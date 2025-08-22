［マリメッコ］そごう横浜店にてポップアップショップをオープン。

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)は、そごう横浜店にて、2025年8月26日(火)から9月1日(月)の期間、ポップアップショップを開催いたします。

8月26日(火)から9月1日(月)の期間、そごう横浜店 地下2階 エレベーターホール前にて、新作ホームアイテムやバッグ、アクセサリーなどを取り扱うポップアップショップをオープンいたします。





当ポップアップショップでは、ウニッコ(Unikko)の日本限定およびアジア限定コレクション、人気のヴィヒキルース(Vihkiruusu)日本限定コレクションや、ティアラ(Tiara)のホームシリーズを取り揃えます。また、キャンバスバッグシリーズ ヴァッンカ(Vannka)の新作コレクションや、Neat bag、ヘアクリップなどのラインナップをお楽しみいただけます。さらに、そごう横浜店 4階 ショップではお取り扱いのないレザーバッグシリーズ グラサ(Gratha)も、当ポップアップ会場のみで特別にお取り扱いいたします。

Unikko 2.5dl マグカップ \4,180Unikko 20cm プレート \5,280Unikko プレート \7,480Pieni Unikko ファブリックバッグ \8,140

ポップアップショップ 開催概要

開催場所：そごう横浜店 地下2階 エレベーター前

開催期間：8月26日(火) - 9月1日(月)

営業時間：10:00 - 20:00

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。