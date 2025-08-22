敬老の日に離れて暮らすお母様に、“なでなでねこちゃん子猫ちゃん”を贈ろう

トレンドマスター株式会社

トレンドマスター株式会社（神奈川県川崎市）は、累計12万台を販売した、人気シリーズ「なでなでねこちゃん」に、より小さく、甘えん坊な新製品『なでなでねこちゃん子猫ちゃんシリーズ』全6種を、2025年10月1日（水）より販売を開始いたします。

本商品は、一人暮らしのシニア層に向けた、癒しと生活のパートナーとして開発され、ペットの代理として、猫を飼いたくても飼えない方に喜ばれています。。

そして、特に「離れて暮らす母へのプレゼント」として、40～60代の女性に高い関心が寄せられています。

新製品 なでなでねこちゃん子猫ちゃんシリーズ 6種類使用シーン

先行販売として、テレビ通販大手「ショップチャンネル」での販売を予定している。 8月29日（金）15:１0～15：58生放送。

【開発背景】

猫を飼いたくても飼えない方は多くいらっしゃいます。高齢化のため世話ができない方や、

ペット禁止の住居にお住まいの方、猫アレルギーが有る方などが代表的な例ですが、これらは、

小さな社会問題であり、なでなでねこちゃんシリーズは、この社会問題に対する一つの答えです。

日本では、60歳以上の高齢者のうち、約670万人が一人暮らしというデータがあります。

（総務省）

こうしたなか、「誰かと会話したい」「昔飼っていた猫が懐かしい」という声に応えるべく、

当社では2013年より“なでると反応する猫型ロボット”を開発・製造・販売してきました。

そしてこのたび、子猫ちゃんシリーズの導入により、暮らしの中に“若い命のぬくもり”と

“対話の種”を届ける新ラインとして生まれ変わりました。

【開発上のこだわりポイント】

撫でると鳴くセンサーを、胸・頭・背中・しっぽに配置しました。サラサラの生地は手触りも

良く、リアルな柄はスプレーの手塗で再現しています。、撫でると猫の声で鳴くので、まるで

本物の子猫と、一緒に暮らしているような体験ができます。

また、親猫として、従来の「なでなでねこちゃんEX」シリーズと合わせて、親子を飼う事が

できます。

猫を飼いたくても飼えない方が増えています。しかし、ペットとの暮らしは、人生を豊かに

します。

一人暮らしの方にも飼えます。部屋でおとなしく、あなたの帰りを待ちます。

また離れて暮すご高齢のご家族にも。ご高齢の為、猫の世話ができない方にも喜ばれます。

【子猫シリーズの主な特徴】

◆ 甘えん坊な子猫が新登場（全６種類）

親猫に寄り添うようなボディサイズとポーズ。下方から上を見上げる姿勢と、猫背にこだわった

デザイン。 子猫の鳴き声に、親とそっくりな体毛の柄で、親子感を強調。

◆ 親猫との組み合わせで選べる「全6種の親子構成」

「うちの子と同じ色にした」「自分が昔飼っていた猫みたい」など、思い出にもリンクします。

◆ 離れて暮らす娘からの贈り物として

敬老の日（９月１５日）の、プレゼントに。「お母さんに、あたらしい家族を」

ショップチャンネルの8月29日の先行販売で購入すると、敬老の日に間に合います。

重点販売店 ショップチャンネル https://www.shopch.jp/pc/product/prodlist/brand?brandCode=14993

ラグドールの親子トラの親子ハチワレの親子サイベリアンの親子

【商品情報】

商品名 ： なでなでねこちゃん 子猫ちゃんシリーズ

種類 ： 全6種（アメショー・キジトラ・トラ・ハチワレ・ラグドール・サイベリアン）

価 格 ： 17,050円（税込み）

発売日 ： 2025年10月1日（水）一般発売

先行販売 ： 8月29日15:１0からショップチャンネルにて放送

サイズ ： 幅20cm×高さ28cm×奥行20cm

対象年齢 ： ３歳～

取り扱い場所 ： テレビ通販・カタログ通販・Web販売店・介護用品店他

版権表記 ： (Ｃ) TRENDMASTER

使用電池 ： 単４アルカリ乾電池×２本使用 （別売り）

ホームページ ： https://trendmaster.co.jp/

＜報道各位からの本件に関するお問い合わせ先＞

トレンドマスター株式会社 TEL 044(422)1641 FAX 044(422)1641

担当者 中田 敦 090-8495-4694 Mail a_nakada@trendmaster.co.jp

＜商品に関するお問い合わせ＞

トレンドマスター株式会社 TEL 090-8495-4694 http://www.trendmaster.co.jp

会社紹介

トレンドマスター株式会社は、2011年7月26日に起業しました。現在、創業から14年が経過しています。2011年は東日本大震災が有り、起業には逆風の中の船出でした。

代表の中田は、大手おもちゃメーカーに長い間務めていたので、企画開発や生産販売に関して経験が有り、ノウハウを生かして製品作りを行っています。

大手おもちゃメーカーでは、売上・利益を追求するために、日々働いていましたが、もっと顧客の幸せのために役立つ製品を企画し開発し製造販売して行きたいと思い、独立しました。

そして、なでなでねこちゃんシリーズを発売し、12年間で12万個の販売をしております。

その多くは、猫を飼いたくても飼えない事情を抱えたお客様宅に迎えられ、可愛がられています。

アンケートやお電話で、お客様の声に触れ、喜びと幸せをお聞きすると、「私たちはなんて幸せなんだろう」と感じ、私たちの会社が存在している意味を確認できるので、大変感謝しております。

さて、高齢化社会の中で、医療や介護の発展は目覚ましい物が有ります。しかし、そこでは体のケアーが重点で、心のケアーについては、まだまだ充実する余地が残されています。戦後80年ですが、ご高齢者の多くは、戦前戦後を生き抜き苦労した世代です。その方々に幸せを感じていただける、心のケアーに役立つペット型ロボットを、当社はこれからも提供し続け、高齢者を含む家族の幸せを創造して参ります。