテスト（以下、CBT）を実施いたします。本テストは、Pmang会員を対象に先着1,000名限定で参加可能となり、サービス開始前の最終調整を目的としています。CBTでは、リズムゲームやコミュニティシステムの体験に加え、課金決済機能を提供し、購入額+10%のキャッシュバック特典もご用意しております。また、参加者には正式サービス開始時に特典アイテムがプレゼントされます。

◆8月29日（金）15時より、先着1,000名様限定CBT開催！

『クラブ・エム・スター』は、音楽とダンス、そして多彩なアバターを駆使して、他のプレイヤーとリアルタイムで交流できるPC向けオンラインダンスゲームです。今回実施するCBTは、正式サービスに向けた最終確認を目的としており、参加者は実際のゲームプレイを通じてシステムやコンテンツをいち早く体験いただけます。

テスト期間中は、リズムゲーム要素やアバターを活用したコミュニティ機能のほか、アイテム購入や課金決済も体験可能です。CBT参加者には購入体験をテストいただけるように1,000円分の専用ポイントをWEBページより支給いたします。また、課金決済いただいた方には、正式サービス時に購入金額の全額＋10%分の専用ポイントをバックする仕組みを導入し、プレイヤーの皆様に還元性の高いテスト環境を提供いたします。さらに、CBT参加者には限定タイトル（称号）やアイテム「イベントキャンディ」を正式サービス時の特典として付与いたします。

【クローズドβテスト 概要】

開催期間：2025年8月29日（金）15:00 ～ 9月1日（月）14:59

事前ダウンロード開始：2025年8月26日（火）15:00 ～

参加方法：Pmangアカウント取得後、公式サイトより申込み、

クライアントをダウンロード・インストール

参加条件：先着1,000名様（状況により拡張の可能性あり）

課金条件：使用額＋使用額の10%を専用ポイントでキャッシュバック（正式サービス時）

参加特典：1,000円分の専用ポイント（CBT時）、

限定タイトル＆イベントキャンディ（正式サービス時）

※キャンディーはアイテム購入やイベント参加などに利用できる貴重なアイテムです。

【プレイ必要環境】

OS：Windows 10 64bit 以上

CPU：Intel Core i7-6700 以上／AMD Ryzen 7 1800 以上

RAM：16GB 以上

GPU：GeForce GTX1050 以上／Radeon RX570 以上

DirectX：Version 9.0 以上

ストレージ：SSDまたはHDDに70GB以上の空き容量

CBTの詳細は、『クラブ・エム・スター』Pmang公式サイト及び公式ラウンジのお知らせをご確認ください。

・『クラブ・エム・スター』Pmang公式サイト

https://club-mstar.pmang.jp

・『クラブ・エム・スター』Pmang公式ラウンジ

https://lounge.pmang.jp/clubmstar

◆グローバルPMからのメッセージ映像公開

CBTの開催決定に合わせて、本作のグローバルプロジェクトマネージャーであるヘイズ氏からのメッセージ映像を公開しました。映像では、ユーザーから寄せられた意見へのコメントや、正式サービスに向けた意気込みを語っています。皆様ぜひご視聴ください。

・【Club M Star】PM Hazeからのメッセージ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HfMwGJf80ic ]

『クラブ・エム・スター』の最新情報については、下記のグローバル公式チャンネルからも発信していますので、ぜひチェックしてください。

・『クラブ・エム・スター』グローバルティザーサイト（VFUN）

https://club-mstar-gl.valofe.com

・『クラブ・エム・スター』公式Discord

https://discord.gg/WUZUUd6D6A

◆『クラブ・エム・スター』とは

オンラインダンスゲーム『クラブ・エム・スター』が、韓国の人気プラットフォーム「VFUN」からついに日本の（Pmang）に登場！K-POP、J-POP、洋楽など多彩な楽曲に合わせてダンスを披露する本作は、リズムゲームとアバター交流を融合させた新感覚のソーシャルリズムゲームです。2012年7月のサービス開始以降、アップデートを重ねながら世界中のファンを魅了してきました。アバターの自由なカスタマイズや、頻繁に追加されるイベントや楽曲により、常に新しい楽しさが提供されています。誰でも気軽に始められる、音楽とダンスの仮想空間をぜひ体験してください！

◆『クラブ・エム・スター』について

タイトル：Club M Star（クラブ・エム・スター）

ジャンル：オンラインダンスゲーム

運営・開発：VALOFE Co., Ltd.

プラットフォーム：VFUN / Pmang（予定）

対応OS：Windows 10以降

価格：基本無料（アイテム課金）

サービス開始：2025年下半期（予定）

◆VFUNとは

VFUN（https://vfun.valofe.com）は、韓国のゲームパブリッシャーのVALOFEが運営するグローバルゲームプラットフォームです。VFUNは、多様なゲームラインナップや既存ゲームタイトルの再構築を通じて、グローバルにサービスを展開し、ユーザーに幅広いゲーム体験を提供しています。常に新しい挑戦を続けるVFUNは、今後もグローバルな展開を推進していきます。

◆Pmang（ピーマン）とは

Pmang（https://www.pmang.jp）は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」（https://www.pmang.jp）及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C) VALOFE Co., Ltd. & GOP Co., Ltd. (C) Netmarble Neo Corp.