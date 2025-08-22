韓国ゴルファー向けに韓国語特設サイトを開設！

パシフィックゴルフマネージメント株式会社

パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野/代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）は、拡大するインバウンドのゴルフニーズに対応するため、韓国語のゴルフ場特設サイトを8月22日より開設しましたことをお知らせいたします。

コロナ過以降、当社への海外からの来場者が増加しており、特に韓国からの訪問者数が急増しています。2024年度の外国人来場者数は前年比150％増と過去最高を記録し、その9割以上が韓国からの来場者となっております。そのような状況を踏まえ、韓国からの来場者に向けて、当施設の魅力と予約情報を発信する特設サイトを開設いたしました。

近年、韓国国内のゴルフ場不足や高額なプレー料金を背景に、日本でのゴルフプレー需要が高まっています。特に近距離の日本は週末を利用して往復できることや施設の快適性、周辺の温泉地が多いことなどから、日本のゴルフ場に対する関心と人気は高い傾向が見られます。

当社は今後も、国内外の多様なゴルファーの利便性向上に努め、ゴルフ市場およびインバウンド市場の発展に貢献してまいります。

■韓国語サイトURL：https://www.pgm-nippon.com

■サイトの特徴

・ゴルフプレーや観光など楽しいひと時を想起するビジュアルを中心とするデザイン

・北海道、東京（成田）、関西、広島、松山、九州、沖縄と7つのエリアに分けて、空港からのアクセスが便利な30コースのおすすめゴルフ場を掲載

・ゴルフ場の魅力ポイントのほか、近隣のおすすめグルメ（商店街）や温泉地、その他観光名所までの距離情報を示し、「ゴルフ＋グルメ＋温泉」などの回遊を促進

・特設サイトの各ゴルフ場の概要から、「ゴルフ場詳細」ボタンで詳細情報ページへ、「予約する」ボタンで予約リクエストページへ進むことが可能（詳細情報ページ、予約リクエストページとも韓国語対応）

■掲載ゴルフ場一覧

・北海道エリア

サンパーク札幌ゴルフコース、札幌北広島ゴルフ倶楽部、チサンカントリークラブ銭凾、新千歳カントリークラブ、グレート札幌カントリー倶楽部、桂ゴルフ倶楽部

・東京(成田)エリア

成田の森カントリークラブ、京カントリークラブ、イーグルレイクゴルフクラブ

・関西エリア

関西空港ゴルフ倶楽部、ＰＧＭ池田カントリークラブ、神有カントリー倶楽部、神戸グランドヒルゴルフクラブ、武庫ノ台ゴルフコース、ライオンズカントリー倶楽部

・広島エリア

東広島カントリークラブ、広島国際ゴルフ倶楽部、尾道ゴルフ倶楽部

・松山エリア

松山国際ゴルフ倶楽部、松山ロイヤルゴルフ倶楽部

・九州エリア

福岡国際カントリークラブ、ムーンレイクゴルフクラブ鞍手、北九州カントリー俱楽部、若木ゴルフ倶楽部、チサンカントリークラブ森山、別府ゴルフ倶楽部、チサンカントリークラブ御船、ワールドカントリー倶楽部、入来城山ゴルフ倶楽部

・沖縄エリア

ＰＧＭゴルフリゾート沖縄