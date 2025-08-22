【日本一の星空】長野県阿智村　ゴンドラで行く絶景！！「天空の楽園 雲海Harbor」開催

株式会社阿智昼神観光局

長野県阿智村のジェイ・マウンテンズ・セントラル(株)（企画・協力：(株)阿智昼神観光局）は、2025年10月25日（土）～11月9日（日）の期間中、富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはらにて、遠く南アルプスまで広がる雲海と、日本一の星空や紅葉をお楽しみ頂く「天空の楽園 雲海Harbor」を開催いたします。

自然豊かな信州阿智村にある富士見台高原ヘブンスそのはら。全長2,500ｍ、高低差600ｍ、 所要時間約15分のゴンドラと、展望台リフトを乗り継ぎ、標高1,600ｍの展望デッキ ソライロへ。そこには遠く南アルプスまで広がる【雲海】。天空の楽園と呼ぶに相応しい感動の景色が皆様のお越しを お待ちしております。

そして、もう一つの魅力は【星空】。

環境省が実施する全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」の第一位（平成18年）にも選ばれた満天の星を、晴れた日にはご覧いただけます。 星が瞬く静寂の夜から、暖かな光が辺り一面を包み込む朝へと移りかわる姿、10月から山々を紅く 染める紅葉、11月には南アルプスの冠雪。多くの感動の瞬間に出会える特別営業となっています。

開催概要

■名称

天空の楽園 雲海Harbor（ハーバー）

■開催日程

2025年10月25日（土）～11月9日（日）

■開催時間

ゴンドラ運行時間

上り5：00～7：00

下り ～16：00

展望台リフト運行時間

5：15～15：30

■会場

富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら

〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里3731-4

■料金

大人4,200円 小人2,100円 幼児無料

■ＨＰ

http://sva.jp

■主催

ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社

■企画・協力

(株)阿智昼神観光局

■問合わせ

富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら 0265-44-2311

チケット

１.オンラインチケット（日時指定）

ご利用日の2週間前の午前10時より販売

２.当日現地販売

4：45～7：00まで当日販売を行います。

３.天空の楽園 オフィシャルホテル・旅館にご宿泊のお客様

2週間前に限らずチケットのご予約が可能

※提携ホテル・旅館へ直接ご予約いただくか、お近くの旅行代理店、宿泊施設予約サイトから、ご予約ください。（ご宿泊と天空の楽園 雲海Harborがセットになった、お得なプランもございます。）

◆天空の楽園 オフィシャルホテル・旅館

湯多利の里伊那華・お宿山翠・おとぎ亭光風・日長庵桂月・懐石と炉ばたの宿吉弥・野熊の庄月川・阿智村保養センター鶴巻荘・ホテルはなや・癒楽の宿清風苑・ユルイの宿恵山・湯元ホテル阿智川・阿智の里ひるがみ・石苔亭いしだ・昼神グランドホテル天心・ひるがみの森・昼神の棲玄竹・料理旅館むらさわ・不動温泉華菱・下條温泉静かなお宿加賀美（下條村）・阿智星降りの宿 やま星・信州たかもり温泉 湯ヶ洞（高森町）・The RYOKAN O（中津川市）・ Irodori House（中津川市）

長野県阿智村

長野県の南端にあり、「昼神温泉」と「花桃の里」で知られる、山あいの静かな村です。昭和48年に湧出した昼神温泉は「アルカリ性単純硫黄泉」ｐH＝9.7のとろっとした滑らかなお湯はまるであたたかな化粧水に浸かっている様。つるつるすべすべの肌触りになることから 『美肌の湯』 とも呼ばれています。また、環境省の実施する全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」の第一位（平成18年）に認定されています。この「日本一の星空」を地域活性、観光活性に活かし、誘客促進することを目的に2012年にスタービレッジ阿智誘客促進協議会を設立。2012年8月より「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」を開催。2014年10月より「雲海＆星空 天空の楽園 雲海Harbor」を開催。2016年12月より「天空の楽園 Winter Night Tour」を開催。2025年3月末迄でイベント累計120万人以上が来場。

◆株式会社阿智昼神観光局 WEBサイト

http://hirugamionsen.jp/

◆スタービレッジ阿智誘客促進協議会 WEBサイト

http://info.sva.jp/