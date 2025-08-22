『年代別動画調査2025（50代編）』視聴習慣・ジャンル・デバイスから見える最新動向（動画制作マッチングサイト『一括.jp』調べ）
https://emeao.jp/ikkatsu-column/cool_interview_video_creation_case_studies/ 動画制作サイト「一括.jp」が動画視聴実態を調査
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327901&id=bodyimage1】
スマートフォンとSNSの普及により、動画は私たちの生活に深く浸透しました。移動中のスキマ時間や仕事の合間、あるいは自宅でのリラックスタイムまで、あらゆる場面で再生され、生活のリズムや人とのつながりを形づくる要素となっています。動画はもはや単なる娯楽や情報源ではなく、日常に組み込まれた“習慣”へと変化しつつあります。
こうした背景を踏まえ、厳選された動画・映像制作会社を紹介するBtoBマッチングサイト『一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/cool_interview_video_creation_case_studies/ ）』は、50代の男女100名を対象にアンケート調査を実施しました。調査は「動画視聴頻度」「好まれるジャンル」「利用デバイス」という3つの視点から、50代ならではの動画視聴習慣の特徴を浮き彫りにしています。
動画活用を新たに検討する企業にとっても、すでに施策として導入している企業にとっても、本調査結果は50代ユーザーの理解を深め、より効果的なコンテンツ戦略を描く上で有益なヒントとなるはずです。
▼調査概要
◆ 調査1：YouTubeやSNSなどで配信される動画の視聴頻度
◆ 調査2：普段よく視聴する動画のジャンルは？
◆ 調査3：動画視聴時によく利用するデバイスは？
◆ まとめ：娯楽と情報、PCとスマホ ～50代動画利用の3つの軸～
調査結果1：YouTubeやSNSなどで配信される動画を、普段どのくらいの頻度で視聴しますか？※短時間の視聴や“ながら見”も含めてお答えください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327901&id=bodyimage2】
最も多かったのは「1日に何度も動画を視聴する」と答えた人で28.0％（28人）、これに「ほぼ毎日1回視聴する」17.0％（17人）を合わせると、全体の約半数近くが“日常的に動画を視聴している層”となります。
一方で「ほとんど視聴しない」と答えた人も23.0％（23人）おり、利用頻度が極端に高い層と低い層に分かれる二極化の傾向が見られます。
また「月に数回程度」12.0％（12人）、「週に1～2日程度」10.0％（10人）、「週に3～4日程度」10.0％（10人）は比較的少なく、断続的に利用する中間層が薄い点も特徴的です。視聴スタイルが“習慣的に見るか、ほとんど見ないか”に分かれやすく、利用のメリハリが強いことがうかがえます。
調査結果2：普段よく視聴する動画のジャンルはどれですか？※複数選択可（注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327901&id=bodyimage3】
（注1） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は3つまでに制限しています。これにより、よく視聴する動画のジャンルをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「エンターテインメント（バラエティ・ドラマ・アニメ・映画など）」で49.0％（49人）を占め、娯楽目的での動画視聴が中心であることがうかがえます。
次いで「音楽関連（ミュージックビデオ・ライブ映像など）」が37.0％（37人）、「ニュース・時事問題」が33.0％（33人）と続き、日常的な楽しみとともに情報収集の場として動画が活用されていることがわかります。
「スポーツ（試合・ハイライト・スポーツ解説など）」は20.0％（20人）で一定の支持を集める一方、「教養・学習（解説動画・ハウツー・ドキュメンタリーなど）」は16.0％（16人）、「Vlog・日常動画」は12.0％（12人）にとどまりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327901&id=bodyimage1】
スマートフォンとSNSの普及により、動画は私たちの生活に深く浸透しました。移動中のスキマ時間や仕事の合間、あるいは自宅でのリラックスタイムまで、あらゆる場面で再生され、生活のリズムや人とのつながりを形づくる要素となっています。動画はもはや単なる娯楽や情報源ではなく、日常に組み込まれた“習慣”へと変化しつつあります。
こうした背景を踏まえ、厳選された動画・映像制作会社を紹介するBtoBマッチングサイト『一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/cool_interview_video_creation_case_studies/ ）』は、50代の男女100名を対象にアンケート調査を実施しました。調査は「動画視聴頻度」「好まれるジャンル」「利用デバイス」という3つの視点から、50代ならではの動画視聴習慣の特徴を浮き彫りにしています。
動画活用を新たに検討する企業にとっても、すでに施策として導入している企業にとっても、本調査結果は50代ユーザーの理解を深め、より効果的なコンテンツ戦略を描く上で有益なヒントとなるはずです。
▼調査概要
◆ 調査1：YouTubeやSNSなどで配信される動画の視聴頻度
◆ 調査2：普段よく視聴する動画のジャンルは？
◆ 調査3：動画視聴時によく利用するデバイスは？
◆ まとめ：娯楽と情報、PCとスマホ ～50代動画利用の3つの軸～
調査結果1：YouTubeやSNSなどで配信される動画を、普段どのくらいの頻度で視聴しますか？※短時間の視聴や“ながら見”も含めてお答えください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327901&id=bodyimage2】
最も多かったのは「1日に何度も動画を視聴する」と答えた人で28.0％（28人）、これに「ほぼ毎日1回視聴する」17.0％（17人）を合わせると、全体の約半数近くが“日常的に動画を視聴している層”となります。
一方で「ほとんど視聴しない」と答えた人も23.0％（23人）おり、利用頻度が極端に高い層と低い層に分かれる二極化の傾向が見られます。
また「月に数回程度」12.0％（12人）、「週に1～2日程度」10.0％（10人）、「週に3～4日程度」10.0％（10人）は比較的少なく、断続的に利用する中間層が薄い点も特徴的です。視聴スタイルが“習慣的に見るか、ほとんど見ないか”に分かれやすく、利用のメリハリが強いことがうかがえます。
調査結果2：普段よく視聴する動画のジャンルはどれですか？※複数選択可（注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327901&id=bodyimage3】
（注1） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は3つまでに制限しています。これにより、よく視聴する動画のジャンルをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「エンターテインメント（バラエティ・ドラマ・アニメ・映画など）」で49.0％（49人）を占め、娯楽目的での動画視聴が中心であることがうかがえます。
次いで「音楽関連（ミュージックビデオ・ライブ映像など）」が37.0％（37人）、「ニュース・時事問題」が33.0％（33人）と続き、日常的な楽しみとともに情報収集の場として動画が活用されていることがわかります。
「スポーツ（試合・ハイライト・スポーツ解説など）」は20.0％（20人）で一定の支持を集める一方、「教養・学習（解説動画・ハウツー・ドキュメンタリーなど）」は16.0％（16人）、「Vlog・日常動画」は12.0％（12人）にとどまりました。