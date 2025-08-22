「ABEMA」にて2025年9月7日（日）『K-1 WORLD MAX 2025 ～-70kg世界最強決定トーナメント・開幕戦～』全試合無料生中継決定

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本の立ち技格闘技団体「K-1」が開催する大会『K-1 WORLD MAX 2025 ～-70kg世界最強決定トーナメント・開幕戦～』を、2025年9月7日（日）午前11時より全試合無料生中継することを決定いたしました。

9月7日(日)代々木第二体育館にて開催される本大会は「-70kg世界最強決定トーナメント」の開幕戦8試合が行われ、世界15か国から強豪16選手が参戦します。

最注目は現K-1 WORLD GPスーパー・ウェルター級王者のオウヤン・フェン選手と、“執念のラストマン”の異名を持つ、カスペル・ムシンスキ選手の一戦。両者の意地とプライドを賭けた戦いから目が離せません。

またトーナメントに加え、約20年ぶりに『HERO’S』ルールでの試合が復活。かつて一世を風靡したMMA（総合格闘技）の試合がK-1のリングに帰ってきます。予定されている2試合が本大会において、どのような存在感を放つのか。期待が集まります。

さらに、本大会では2つのタイトルマッチが予定されており、K-1スーパー・バンタム級王者の金子晃大選手に池田幸司選手が挑みます。またK-1女子アトム級タイトルマッチでは王者・松谷綺選手VS挑戦者・末松晄選手のカードが組まれています。

9月7日（日）の「K-1 WORLD MAX 2025」の激闘の様子をぜひ「ABEMA」にて無料でお楽しみください

■ABEMA 『K-1 WORLD MAX 2025 ～-70kg世界最強決定トーナメント・開幕戦～』 概要 放送日：2025年9月7日（日）午前11時～

視聴URL：https://abema.tv/channels/fighting-sports/slots/9ZwCuUpsd8nvoh