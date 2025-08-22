JAL NEOBANK、「外貨受取でマイルプレゼントキャンペーン」を開始

住信SBIネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）とJALのグループ会社であるJALペイメント・ポート株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：仁司 哲、以下「JALペイメント・ポート」）は、JALマイレージバンク会員専用のネット銀行口座「JAL NEOBANK」にて、2025年８月22日(金)より「外貨受取でマイルプレゼントキャンペーン」を開始します。対象取引期間中に他の金融機関からJAL NEOBANKでの外貨送金受取で、受取金額に応じてマイルをプレゼントいたします。

キャンペーン期間

2025年８月22日（金）～ 2025年９月30日（火）

対象取引期間

2025年８月１日（金）～ 2025年９月30日（火）

対象支店

JAL支店

対象となるお客さま

以下の条件を満たしたお客さま

- 住信SBIネット銀行にて開催中の「外貨まるっと移動キャンペーン」(https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250801_003877/)にエントリーしていること。- 外貨送金受取サービス※を利用し、一定金額以上の米ドルをJAL NEOBANKの外貨預金口座で受け取ること。

※外貨送金受取サービスとは、他の金融機関の外貨を「外貨のまま」住信SBIネット銀行で受け取ることができるサービスです。（住信SBIネット銀行取扱いの通貨に限ります）。

※外貨即時決済サービスによる入金は本キャンペーンの対象外になります。

※対象期間中、住信SBIネット銀行から外貨即時決済サービスによる外貨の出金を実施した場合は、通貨毎に当該金額を控除して外貨送金受取金額を算定します。

※キャンペーンへのエントリーと外貨預金口座への入金の順番は問いません。

特典

他の金融機関からJAL NEOBANKで外貨受取をすると、受取金額に応じて最大15万マイルプレゼントいたします。さらに同時開催中の外貨まるっと移動キャンペーン(https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250801_003877/)で現金最大15万円プレゼントいたします。

特典提供時期

2025年11月末ごろ(予定)

本キャンペーンの詳細はキャンペーンページをご確認ください。

https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/campaign/2508-gaika/

JAL NEOBANK 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/498_1_c756c1e50e7da9e3a49bb0aecb270788.jpg?v=202508220327 ]



ご注意事項

- 外貨預金は、満18歳未満のお客さまはご利用になれません。- 外貨預金は預金保険制度の対象外です。- 為替取引を伴う場合、為替相場の変動によっては、お引出時の円換算額がお預入時の円換算額を下回り、元本割れとなることがあります。外貨預金取引の詳細については、「外貨預金取引のリスク」(https://www.netbk.co.jp/contents/popup/?f=%2Fcontents%2Flineup%2Fgaika%2Frisk-modal%2ehtml)をご参照ください。- お客さまが送金の手続きを行ってから、住信SBIネット銀行がお客さまの口座に預入れするまで数日間かかりますので、期間に余裕を持ってお手続きをお願いします。- 本企画の内容は、予告なく変更または中止する場合があります。- 特典提供時点で当社の代表口座を解約されているお客さまは本キャンペーンの対象外となります。- 本キャンペーンは、住信SBIネット銀行とJALペイメント・ポートが実施するキャンペーンです。- 特典提供時点で、JALマイレージバンクを退会、またはJAL NEOBANKを解約されている場合は対象外です。- 本キャンペーンの特典は課税の対象となる場合がありますので、所轄税務事務所にご確認ください。- 日本国内に居住する、個人のお客さまのみお申込いただけます。- 以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。- 口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合- お客さまの不正行為により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合

住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

※ 「NEOBANK」は住信SBIネット銀行のフルバンキングBaaS（バンキングアズアサービス）サービスブランドです。

※ 「NEOBANK(R)」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第5953666号。

※ 「ネオバンク(R)」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第455993号。



