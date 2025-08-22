ウルソデオキシコール酸 API調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2025-2031
ウルソデオキシコール酸は、米国での一般名（USAN）としてウルソジオールとも呼ばれる。ウルソデオキシコール酸（3α,7β-2-ヒドロキシ-5β-胆汁酸、UDCA）は、最初にツキノワグマの胆汁から発見されたものである。
ウルソデオキシコール酸は、胆石症、胆嚢炎、原発性胆汁性胆管炎（PBC）、および原発性硬化性胆管炎（PSC）の治療において重要な臨床薬であり、広範な市場展望を有している。従来の研究では、ウルソデオキシコール酸は伝統的な有機合成法によって製造されていた。
本報告において言及するウルソデオキシコール酸は、原薬（API）としてのウルソデオキシコール酸を指している。また、そのCAS番号は128-13-2である。
市場特性と成長の方向性
ウルソデオキシコール酸（UDCA）API市場は、医薬品原料としての重要性が高まっており、特に消化器系疾患や肝胆系疾患の治療における需要が顕著である。原発性胆汁性胆管炎（PBC）や胆石症、慢性肝疾患への適応が進む中で、医師の処方傾向もこの薬剤に好意的である傾向を見せている。近年では代替治療薬との比較においても副作用が少なく、長期投与の信頼性が高いことから、処方維持率が向上しつつある。これにより安定した需要が市場に形成されており、新規参入の障壁は比較的高いものの、既存企業にとっては継続的な拡張の余地がある分野である。
業界構造と市場動向
ウルソデオキシコール酸APIの市場構造は、上流の化学合成技術と下流の製剤応用によって支えられている。特に原料の入手難易度と合成の精密性が品質の差別化要因となり、製造各社は合成ルートの最適化や収率の向上に力を注いでいる。世界的にはアジア圏の供給力が強く、高品質かつ安定供給が求められるなかで、品質管理体制の充実が競争優位を左右する要因となっている。また、各国の規制要件や承認制度も多様化しており、それに対応した製造体制と輸出体制の整備が求められている。
市場成長を支える要因
医薬品市場の高齢化需要、慢性疾患の増加、肝機能障害の早期発見率向上などが、ウルソデオキシコール酸のAPI需要を持続的に押し上げている。また、ジェネリック医薬品の普及により、コストパフォーマンスの高い原薬としての評価が進み、製薬企業にとっても採用しやすい選択肢となっている。加えて、欧米諸国を中心とした規制緩和の流れや、アジア新興国における保健医療制度の拡充も、市場の広がりを後押ししている。臨床データの積み重ねによって使用範囲の拡大も期待されており、需要層の多様化が進むことが予想される。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルウルソデオキシコール酸 API市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.7%で、2031年までにグローバルウルソデオキシコール酸 API市場規模は10億米ドルに達すると予測されている。
図. ウルソデオキシコール酸 API世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327892&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327892&id=bodyimage2】
図. 世界のウルソデオキシコール酸 API市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ウルソデオキシコール酸 APIの世界的な主要製造業者には、ICE、Daewoong Chemical、Dipharma Francisなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約54.0%の市場シェアを持っていた。
