猫アートが大集合するpixiv『ニャーと！展』が9月23日より神戸ポートタワーにて開催決定！神戸巡回展描き下ろし作品や限定グッズも登場！

フェリシモが展開するフェリシモ「猫部(TM)」が企画協力したイベント『ニャーと！展』が、9月23日よりフェリシモが運営する「神戸ポートタワー」にて開催されます。『ニャーと！展』は、ピクシブ株式会社主催の「猫／猫と私／猫の日常」をテーマにした作品を展示する、猫好きクリエイターによる猫好きさんのためのアートなスペシャルイベントです。神戸ポートタワー展望1Fの「Gallery 360」に、猫好きクリエイターたちによって描かれた、猫アートが展示されます。初お披露目される作品や、ここでしか手に入らない限定グッズなどに出会えるほか、コラボドリンク＆フードや、サイン会の開催など、内容盛りだくさんです。神戸の美しい景色とともに猫アートのイベントを満喫できます。グッズ（EC含む）の売上の一部は、ピクシブ株式会社を通して、腎臓病に苦しむ猫のためのAIM製剤の研究・開発を行う一般社団法人AIM医学研究所に寄付されます。

◆『ニャーと！展』＠神戸ポートタワーの詳細をブログでチェック＞＞

https://feli.jp/s/pr250822nk/1/(https://feli.jp/s/pr250822nk/1/)

◆開催概要

会期：2025年9月23日（火）～10月20日（月）28日間

会場：神戸ポートタワー

営業時間：9:00～23:00 ※会期中無休 最終日は18時迄

入場料：タワー入場料1,000円（屋上デッキ＋200円）

主催：ピクシブ株式会社

協力：株式会社フェリシモ

◆『ニャーと！展』＠神戸ポートタワーの見どころを紹介

【ふじひとさん神戸巡回展描き下ろし作品】

イラストレーターのふじひとさん描き下ろしの新作アートが登場します。愛らしい茶白猫さんの首輪にきらめくのは、神戸ポートタワーのチャーム！ 神戸巡回展限定の特別なアートです。

【神戸巡回展限定グッズ】

有楽町マルイの『ニャーと！展』で人気だったアイテムに加え、ここでしか手に入らない新作グッズも登場です。

1)ニャーと！展×猫部 ふじひと 缶入りレモンキャンディー

ふじひとさん描き下ろし作品がデザインされた缶入りのキャンディーです。ころんとかわいい缶を開けると、京都の老舗飴屋さん大文字飴さんが炊き上げた、甘くて風味豊かなレモンキャンディーが詰まっています。お土産にもおすすめです。

・セット内容/8個入り

・生産国/日本

※会場限定販売。通信販売の予定はありません。

2)ニャーと！展×猫部 ふじひと ダイカットハンカチ

ふじひとさん描き下ろし作品が描かれた綿100％のダイカットタオルです。大きめサイズなので使いやすく、やわらかな手ざわりも◎。使うたびに元気をわけてもらえそうな、鮮やかなプリントも魅力です。

・素材/綿100％

・サイズ/縦約20cm、横約18cm

・生産国/日本

※会場限定販売。通信販売の予定はありません。

【リアルショップ初登場グッズ】

有楽町マルイの『ニャーと！展』で、展示されていた漫画家おしおしおさんの黒猫と、イラストレーターnananaさんのサバ白を立体化したぬいぐるみも、リアルショップ初登場です。

そのほか、人気の『ニャーと！展』グッズも展望2Fのお土産コーナーに勢ぞろいします！

KOBE PORT TOWER SHOP by FELISSIMO(神戸ポートタワー展望2F)

営業時間：9:00～22:00

※展望フロアの営業時間と異なります。

【ニャーと！展コラボドリンク＆フード】

ふじひとさん、おしおしおさんの作品をイメージしたコラボドリンクと、コラボフードが登場！ 展望3Fにあるカフェ＆バー「Ready go round」で、神戸の街並みを眺めながら楽しむことができます。

展望3F カフェ＆バー「Ready go round」

【おしおしおさんサイン会】

神戸ポートタワーの展望フロアで、イラストレーター兼マンガ家おしおしおさんのサイン会を開催します。

おしおしお

マンガ家・イラストレーター。2014年、『神様とクインテット』（芳文社）と『さくらマイマイ』（KADOKAWA）で同時デビュー。主なライトノベルイラスト担当作品に、『姫さま、世界滅ぶからごはん食べ行きますよ！』（MF文庫J）や『異世界堂のミア ～お持ち帰りは亜人メイドですか？～』（宝島社）など。近年では、Vtuber・ホロライブ所属の天音かなたや、にじさんじ所属の空星きらめのキャラクターデザインも担当。切ない泣き顔を見せる女の子のイラストに定評がある。現在は、「月刊マガジンエッジ」にて『しかのこのこのここしたんたん』を連載中。

pixiv＞＞https://www.pixiv.net/users/4733565

X＞＞https://x.com/oshioshio_info

FANBOX＞＞https://oshioshio.fanbox.cc/

神戸ポートタワー展望5Fの展望室には、おしおしおさんが『ニャーと！展』に寄せたアートが特大タペストリーになって展示されます。記念撮影も自由に楽しめます。

サイン会開催概要

開催日：2025年9月28日（日）

会場：神戸ポートタワー展望5F

※サイン会参加には別途予約が必要です。

サイン会の詳細＆ご予約はこちら＞＞https://pixiv.booth.pm/items/7276721

※2025年9月1日10時00分～予約開始

◆参加クリエイター

猫を愛する22組のクリエイターが集います。

AKR

https://x.com/bou128(https://x.com/bou128)

ERIMO

https://x.com/ERIMO_WKS(https://x.com/ERIMO_WKS)

lack

https://x.com/lalalalack(https://x.com/lalalalack)

NAJI柳田

https://x.com/naji0w0(https://x.com/naji0w0)

nanana

https://x.com/nn_pic91(https://x.com/nn_pic91)

Rella

https://x.com/rellakinoko(https://x.com/rellakinoko)

Ryota-H＆KACHIN

＜Ryota-H＞

https://x.com/Ryota_H(https://x.com/Ryota_H)

＜KACHIN＞

https://x.com/kachin4649(https://x.com/kachin4649)

tarou2

https://x.com/tarou2(https://x.com/tarou2)

wogura

https://x.com/wogura(https://x.com/wogura)

おしおしお

https://x.com/oshioshio_info(https://x.com/oshioshio_info)

くまおり純

https://x.com/J_KMOR(https://x.com/J_KMOR)

鴻池剛

https://x.com/TsuyoshiWood(https://x.com/TsuyoshiWood)

卵山玉子

https://x.com/tongarirooms(https://x.com/tongarirooms)

たら

https://x.com/taiyakineco(https://x.com/taiyakineco)

ねこ助

https://x.com/m_oxo(https://x.com/m_oxo)

ねこまき

https://x.com/nekomaki_danna(https://x.com/nekomaki_danna)

のべ子

https://x.com/yamanobejin(https://x.com/yamanobejin)

花田ももせ

https://x.com/hanadamomose(https://x.com/hanadamomose)

ふじひと

https://x.com/delpilot(https://x.com/delpilot)

村上ゆいち

https://x.com/ebitenm(https://x.com/ebitenm)

山野りんりん

https://x.com/yamano_rinrin(https://x.com/yamano_rinrin)

ろるあ

https://x.com/rolua_n(https://x.com/rolua_n)

（敬称略）

◆個展テーマソング

「猫類と人類の調和」

（作詞・作曲：daniwell 歌：Synthesizer V 花隈千冬）

daniwell

X（旧Twitter）：https://x.com/daniwell_aidn(https://x.com/daniwell_aidn)

Web：https://aidn.jp/daniwell/(https://aidn.jp/daniwell/)

◆神戸ポートタワー

神戸のランドマークタワーである神戸ポートタワー。2024年4月にリニューアルオープンし、そのユニークなデザインと美しさから「鉄塔の美女」と呼ばれるタワーです。タワーからは海と山に囲まれた神戸の街の美しい眺望をお楽しみいただけます。

◆一般社団法人AIM医学研究所とは

一般社団法人AIM医学研究所（TheInstitutefor AIM Medicine, 略称IAM）は、AIMに関する研究を総合的かつ集中的に推進し、その成果の実用化を加速するために、AIMの発見者である宮崎徹を中心に設立された研究機関です。

IAMにおける研究活動を通じ、AIMの働きの基本的なメカニズムである「体内から出るゴミの除去機構による新しい疾患治療」の概念を確立させるとともに、以下の4つの項目を2022年発足後5年間に達成することを目指して、その基盤となる基礎研究に従事しています。

１.動物用AIM医薬品（ネコ用AIM薬）の承認・上市

２.ヒト用AIM医薬品の臨床試験の開始

３.ヒト用サプリ・ペットフードの承認・上市

４.AIMに基づく診断技術の実用化

・ウェブサイト＞＞https://iamaim.jp/(https://iamaim.jp/)

◆pixivとは

「作品を介したコミュニケーション」にフォーカスしているクリエイターのためのSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）です。「創作活動を、もっと楽しくする。」という理念のもと作品（イラスト・マンガ・小説）の発表と交流に特化したサービスとして2007年9月よりサービスを提供しています。現在、1億を超えるユーザーが登録しています。

・ウェブサイト＞＞https://www.pixiv.net(https://www.pixiv.net)

◆ピクシブ株式会社

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5JPR千駄ヶ谷ビル6F

代表取締役CEO：丹羽康弘

事業内容：インターネットサービス事業

設立日：2005年7月25日

お問い合わせ：info@pixiv.co.jp（西土井・西田）

・ウェブサイト＞＞https://www.pixiv.co.jp(https://www.pixiv.co.jp)

◆権利表記

(C)pixiv Inc.

◆フェリシモ「猫部 (TM)」

2010年9月から活動している、猫好きが集まる部活動。「猫と人がともにしあわせに暮らせる社会」を目指して、みなさまの声をとり入れながら、基金付きのオリジナル猫グッズを企画開発しています。WEBサイトには、猫グッズの販売のほか、毎日変わる「今日のにゃんこ」、「猫ブログ」の連載、猫写真専門のSNS「猫部トーク」、基金の活用情報など、猫好きのみなさまに楽しんでいただけるさまざまなコンテンツがあります。また、毎月100円「フェリシモ わんにゃん基金」や、フェリシモのお買い物ポイント“メリーポイント”を使って「わんにゃん支援活動」に参加いただくこともできます。

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr190501/4/(https://feli.jp/s/pr190501/4/)

・X（Twitter）（@felissimonekobu）＞＞ https://twitter.com/felissimonekobu(https://twitter.com/felissimonekobu)

・Facebook（@felissimonekobu）＞＞ https://www.facebook.com/felissimonekobu/(https://www.facebook.com/felissimonekobu/)

・Instagram（@felissimonekobu）＞＞ https://www.instagram.com/felissimonekobu/(https://www.instagram.com/felissimonekobu/)

※「猫部(R)」は株式会社フェリシモの登録商標です。

◆フェリシモの「AIM医学研究支援基金」について

株式会社フェリシモでも、独自にAIM 医学研究を支援しています。ビジネスを通じて「猫と人とがともにしあわせに暮らせる社会」の実現を目指す猫部は、猫の腎臓病治療薬開発につながる「AIM 医学研究」を支援するために、2022年3月に「AIM医学研究支援基金」を設立。2022年9月から、毎年研究に拠出される基金付きのチャリティーグッズを発売し研究を応援しています。

また、515円の「基金付きサンタBOX」を購入すると、350円が基金として支援先に拠出され、購入者にも返礼品としてプレゼント入りの「サンタ BOX」が届く「ハッピーキャップス」プロジェクトでも、AIM 医学研究所支援コースを設けています。

フェリシモのAIM医学研究支援チャリティーグッズ特設サイト＞＞

https://feli.jp/s/pr250822nk/2/(https://feli.jp/s/pr250822nk/2/)

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/(https://feli.jp/s/pr240301/1/)

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/(https://feli.jp/s/pr240301/2/)

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/(https://www.instagram.com/felissimo_official/)

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/(https://feli.jp/s/pr240301/4/)

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/(https://feli.jp/s/pr240301/5/)